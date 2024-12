L’actualité internationale du monde des affaires est en constante évolution et reflète une variété de tendances économiques, technologiques et sociales. Voici quelques actualités importantes à suivre :

Elon Musk fixe la date de production de son robotaxi et fait le plein d’annonces

Elon Musk vient de dévoiler à Los Angeles, le robotaxi de Tesla « Cybercab ». Celui-ci envisage sa production « avant 2027 », et ce, malgré encore de nombreuses inconnues. Le robotaxi de Tesla, sans volant ni pédales, serait commercialisé à moins de 30 000 $ (27 500 €), rechargeable par induction et « 10 à 20 fois ». Tesla espère donner en 2025 le départ des conduites « complètement autonomes, sans supervision » au Texas et en Californie avant de commencer la production de masse. Cinquante unités de ce véhicule ont déjà été fabriquées, selon Elon Musk. Pourtant, il existe encore des obstacles techniques et réglementaires car il lui faudra prouver sa fiabilité et sa sécurité.

Siemens lance un outil de décarbonisation numérique à l’occasion de la Climate Week

Siemens Financial Services a lancé le Optimiseur d’activité pour la décarbonisation (DBO™), une solution basée sur le cloud qui vise à simplifier le parcours complexe vers la neutralité carbone. Cet outil gratuit aide les entreprises à franchir les barrières initiales de la décarbonisation en générant des stratégies sur mesure pour réduire l’empreinte carbone de leurs installations commerciales et industrielles. Le DBO™ intègre des ensembles de données provenant d’agences gouvernementales américaines clés, notamment le Département de l’Énergie (DOE), l’Environmental Protection Agency (EPA) ainsi que, le Laboratoire National des Énergies Renouvelables (NREL), pour fournir des évaluations de référence précises des émissions de carbone.

La start-up Boxabl fabrique des maisons dépliables

Une maison pliée. Pas besoin de convoi exceptionnel malgré ces six tonnes. Dépliée, elle fait 5m50 de large et de longueur avec un plafond d’un peu moins de 3 mètres. A l’intérieur de cette boîte, on retrouve cuisine équipée, salle de bains avec douche et un espace pour le salon et la chambre. Il s’agit du modèle de base, la « Casita », petite maison dépliable en une heure environ. Son prix serait de 60 000 dollars sans bien sûr le transport depuis l’usine de Las Vegas. Il faut cependant avoir un terrain et préparer tous les raccords pour l’eau et l’électricité. Boxabl affirme sur son site Internet avoir une liste d’attente de près de 200 000 réservations ainsi que trois usines à disposition. Elle a levé 150 millions de dollars à ce titre. Elle a aussi l’autorisation de vendre son produit dans plusieurs États dont la Californie. Pour l’instant, leur plus gros client, c’est le ministère de la Défense, qui a commandé des « Casitas » pour sa base de Guantanamo Bay.

Adidas confirme son nouvel élan

Le groupe d’équipement sportif allemand, numéro deux mondial de l’équipement sportif, relève ses objectifs pour la troisième fois depuis avril grâce à la stratégie de son nouveau patron, le Norvégien Björn Gulden. Pour ses 75 ans, Adidas s’offre un nouveau relèvement de ses objectifs financiers. Celui-ci met en exergue toutefois le contraste avec les difficultés de l’an dernier et le passage à vide que connaît actuellement son rival américain Nike. L’équipementier sportif indique que son chiffre d’affaires a progressé de 7 % à près de 6,44 milliards d’euros sur le trimestre clos fin septembre, dont une croissance de 10 % à taux de change constants.

Le prix Nobel de la paix 2024 est attribué à l’organisation japonaise Nihon Hidankyo

Le comité a décidé de récompenser le mouvement nippon qui rassemble les survivants des bombes nucléaires larguées par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki, en 1945. L’organisation japonaise Nihon Hidankyo a été désignée, vendredi 11 octobre, récipiendaire du prix Nobel de la paix 2024 décerné à l’Institut Nobel d’Oslo. Le mouvement a été récompensé pour ses actions visant à témoigner « du fait que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées ». Les deux bombardements nucléaires ont fait quelque 214 000 morts. Une reconnaissance saluée par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve de « clairvoyance » et à « éliminer » les « engins de mort » que sont les armes nucléaires. « Les armes nucléaires restent un danger clair et présent pour l’humanité, qui apparaît à nouveau dans la rhétorique quotidienne des relations internationales », a déclaré M. Guterres.

La taxation sur les chiens en Allemagne a rapporté plus de 421 millions d’euros en 2023

En Allemagne, les propriétaires payent une taxe sur les chiens, selon leur commune et la race de leur animal et a rapporté plus de 421 millions d’euros en 2023. En Allemagne, chaque municipalité décide du montant imposé aux citoyens. À Berlin, la capitale, la « taxe chien » est de 120 euros par an pour le premier chien et de 180 euros pour chaque chien supplémentaire. À Francfort, l’impôt est de 102 euros par chien… Le montant grimpe encore pour les chiens de races jugées dangereuses. Ainsi à Francfort, un citoyen doit débourser 900 euros pour posséder un Rottweiler. Et l’impôt peut atteindre 1 000 euros dans certaines villes. L’Allemagne n’est cependant pas le seul pays à taxer les animaux de compagnie.

Premier lancement test d’une capsule hyperloop

Ce mode de transport futuriste qui fait rêver. Après de nombreuses expérimentations plus ou moins concluantes depuis plusieurs années, c’est les Pays-Bas qi se lancent dans la course à l’hyperloop. Le projet promet de pouvoir se déplacer d’une ville européenne à l’autre dans une capsule propulsée à plus de 700 km/h par un système de suspension magnétique. A l’intérieur du tunnel blanc long de 420 mètres du Centre européen hyperloop, le train couvert de rayures gris clair et noires a flotté, obéissant à un centre de contrôle, avant de s’élancer. Pour l’instant, sa vitesse est relativement lente – 30 km/h –, mais les opérateurs espèrent qu’il atteindra 100 km/h d’ici la fin de l’année. Ce premier test du véhicule est prometteur, selon la société néerlandaise Hardt Hyperloop.

ASML publie par erreur ses résultats, son titre perd 15 % en Bourse

ASML a chuté de 15,64 % à la Bourse d’Amsterdam après avoir publié par erreur ses résultats pour le troisième trimestre. Les chiffres sont en fait tombés une heure avant la clôture. La panique a été telle que plusieurs autres actions du secteur des semi-conducteurs ont chuté avec ASML. Ainsi, en Europe, SX8P perdait 6,54 % à 18h30 et ASM International 13 % quand, aux États-Unis, Nvidia reculait de 4,74 %. Un communiqué montre que le revenu net du groupe a atteint 2,1 milliards d’euros et le chiffre d’affaires 7,5 milliards d’euros au troisième trimestre. Deux chiffres légèrement supérieurs au consensus.