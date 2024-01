[Économie] L’impact économique des jours fériés en France

Au début de l’année, il est intéressant de se pencher sur l’impact économique qui n’est pas tout à fait négligeable des jours fériés sur le PIB. En moyenne, le nombre moyen de jours non travaillés en Europe est de 33,4 jours par an : 12 jours fériés, et 21,4 congés payés. La France est plus généreuse que la moyenne en matière de congés payés (25) mais compte moins de jours fériés (11).

Selon l’Insee, l’effet des jours ouvrables sur la croissance du PIB serait de :

−0,16 point sur la croissance du PIB en 2023 : il y a en effet 3 dimanches ou jours fériés en plus par rapport à 2023, qui correspondent à deux lundis et un samedi en moins. Cela a contribué à la baisse sur la croissance du PIB.

+0,10 point en 2024 : 2024 est une année bissextile, elle a donc un jour de plus au total, ce qui contribue positivement au PIB. Il y aura deux lundis ouvrés de plus en 2024 par rapport à 2023.

Jours fériés une mauvaise affaire pour les entreprises ?

En 2024, c’est le jack pot, avec dix jours qui seront chômés. Par ailleurs, en 2024, on aura deux jours fériés consécutifs : le mercredi 8 mai (victoire de la guerre 39-45) et le jeudi 9 mai (Ascension). Les élèves et enseignants profiteront même d’un très grand pont puisque le vendredi 10 et le samedi 11 mai, les écoles seront fermées.

Pour l’année 2024 :

dix des onze jours fériés se situent en semaine ;

deux grands ponts (jeudi de l’Ascension et Assomption) ;

cinq ponts (Jour de l’an, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, la Toussaint et l’Armistice) ;

le 1er et le 8 mai tombent un mercredi.

Des propos relativisés

Les entrepreneurs subissent ces jours fériés et notamment les dirigeants de TPE.

Pourtant, les jours fériés ne seraient pas si néfastes et pourraient même avoir des effets positifs pour certains secteurs. Le système économique français souffre en effet majoritairement d’un problème de demande et non d’offre.

De plus, ces problèmes de demandes peuvent être en parti palliés par ces jours fériés où les Français pourront consacrer plus de temps à consommer que lorsqu’ils sont au travail. En outre, s’ajoute à cela, les bienfaits dont bénéficieront les secteurs du loisir, du tourisme et de l’hôtellerie grâce aux weekends que les français en congé vont s’accorder.

Quels jours poser pour faire les ponts du mois de Mai 2024 ?

Mais quand poser au mieux vos jours de congés ou RTT, avant ou après les jours fériés, pour de plus longues vacances et donc avoir gagné le jack pot.

En 2024 : avec 7 jours pendant le mois de mai, vous pouvez avoir 16 jours de repos !!!

Ainsi, lundi 29 avril, le mardi 30 avril, le jeudi 2 mai, le vendredi 3 mai, le lundi 6 mai, le mardi 7 mai et le vendredi 10 mai sont des ponts en or.

Quels jours fériés tombent pendant les vacances scolaires de l’année 2024?

En 2024, certains jours fériés tombent pendant les vacances scolaires

1er janvier 2024 durant les congés d’hiver

1er mai pendant les vacances de Pâques de la zone B

8 mai et le 10 mai: les élèves des zones A,B et C font le pont du 8 au 12 mai

14 juillet et le 15 août pendant les grandes vacances

1er novembre durant les vacances de la Toussaint pour les zones A,B et C

25 décembre pour les zones A,B et C

Combien de jours fériés en France ?

Il y a tous les ans, 11 jours fériés en France. En réalité, ils peuvent être en lien avec une fête religieuse, civile, ou de commémorations de guerre.