Retrouvez ici l’essentiel de l’actualité économique et financière en France. Petit résumé des infos à ne pas manquer.

Cinq parkings équipés de panneaux solaires

Cinq parkings de la métropole de Brest vont être équipés d’ombrières photovoltaïques. Dans le cadre de son plan climat, Brest métropole s’est engagée à développer les énergies renouvelables dans son territoire. Le projet de Circuit court d’achat et de vente d’énergie renouvelable solaire s’appuie sur Sotraval, opérateur local en énergie, pour exploiter et financer les ombrières photovoltaïques de ces parkings. « En produisant cette énergie, nous atténuerons l’effet des évolutions de prix sur le marché de gros », souligne Tristan Foveau, vice-président de Brest métropole chargé des opérateurs d’énergie. Le coût total des opérations des cinq sites est de 3,2 millions d’euros. Ils seront financés par Sotraval et le Fonds européen de développement régional.

Relocalisation en France de la production de médicaments

Sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguettant à Champagne, le président Macron a annoncé la relocalisation d’une cinquantaine de médicaments. Huit projets de relocalisation, soit un investissement total de plus de 160 millions d’euros. Ils portent sur l’amoxicilline, des médicaments stratégiques pour l’anesthésie-réanimation, des antidouleurs morphiniques, des anticancéreux. Pour d’autres médicaments, un guichet sera lancé afin de soutenir les projets. Il a souligné « Comme nous l’avait déjà enseigné la crise du Covid, déléguer à d’autres la production de nos produits pharmaceutiques essentiels est une impasse pour le pays ».

Selon l’étude BVA réalisée pour France Assos Santé en mars 2023, 37 % des Français sont confrontés à des pénuries. En 2022, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a reçu plus de 3 700 signalements de ruptures de stock et déclarations de risque de ruptures. La France dépend à hauteur de 60 à 80 % des importations, notamment de la Chine, pour la production de médicaments (antibiotiques, produits d’anesthésie…), et à à 95 % pour les biomédicaments.

Des investissements majeurs pour produire du biokérosène

Un projet qui représente un investissement d’un milliard d’euros et la création d’au moins 700 emplois directs et indirects « dont 100 sur le site et 600 dans la filière d’approvisionnement », selon l’annonce faite par Emmanuel Macron. La start-up Elyse Energy, associée à Avril, Axens, Bionext et IFP Energies Nouvelles, va implanter sur l’ancien site gazier de Lacq une usine de production de carburant durable à partir de biomasse. L’usine devrait produire 110 000 tonnes de carburant renouvelable dont 75 000 tonnes seront attribuées à l’aviation. Ceci devrait répondre à 20 % des besoins de l’aéronautique française à l’horizon 2030. Elle produira également 35 000 tonnes de naphta à destination du transport routier et de la chimie verte. Le défi, reste de répondre à la réglementation européenne. Celle-ci contraint le secteur aérien à incorporer au moins 6 % de kérosène durable d’ici 2030.

L’inflation ralentit en mai, 5,1 % sur un an

Selon l’Insee, l’inflation a diminué en mai, baissant à 5,1 % sur un an, en raison du ralentissement des prix de l’énergie et de l’alimentation. Les prix de l’énergie ont connu un ralentissement en mai (2 % après 6,8 % en avril). La hausse des prix du gaz est un peu moins élevée (21,6 % après 22,9 %) alors que l’électricité ne cesse de grimper (+ 11,3 % après + 11,2 %). Les prix de l’alimentation ont augmenté de 14,3 % sur un an en mai. Un peu moins qu’en avril (15 %). Tandis que la hausse s’atténue pour les prix du pain, des céréales, de la viande, du lait, du fromage, des œufs, des huiles, des fruits ou du poisson frais, elle augmente pour le sucre, la confiture, le miel, le chocolat, la confiserie ou les légumes frais.

Hausse du point d’indice des fonctionnaires

Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a annoncé que le point d’indice des fonctionnaires serait augmenté de 1,5 %. Une hausse de la valeur de ce point d’indice jugée « largement insuffisante » pour les syndicats. Les agents à faible rémunération, principalement dans la catégorie C et quelques échelons des catégories B, bénéficieront en complément d’une augmentation de leur indice à partir du 1er juillet 2023,. Ceci jusqu’à neuf points supplémentaires. Par ailleurs, le gouvernement a décidé d’augmenter l’indice de tous les fonctionnaires de 5 points au 1er janvier 2024. Cela représente une revalorisation d’environ 25 euros bruts par mois.

L’écosystème tech européen change de dynamique

34 start-up européennes ont été évaluées à plus d’un milliard de dollars de valorisation cette année. Un chiffre bien inférieur aux 125 de l’année 2022. Huit d’entre elles sont des start-up britanniques, l’Allemagne et Israël en comptent chacune six et la France 4. La prochaine génération de licornes devrait rencontrer un dynamisme inédit des secteurs de l’IA, de la Climate Tech et du Digital RH. Il existe actuellement 311 licornes européennes. Elle sont 10 fois plus nombreuses qu’en 2014, et pèsent au total 1 150 milliards de dollars. Cependant, les 12 derniers mois ont connu un fort ralentissement des investissements.

Christine Lagarde au cœur d’une lutte contre l’inflation

La BCE a annoncé jeudi un nouveau relèvement de ses taux d’intérêt, le huitième en moins d’un an. La présidente de l’institution pense qu’une autre hausse de taux sera « très probable » lors de la réunion de juillet. En relevant les taux, les banquiers centraux réduisent la demande de crédit et donc l’investissement et la consommation des ménages comme des entreprises. La conséquence : un ralentissement de la demande et de la pression sur les prix. Selon Christine Lagarde, les augmentations de salaire deviennent une « source de plus en plus importante » d’inflation. Elle a d’ailleurs mis en exergue les profits élevés des entreprises dans un environnement inflationniste. Le PIB des 20 pays partageant la monnaie unique a reculé de 0,1 % entre janvier et mars.

Plein emploi : France Travail, le nouveau Pôle emploi

Le gouvernement a présenté son projet de loi « pour le plein emploi ». Pôle emploi deviendra France Travail. L’exécutif veut atteindre le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5 % en 2027 (contre 7,1 % actuellement). En dépit de la forte baisse du chômage ces dernières années et des pénuries de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, le nombre des bénéficiaires du RSA n’a guère diminué depuis 2017, soit environ 1,8 million. France Travail, le 1er janvier 2025, coordonnera les acteurs du service public de l’emploi.

Il y aura une procédure identique d’entrée pour toutes les personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion. Une personne faisant une demande de RSA à la CAF se retrouvera en même temps inscrite à France Travail. Or, aujourd’hui seuls 40 % des bénéficiaires du RSA sont à Pôle emploi. Un accompagnement des chômeurs rénové sera mis en place. Chaque inscrit à France Travail signera « un contrat d’engagement ».