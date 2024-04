Tour du monde : dernières actualités

Quand on fait le tour du monde des nouveautés, on se rend compte que certaines vont à l’encontre de la protection de la planète et que les robots s’imposent. Parfois, on se demande si l’être humain ne va se retrouver à la merci des puces et des robots. Zoom sur quelques actualités autour du monde.

Une ferme verticale géante gérée par des robots

La Chine vient de construire la première ferme verticale à 20 niveaux au monde, entièrement gérée par des robots et l’intelligence artificielle. Cette ferme permet de produire jusqu’à dix récoltes de légumes par an avec moins de terre et moins d’eau. Elle a été construite par l’Institut d’agriculture urbaine (IUA) de l’Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS).

Toutes les opérations sont effectuées par des robots. Ces derniers font pousser des salades en seulement 35 jours. Elle est équipée de diodes LED colorées pour apporter la lumière nécessaire. Le système est géré par une IA, qui s’appuie sur une base de données pour apporter les nutriments et le type de lumière spécifique à chaque étape de la vie des plantes. Les chercheurs ont affirmé n’avoir constaté aucune différence entre les plantes cultivées en laboratoire et celles issues de l’agriculture traditionnelle.

Une interface cerveau-machine, une première pour Neuralink

Elon Musk vient d’annoncer sur X la pose de l’implant cérébral créé par la société Neuralink. Elle souhaitait créer un dispositif d’interface cerveau-machine implantable dans le but d’améliorer la vie des personnes atteintes de graves lésions cérébrales et de la moelle épinière. En fait, il s’agit de développer une interface cérébrale complète capable de connecter avec précision l’intelligence biologique et artificielle. Cette innovation consiste en une puce informatique dotée d’électrodes, implantée à la surface du cerveau par un robot chirurgical. Le dispositif se compose de 96 sondes, chacune d’entre elles comprend 32 électrodes, ce qui représente un total de 3 072 électrodes placées dans le cerveau. Selon Elon Musk, cette innovation pourrait aider à lutter contre l’obésité, l’autisme, la dépression et la schizophrénie et même permettre la navigation sur Internet et la télépathie.

La loi sur les pesticides

La Commission européenne a annoncé un certain nombre de mesures destinées à apaiser la colère des agriculteurs. Ursula von der Leyen a proposé le retrait du projet législatif. Ce retrait prévoit en effet de réduire de moitié l’usage des pesticides au sein de l’Union européenne, à l’horizon 2030. Le Copa-Cogeca, représentant des organisations agricoles majoritaires au niveau européen, avait critiqué « un pur texte idéologique, mal calibré, irréaliste et non financé ».

Accusé de recul sur les pesticides, le ministre de l’agriculture français, Marc Fesneau, tente de répondre aux associations et élus qui ont fustigé le gouvernement après la mise en pause du plan Écophyto, qui vise à réduire de moitié les pesticides. « L’objectif de cette pause, est de trouver une trajectoire qui soit crédible, des moyens crédibles et des alternatives elles aussi crédibles », selon le ministre. Il a évoqué les 250 millions d’euros consacrés à la protection de la nature et de l’eau en 2024 afin de réduire le recours aux pesticides. Enfin, dans le budget 2024, il y a 1,2 milliard d’euros de plus à destination des agriculteurs pour engager les transitions.

Le « train du futur »

Les travaux de l’entreprise torontoise TransPod pour la création d’un premier tronçon d’un train à lévitation magnétique vont bon train et pourraient se terminer en 2027. Ce tronçon doit relier les villes d’Edmonton et Calgary. Ce train, inspiré de l’Hyperloop du milliardaire américain Elon Musk, propulserait des capsules, contenant passagers et marchandises, à plus de 1 000 km/h, par sustentation magnétique au sein d’un tube. Ainsi, le trajet entre Calgary et Edmonton prendrait 45 minutes au lieu de trois heures actuellement. Le train sera écologique car il diminuera les émissions de CO2 de 636 000 tonnes par an. Cette ligne a pour objectif de transporter 8 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises par an. L’État de l’Alberta estime aussi que 140 000 postes pourraient être créés.

