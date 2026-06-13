Le point sur le droit du travail : ce qui change pour les employeurs cette année

Le droit du travail français évolue régulièrement, au rythme des réformes sociales, des ajustements budgétaires et des transformations du marché de l’emploi. Pour les employeurs, suivre ces changements n’est pas seulement une question de conformité : c’est aussi un enjeu de gestion des risques, d’attractivité et de compétitivité.

En 2026, plusieurs évolutions, certaines déjà engagées en 2025 et consolidées cette année, impactent directement la vie des entreprises, des TPE aux grands groupes. Tour d’horizon des principales mesures à connaître, sans jargon inutile.

1. Une pression accrue sur la transparence des rémunérations

La question des salaires devient un sujet central en Europe, et la France n’y échappe pas. L’objectif est clair : réduire les écarts injustifiés et renforcer l’égalité professionnelle.

Avec la transposition progressive de la directive européenne sur la transparence salariale, les employeurs doivent désormais :

Mieux justifier les écarts de rémunération à poste équivalent

Communiquer davantage sur les grilles salariales dans les offres d’emploi

Renforcer les obligations de reporting interne sur les écarts femmes-hommes

Selon les dernières données de l’Insee (2025), l’écart moyen de salaire entre les femmes et les hommes en équivalent temps plein reste d’environ 14 %, tous secteurs confondus. Un chiffre en baisse lente, mais encore significatif.

Pour les entreprises, cela signifie une chose simple : la politique salariale ne peut plus rester opaque ou improvisée.

2. Télétravail : plus de flexibilité, mais aussi plus de cadre

Le télétravail est désormais solidement installé dans les pratiques. En France, environ 26 % des salariés y ont recours régulièrement (DARES, 2025), avec de fortes disparités selon les métiers.

Mais en 2026, l’enjeu n’est plus son adoption, mais son encadrement.

Les employeurs doivent désormais porter une attention particulière à :

La formalisation des accords de télétravail (charte ou accord collectif)

Le droit à la déconnexion, dont l’application est davantage contrôlée

La prévention des risques psychosociaux liés à l’isolement

La traçabilité du temps de travail dans certains cas hybrides

Les inspecteurs du travail ont également intensifié leurs contrôles sur l’organisation du temps de travail à distance, notamment dans les entreprises où les horaires deviennent flous.

Le télétravail n’est donc plus une simple “option RH”, mais un véritable sujet juridique structurant.

3. Les arrêts maladie et leur gestion plus encadrée

Autre évolution notable : le renforcement des contrôles sur les arrêts de travail et leur indemnisation.

Face à une hausse des dépenses de santé – la Sécurité sociale a enregistré plus de 17 milliards d’euros d’indemnités journalières en 2024 – l’État cherche à limiter les abus tout en sécurisant les droits des salariés.

Les employeurs doivent notamment composer avec :

Des contrôles médicaux facilités pour les entreprises

Une vigilance accrue sur les arrêts successifs

Une coordination renforcée entre médecine du travail et assurance maladie

En parallèle, certaines branches professionnelles ont durci leurs accords sur le maintien de salaire, ce qui peut modifier le coût réel de l’absentéisme pour les entreprises.

4. Formation professionnelle : une logique plus ciblée

La réforme de la formation continue se poursuit avec un objectif : rendre les dispositifs plus efficaces et mieux ciblés sur les métiers en tension.

Le Compte Personnel de Formation (CPF) reste un outil central, mais les règles d’utilisation ont été ajustées :

Renforcement des contrôles contre les fraudes

Meilleur encadrement des organismes de formation

Orientation vers les compétences dites “stratégiques” (numérique, transition écologique, industrie)

Selon la Caisse des Dépôts, plus de 1,4 million de dossiers CPF ont été validés en 2025, mais une part importante des formations reste concentrée sur quelques secteurs seulement.

Pour les employeurs, l’enjeu est désormais de mieux articuler plan de formation interne et dispositifs publics.

5. Embauche et contrats : une simplification… sous conditions

Les politiques de simplification administrative continuent, notamment pour les TPE et PME. Plusieurs démarches ont été allégées :

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) davantage automatisée

Dématérialisation renforcée des contrats et documents RH

Procédures de rupture de contrat plus standardisées dans certains cas

Mais cette simplification s’accompagne d’un contrepoids : davantage de contrôles a posteriori.

Autrement dit, il est plus facile d’embaucher… mais plus risqué de mal faire.

6. Santé et sécurité au travail : une responsabilité élargie

La prévention des risques professionnels prend une place de plus en plus importante dans les obligations des employeurs.

Depuis les dernières évolutions réglementaires, les entreprises doivent renforcer :

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)

La prise en compte des risques psychosociaux

Les actions de prévention en matière de santé mentale

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon l’Assurance Maladie, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux représentent toujours plus de 80 % des maladies professionnelles reconnues.

Le message est clair : la santé au travail ne se limite plus aux accidents physiques.

7. Dialogue social : une place renforcée dans les PME

Le dialogue social continue de se structurer, y compris dans les petites structures.

Les Comités Sociaux et Économiques (CSE) jouent un rôle accru dans :

Les réorganisations internes

Les politiques de télétravail

Les décisions liées à la qualité de vie au travail

Même dans les entreprises de moins de 50 salariés, les pratiques de consultation informelle tendent à se formaliser davantage, sous l’effet combiné de la jurisprudence et des bonnes pratiques RH.

8. Ce que doivent retenir les employeurs en 2026

Derrière la diversité des réformes, une tendance se dégage clairement : le droit du travail devient plus structuré, plus transparent et plus exigeant en matière de traçabilité.

Trois grands axes se dessinent :

Transparence (salaires, organisation, égalité)

(salaires, organisation, égalité) Responsabilité (santé, sécurité, management)

(santé, sécurité, management) Flexibilité encadrée (télétravail, contrats, organisation du travail)

Pour les dirigeants, cela implique une évolution du rôle RH : moins administratif, plus stratégique.

Le droit du travail en France continue de s’adapter à un monde professionnel en mutation rapide. Télétravail, transparence salariale, santé mentale, simplification administrative : les chantiers sont nombreux, mais ils dessinent une même direction.

Pour les employeurs, l’enjeu n’est plus seulement de “respecter la loi”, mais d’intégrer ces évolutions dans une stratégie globale de gestion des talents et de performance durable.

Dans ce contexte, rester informé n’est plus un avantage : c’est une nécessité.