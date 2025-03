Les dernières actualités business en France pour 2025

En 2025, plusieurs évolutions majeures ont marqué le paysage économique français, touchant divers secteurs. Voici un aperçu des dernières actualités business.

Orange victime d’un vol de données sensibles

Orange a récemment été victime d’une cyberattaque, ciblant ses opérations en Roumanie. Les hackers, membres du groupe de ransomware HellCat, revendiquent avoir volé 380 000 adresses email, du code source, des contrats, des factures et des données sensibles relatives aux clients et aux employés. L’attaque a exploité des failles de sécurité dans l’application de gestion de projet Atlassian Jira, permettant aux pirates d’accéder aux systèmes d’Orange pendant plus d’un mois avant de transférer les données le 23 février. Bien que la société ait pris des mesures immédiates pour limiter l’impact, l’incident a mis en lumière des vulnérabilités de sécurité dans ses opérations. La fuite de données aurait affecté 12 000 fichiers totalisant 6,5 Go d’informations, incluant des informations sensibles sur les clients de Yoxo, une marque d’Orange en Roumanie.

La France conserve sa 2ème place européenne des levées de fonds

En 2024, les start-ups françaises ont levé un total de 8,1 milliards d’euros, un montant en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente. Bien que la France soit confrontée à un contexte politico-économique incertain, elle conserve néanmoins sa deuxième place en Europe pour les levées de fonds, derrière le Royaume-Uni. Les start-ups spécialisées dans les logiciels et applications d’entreprise, en particulier, se sont démarquées, avec des secteurs comme le cloud computing, la cybersécurité, et l’intelligence artificielle en plein essor. En tout, 822 opérations ont été réalisées, dont deux parmi les dix plus importantes en Europe : Mistral AI, avec 600 millions d’euros levés, et Poolside, avec 453 millions d’euros. Le secteur des logiciels d’entreprise a capté 36 % des fonds levés en France, représentant ainsi la part la plus significative. En revanche, les fintechs, bien que moins dominantes en France (13 %), sont plus présentes au Royaume-Uni et en Espagne, où elles représentent respectivement 31 % et 36 % des investissements.

Canal+ : Leader du financement du cinéma français

Canal+ a annoncé un nouvel accord avec l’industrie cinématographique française, confirmant son statut de premier financeur avec un investissement minimum de 480 millions d’euros jusqu’en 2027. Le groupe s’engage à verser 150 millions d’euros en 2025, 160 millions en 2026, et 170 millions en 2027. Ce financement lui permettra de continuer à diffuser des films six mois après leur sortie en salle, assurant ainsi une place privilégiée dans la chronologie des médias. L’accord, qui inclut Canal+ et CINE+ OCS, met fin à des mois de négociations tendues, où Canal+ menaçait de réduire ses investissements face à la concurrence croissante de plateformes comme Disney+. Cet accord marque la fin des tensions sur les conditions de diffusion des films en France, à la suite d’un changement dans la chronologie des médias.

Microsoft tourne la page Skype

Lancée en 2003, Skype, pionnière des appels via Internet, va disparaître définitivement après 22 ans d’existence. Initialement révolutionnaire, l’application a rapidement atteint 11 millions d’utilisateurs. Rachetée par Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, elle a été supplantée par des concurrents comme FaceTime, WhatsApp et Zoom. Face à cette concurrence, Microsoft se concentre sur Teams, plus adapté aux besoins professionnels. À partir de mai, les utilisateurs devront migrer leurs données vers Teams, où ils retrouveront leurs contacts et conversations.

Business France et ses partenaires accélèrent l’internationalisation de la cybersécurité française

Business France, en collaboration avec plusieurs acteurs clés de la filière française de la cybersécurité, a signé un accord de partenariat stratégique pour renforcer la coopération et promouvoir la cybersécurité française à l’international. Parmi les signataires figurent le Comité stratégique de filière « Industries de Sécurité », l’Alliance pour la Confiance Numérique, Hexatrust, le Pôle d’Excellence Cyber et le Campus Cyber. L’objectif de cet accord est de créer une communauté sectorielle unifiée sous le nom de « Team France Confiance Numérique – Cybersécurité », afin de soutenir le développement de la filière à travers des actions concrètes. Ces initiatives incluent l’élaboration de cartographies des forces en présence, l’identification des marchés prioritaires à l’export et la réponse aux besoins croissants en cybersécurité. Didier Boulogne, directeur général délégué à l’export de Business France, a souligné que la cybersécurité représentait déjà un secteur clé avec plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et près de 40 000 emplois en France. L’ambition est de renforcer la présence des entreprises françaises sur les marchés internationaux, où la demande en solutions de cybersécurité devrait croître de 10 % par an dans les prochaines années.

Mercedes-Benz réduit ses effectifs et les augmentations de salaire

Mercedes-Benz a annoncé une série de mesures drastiques pour réduire ses coûts et relancer ses bénéfices. L’entreprise a obtenu l’accord de son comité d’entreprise pour proposer des indemnités de départ à son personnel et réduire de moitié les augmentations de salaire prévues. Bien que le constructeur n’ait pas précisé le nombre exact de postes qui seront supprimés, il a garanti que les salariés de la production ne seront pas affectés et que les licenciements sont exclus, avec une sécurité de l’emploi étendue jusqu’à la fin de l’année 2034. Dans un effort pour optimiser ses coûts, Mercedes-Benz prévoit d’externaliser des activités comme la finance, les ressources humaines et les achats. Le groupe envisage également de réduire ses effectifs en ne renouvelant pas les postes vacants laissés par les départs en retraite et en négociant des départs volontaires. Dans le cadre de son plan de réduction des coûts, la société prévoit une réduction de 10 % des coûts de production d’ici 2027, avec l’objectif de doubler cette économie d’ici 2030.

6.6 milliards de dollars pour OpenAi

OpenAI a réalisé une levée de fonds record de 6,6 milliards de dollars, portant sa valorisation à 157 milliards de dollars, bien au-delà des attentes initiales qui tablaient sur plus de 100 milliards. Parallèlement, la société a sécurisé une facilité de crédit de 4 milliards de dollars auprès de plusieurs grandes banques, ce qui lui permettra d’accéder à un total de plus de 10 milliards de dollars en liquidités. Cette réussite financière reflète l’attrait persistant de la start-up auprès des investisseurs, notamment Thrive Capital, Microsoft, Nvidia, et d’autres grands noms du capital-risque. OpenAI a annoncé que cet investissement servira à renforcer sa position dominante dans le domaine de la recherche sur l’intelligence artificielle, à augmenter sa capacité de calcul et à développer des outils d’IA pour résoudre des problèmes complexes.

Nestlé dévoile trois nouvelles saveurs de KitKat

Nestlé lance des tablettes de chocolat KitKat en Europe, avec trois nouvelles saveurs : noisette, caramel salé et double chocolat. Cette innovation vise à renforcer sa position sur le marché européen du chocolat de 8 milliards d’euros. Nestlé investit 45 millions d’euros dans ce secteur et met également 44,2 millions d’euros dans son usine bulgare pour produire ces nouvelles tablettes. Avec des ventes mondiales de 5 milliards de barres KitKat par an, Nestlé utilise sa marque pour relancer la croissance dans un secteur où ses activités de café et de nourriture pour animaux ont récemment dominé.