Une Lune artificielle ! pour 5 M$

Un projet pharaonique : la construction d’une Lune artificielle. Un bâtiment hors du commun avec résidences et espaces de loisirs ainsi que des attractions reproduisant les caractéristiques du sol lunaire. C’est une entreprise canadienne qui est à la tâche et son projet pourrait bien voir le jour d’ici 2030. Cette lune atteindrait une hauteur de 224 mètres. À l’intérieur, les astronautes touristes ou sportifs pourraient vivre l’aventure spatiale sur une reproduction réaliste des plaines désolées du satellite de la Terre. Par ailleurs, les fondateurs souhaitent intégrer 4 000 appartements privés dans les étages inférieurs. Quelques images sur les réseaux sociaux permettent d’admirer des visuels 3D et se prendre à rêver pour les fans de lune. Pourtant, ce projet Moon soulève la question de la pollution lumineuse et de la consommation énergétique.

Une usine de robots humanoïdes va ouvrir

10 000 robots humanoïdes par an, c’est l’objectif de la société américaine, spécialisée dans la robotique, Agility Robotics. Pour ce faire, elle a construit une usine de 70 000 m² à Salem (Oregon), au sud de Portland, aux États-Unis. L’usine va créer des robots bipèdes nommés Digit. La société américaine Figure a noué un accord avec le groupe BMW afin d’introduire ses robots humanoïdes dans une première usine. Figure est une start-up vient de divulguer son premier modèle, de corpulence comparable à un humain (1,70 mètre pour 60 kilos), capable de se déplacer à 4 km/h et de porter des charges pouvant aller jusqu’à 20 kilos. Mais surtout, il est doté de doigts articulés et non de pinces comme beaucoup d’autres robots humanoïdes, pour mieux manipuler certains objets. En ce qui concerne, la production de voitures, ces robots assisteront les humains tout au long du processus de fabrication des voitures.

Le « marché 4.0 » : l’essor des paiements dématérialisés

Le modèle de « marché 4.0 » ou marché sans espèces permet aux habitants de régler tous leurs achats et services de manière dématérialisée. Ainsi, les paiements numériques sont devenus une tendance populaire chez les Vietnamiens. En effet, les acheteurs utilisent de plus en plus pour les virements bancaires lors de leurs transactions. La province Bac Kan a lancé en décembre 2022 le modèle du « marché 4.0 », appliqué aujourd’hui dans 12 marchés traditionnels. Ainsi, les petits commerçants et les consommateurs achètent et vendent des biens sur le marché en scannant des codes QR ou réalisent des transferts d’argent via une application sur leur téléphone. Bac Kan vise à ce que 100 % des petits commerçants et consommateurs des « marché 4.0 » utilisent le paiement numérique.

Les villes les plus chères en 2023

L’enquête de l’EUI révèle que l’indice annuel du coût de la vie dans le monde a augmenté en moyenne de 7,4 % en 2023. Afin d’effectuer cette étude mondiale sur le coût de la vie, the Economist intelligence unit (EIU), a étudié et comparé plus de 400 prix individuels pour 200 produits et services, dans 173 villes des cinq continents. Enfin, l’enquête met en exergue que ce sont les produits alimentaires qui souffrent le plus de l’inflation. Cependant, Moscou et Saint-Pétersbourg ont connu la plus forte baisse du classement en raison des sanctions imposées à la Russie qui ont affaibli la valeur du rouble. Singapour est en première position depuis plusieurs années. Singapour et Zürich (à égalité), New York et Genève (également ex aequo), Hong Kong, Los Angeles, Paris, Tel Aviv, au même rang que Copenhague, San Francisco.