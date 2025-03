Ces derniers mois, plusieurs événements ont marqué l’actualité mondiale, mettant en lumière les progrès technologiques, les innovations et les investissements à l’échelle internationale. Focus sur ces dernières actualités.

Mulot dévoile une borne innovante qui transforme les biodéchets en eau en 24 h

Depuis l’entrée en vigueur de la loi AGEC en janvier 2024, la gestion des biodéchets est devenue une priorité en France. Face à ce défi, une nouvelle technologie a vu le jour avec la borne ZÉRO Biodéchet, qui transforme les biodéchets en eau usée non polluante en seulement 24 heures. Cette solution, développée par le couple Mulot, utilise des microbiotes naturels pour décomposer rapidement les déchets alimentaires, tout en réduisant leur volume de 95 %. En plus de son efficacité, la borne ne génère ni odeur ni nuisibles et s’intègre facilement dans les cuisines professionnelles.

Ce système innovant répond aux normes sanitaires et permet d’évacuer l’eau directement dans les canalisations. Le projet ZÉRO Biodéchet est le fruit de l’initiative franco-coréenne de Patrice et Yejin Mulot. Constatant le manque de solutions adaptées en France pour gérer les biodéchets, ils ont adapté une technologie coréenne, pionnière dans ce domaine, pour le marché français.

Quand une Tesla dans l’espace a été prise pour un astéroïde : une fausse alerte coûteuse

En 2018, une Tesla Roadster a été envoyée en orbite par SpaceX à bord du Falcon Heavy. En janvier 2025, un astronome amateur l’a confondue avec un astéroïde. L’objet se trouvait en orbite proche de la Terre, plus près même que la Lune, ce qui a rapidement suscité l’attention des spécialistes. Après avoir été signalé à la NASA comme une potentielle menace, l’objet a finalement été identifié comme étant la fameuse Tesla, et l’incident a été qualifié de » fausse alerte « . Ce quiproquo aurait pu coûter cher, car la découverte d’un astéroïde proche de la Terre est un événement surveillé pour éviter toute collision. Cependant, il s’agissait d’un débris spatial, une voiture qui restera en orbite pendant des milliers d’années avant de se dégrader. Cette situation souligne l’importance de maintenir des bases de données complètes sur les objets artificiels dans l’espace, car même un petit astéroïde peut causer des dommages importants.

Bird quitte l’Europe face à des régulations trop contraignantes

La start-up néerlandaise Bird, spécialisée dans le cloud et l’intelligence artificielle, a annoncé son départ de l’Europe en raison de la réglementation jugée trop restrictive, notamment l’AI Act mis en place par l’Union européenne en août 2024. Fondée en 2011 à Amsterdam, Bird a grandi pour devenir un acteur majeur dans les solutions de communication cloud, en concurrence avec Twilio. En raison des obstacles réglementaires, l’entreprise déplacera ses opérations vers des hubs mondiaux tels que New York, Singapour et Dubaï. Le PDG de Bird, Robert Vis, a critiqué l’UE pour son environnement législatif qui, selon lui, freine l’innovation dans un monde en pleine évolution, notamment avec l’intelligence artificielle. Cette décision a résonné à l’international, notamment aux États-Unis, où l’administration Trump a pris position contre les régulations européennes.

L’IA servira bientôt à faire tomber la pluie

Face à des conditions climatiques extrêmes, les Émirats Arabes Unis, avec des précipitations annuelles inférieures à 100 mm, utilisent l’IA pour améliorer l’ensemencement des nuages. Cette technique, consistant à injecter des produits chimiques comme du sel dans les nuages pour favoriser les précipitations, nécessite une grande précision. Un système d’IA développé depuis trois ans permet de repérer les nuages à ensemencer avec précision grâce à des données satellitaires, radars et météorologiques. Bien que l’IA puisse augmenter les précipitations de 10 à 15 %, des experts restent prudents, soulignant qu’il reste du travail avant qu’elle ne devienne indispensable. Les Émirats cherchent ainsi à combiner IA et expertise humaine pour pallier leur pénurie d’eau.

