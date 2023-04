Poisson d’avril entreprise 2023 : Burger King s’en prend à nouveau à McDonald’s

Les poissons d’avril sont, pour les entreprises, une occasion en or pour celles qui veulent prendre le risque de faire des blagues pour fédérer leur communauté. Elles sont nombreuses à publier des annonces ou des communiqués de presse humoristiques pour amuser leurs clients ou leurs employés mais Burger King excelle en la matière.

Burger King s’en prend cette année à McDonald’s

Burger King n’en finit plus de titiller McDonald’s. Cette année, les communicants ont décidé de frapper à nouveau par le biais d’une blague qui pourrait sembler anodine. La veille, le 31 mars vers 22H, la marque annonçait sur Twitter la sortie le lendemain de leurs frites de légumes. Cette annonce aurait pu paraître normale, surtout que nous n’étions pas encore le 1er avril. Sauf que cette information a été démentie le lendemain avec le tweet suivant « Poisson d’avril. Imaginez que quelqu’un fait vraiment ça. LOL ». Sauf qu’il y a bien quelqu’un qui vient de récemment commercialiser les fameuses frites de légumes en remplacement de ses potatoes. Vous l’aurez deviné : il s’agit de McDonald’s. Chaque année, Burger King demeure l’entreprise à suivre en termes de poissons d’avril.

Burger King n’en est pas à son coup d’essai. L’année dernière, ils avaient ainsi présenté le Flexiwhopper, un burger pour les flexitarien à base de deux steaks : un de viande et un végétal. Une annonce intelligente pour préparer les clients pour la sortie quelques jours plus tard de sandwichs végétariens. Une blague qui pourrait donc annoncer une sortie d’un nouveau produit dans les prochains jours ou semaines.

McDonald’s décide de ne pas répondre

McDonald’s n’a pas répondu mais a tout de même fait un trait d’humour avec une image destinée à un public plus large avec deux hommes dont l’un avait collé dans le dos un sandwich (à l’image des poissons collés dans le dos), accompagné par « un texte : le juridique m’a demandé…Comment ça a commencé ? Comment ça s’est passé ? » avec la mention J’adore rire #FiletOFishDAvril. Si on compare les 157 000 like de BK au 378 j’aime de McDonald’s, on ne peut donner que de cette manche à la première des deux entreprises.

Une guerre de longue date

La guerre de communication entre McDonald’s et Burger King est une bataille de longue date sur le marché de la restauration rapide. Les deux marques ont des stratégies de marketing agressives et cherchent constamment à gagner des parts de marché. Les publicités des deux marques visent souvent à se moquer l’une de l’autre ou à prouver que leur propre produit est supérieur. Par exemple, Burger King a lancé une campagne publicitaire appelée « Whopper Detour » en 2018, qui offrait aux clients un Whopper pour seulement 1 centime s’ils se rendaient d’abord dans un McDonald’s voisin. Cette campagne a été conçue pour attirer les clients de McDonald’s vers Burger King.

En réponse, McDonald’s a également lancé plusieurs campagnes publicitaires se moquant de Burger King. L’une de ces campagnes, intitulée « McWhopper », proposait une collaboration entre les deux marques pour créer un sandwich hybride McWhopper, mais Burger King a refusé la proposition. La guerre de communication entre McDonald’s et Burger King montre que la publicité peut être une arme puissante dans la bataille pour les parts de marché.

Cependant, cela peut aussi être risqué, car des publicités agressives peuvent également offenser les clients et nuire à la réputation de la marque.

Des publicités qui critiquent la préparation

On peut également citer ma publicité « Burger King grille McDonald’s » où Burger King a publié une publicité qui montrait un panneau publicitaire Burger King en flammes avec la phrase « Flame grilled since 1954 » (Grillé au feu depuis 1954), suggérant que les burgers de Burger King étaient meilleurs que ceux de McDonald’s car ils étaient cuits sur une plaque chauffante. De la même manière celle de « Burger King : les Whopper préparés à la main » qui montre un employé de Burger King préparant un Whopper à la main, tandis qu’une voix off critique McDonald’s pour ses hamburgers préparés en usine ou encore celle intitulée « McDonald’s : les vrais ingrédients » où un employé de McDonald’s explique comment les hamburgers sont préparés avec de vrais ingrédients frais et de qualité supérieure. La publicité se termine par le slogan « C’est ça le vrai McDonald’s », suggérant que les hamburgers de McDonald’s étaient meilleurs que ceux de Burger King.

D’autres qui se basent sur la comparaison

Autre publicité « McDonald’s vs Burger King » qui montre un restaurant McDonald’s et un restaurant Burger King l’un à côté de l’autre. Un client entre dans le McDonald’s et commande un hamburger, mais est rapidement découragé par le manque de choix. Il se rend alors au Burger King et commande un Whooper personnalisé avec plusieurs garnitures. Celle de « Burger King vs McDonald’s : le Whopper écrase le Big Mac » met en scène un Whopper de Burger King écrasant un Big Mac de McDonald’s pour la taille des sandwich ou celle « Whopper contre Big Mac » où un groupe de personnes aveugles testant des Whoppers de Burger King et des Big Macs de McDonald’s. La plupart des personnes préfèrent le goût du Whopper, suggérant que les hamburgers de Burger King étaient meilleurs que ceux de McDonald’s.

Enfin, la publicité « Disguise » de Burger King, qui a été lancée en 2019. Dans cette publicité, un petit garçon entre dans un restaurant McDonald’s et commande un Happy Meal. Il prend son sac Happy Meal et se dirige vers une table, où il en sort un Whopper de Burger King qu’il avait caché dans son sac. La publicité montre que les enfants préfèrent les hamburgers de Burger King, même s’ils ont été attirés par les cadeaux et les jouets proposés dans les menus Happy Meal de McDonald’s.

L’une des préférées de notre rédaction reste celle « The Whopper Jr. Detour » de Burger King, qui a été diffusée en 2019. Dans cette publicité, un petit garçon est vu en train de manger un Whopper Jr. de Burger King dans une aire de restauration rapide. Un autre enfant s’approche et lui prend son Whopper Jr. et s’enfuit. Le petit garçon se lève et court après l’autre enfant, qui finit par tomber et laisser tomber le Whopper Jr. Le petit garçon récupère alors son hamburger et s’assoit pour le manger. La publicité se termine par le message « Never trust a clown » (Ne jamais faire confiance à un clown), faisant référence au personnage emblématique de McDonald’s, Ronald McDonald.

Et ce ne sont que quelques exemples !