Cote de popularité en chute libre pour Elon Musk et Mark Zuckerberg

D’après un sondage du Pew Research Center, la popularité d’Elon Musk et Mark Zuckerberg est en chute libre, avec des opinions globalement négatives. Bien qu’ils soient des figures omniprésentes dans l’actualité, notamment depuis l’élection de Donald Trump, seuls 42 % des Américains ont une opinion favorable d’Elon Musk, tandis que 54 % ont un avis défavorable. Cette tendance touche surtout les jeunes, avec 67 % des sondés ayant une image négative de lui. Cela inclut une majorité de républicains, qui malgré leur proximité avec Trump, reste critique à son égard. Les jeunes Américains sont critiques, avec 67 % des moins de 30 ans ayant une opinion défavorable d’Elon Musk, et 70 % concernant Mark Zuckerberg. Les tranches d’âge plus âgées sont un peu moins sévères notamment chez les 30-49 ans, qui manifestent également une forte désapprobation envers ces deux leaders de la tech.

Des robots-chiens équipés de bombes thermo bariques

Une étude militaire chinoise propose l’utilisation de robots-chiens équipés d’armes thermo bariques, une technologie très controversée. Ces bombes, particulièrement dévastatrices en zone urbaine, sont capables de créer des explosions extrêmement puissantes. Dans un contexte de guerre des drones, la Chine explore déjà comment améliorer l’efficacité de ses armées robotiques. Contrairement aux soldats robotiques humanoïdes, qui sont coûteux, la Chine préfère utiliser des robots-chiens moins chers pour transporter des armes de destruction massive. Les bombes thermo bariques, également appelées bombes à vide, expulsent un nuage explosif qui, en combinant des matières comme des métaux avec l’oxygène, génère une explosion beaucoup plus forte et prolongée qu’une bombe classique. Combinées à des drones pour effectuer des reconnaissances et des attaques ciblées, ces technologies pourraient transformer le champ de bataille en un environnement terrifiant.

Un investissement de 40 G$ pour des projets énergétiques

L’Indonésie a dévoilé ses ambitions pour 2025 en annonçant un investissement massif de 40 milliards de dollars dans une vingtaine de projets énergétiques. L’objectif de ce programme est de renforcer la capacité de raffinage des matières premières et d’améliorer l’indépendance énergétique du pays, qui est très dépendant du charbon. Ces projets visent à soutenir la croissance économique, à créer des emplois et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Parmi ces initiatives, un projet phare consiste à utiliser le charbon pour produire du méthoxyméthane, une alternative au gaz de pétrole liquéfié, dont une grande partie est actuellement importée. L’Indonésie espère que ces investissements contribueront à la transition vers une économie plus verte et à atteindre ses objectifs climatiques d’ici le milieu du siècle. Le financement de ces projets sera partiellement assuré par le fonds souverain Danantara, qui devrait gérer un portefeuille d’actifs de plus de 900 milliards de dollars.

Un cofondateur de Reddit rejoint l’offre pour le rachat de TikTok

Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, s’engage dans le « Project Liberty » pour racheter TikTok et le transférer sous contrôle américain, une condition pour sa survie sur le marché des États-Unis. Cette action fait suite à une pression croissante des autorités, notamment après qu’un délai de 75 jours a été accordé à ByteDance, la société mère de TikTok, pour vendre ses activités américaines sous peine d’interdiction. Project Liberty, soutenu par le promoteur immobilier Frank McCourt et l’investisseur Kevin O’Leary, propose de racheter TikTok via un financement participatif. L’offre, qui pourrait atteindre 20 milliards de dollars, exclurait l’algorithme de recommandation de contenu de TikTok, une pièce maîtresse de son fonctionnement.