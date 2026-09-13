Le traumatisme est discret, presque silencieux. Derrière les portes closes des tribunaux de commerce, l’hécatombe se poursuit loin du bruit médiatique. Au cours des six premiers mois de l’année 2026, 33 341 dirigeants d’entreprise ont perdu leur activité en France. Un chiffre vertigineux, en hausse de près de 7 % sur un an, qui consacre un bien triste record selon les données publiées par l’Observatoire GSC-Altares.

Loin du cliché du jeune startupper qui pivote après avoir échoué à sa première levée de fonds, le profil de l’entrepreneur sinistré aujourd’hui a de quoi inquiéter : un âge médian de près de 47 ans, dix ans d’ancienneté au compteur et, souvent, des dizaines d’emplois salariés embarqués dans la chute. Quand le patron flanche, c’est tout l’écosystème qui vacille.

1. Un séisme qui n’épargne plus les PME consolidées

Pendant longtemps, le récit national du risque entrepreneurial se voulait rassurant : seules les très jeunes TPE et les micro-entreprises sans fonds propres payaient le tribut des premières années d’existence. Ce filtre sécuritaire a volé en éclats.

Si les petites structures concentrent toujours le plus grand nombre absolu de défaillances, la tempête touche désormais de plein fouet les structures plus matures et solidement installées :

Plus de 20 salariés : 694 dirigeants d’entreprises de cette taille ont perdu leur mandat au premier semestre.

694 dirigeants d’entreprises de cette taille ont perdu leur mandat au premier semestre. Plus de 50 salariés : Les pertes d’emploi chez les dirigeants de ces PME d’envergure bondissent de 51,8 % par rapport au premier semestre 2025.

Les pertes d’emploi chez les dirigeants de ces PME d’envergure bondissent de par rapport au premier semestre 2025. Impact sur l’emploi global : Selon les estimations d’Altares, la chute de ces 33 000 dirigeants a entraîné la destruction directe d’environ 80 000 emplois salariés.

« Le taux de faillite des entreprises de plus de 50 salariés qui explose est extrêmement marquant et particulièrement inquiétant compte tenu de leur poids dans l’économie », alerte Hervé Kermarrec, président de l’association GSC.

2. Radiographie des secteurs en détresse

La récession entrepreneuriale ne frappe pas à aveugle. Elle s’engouffre dans les failles de la consommation des ménages, du blocage du marché immobilier et du coût persistant du crédit.

Secteur d’activité Nombre de dirigeants touchés (S1 2026) Dynamique & Contexte BTP & Construction 7 718 Secteur le plus sinistré. Subit l’arrêt des chantiers et la crise du logement. Commerce & Détaillants 6 300+ Arbitrage de consommation des ménages, hausse des loyers commerciaux et de l’énergie. Services aux entreprises En forte hausse Les entreprises réduisent leurs budgets de conseil, de communication et de sous-traitance. Activités financières & Assurance +30,6 % (évolution sur 1 an) Très forte accélération des défaillances de cabinets indépendants et courtiers.

Le secteur industriel ne fait pas exception. Bien que le nombre absolu de pertes d’emplois s’y maintienne autour de 2 000 dirigeants, la sous-filière des matériaux de construction et du travail du bois accuse une détérioration de plus de 15 %.

3. L’effet « ciseau » : remboursements PGE et trésoreries à sec

Comment expliquer cette spirale négative alors que la période post-pandémie semblait digérée ? Les analystes pointent un effet d’accumulation devenu insoutenable pour les trésoreries.

La fin de l’anesthésie financière

Durant la crise sanitaire, les aides publiques et les Prêts Garantis par l’État (PGE) ont joué le rôle de perfusion. Aujourd’hui, l’heure des remboursements a sonné, alors même que :

Les marges se réduisent sous le coup de l’inflation résiduelle sur les matières premières et la masse salariale.

sous le coup de l’inflation résiduelle sur les matières premières et la masse salariale. La demande fléchit dans de nombreux secteurs clés (immobilier, habillement, restauration).

dans de nombreux secteurs clés (immobilier, habillement, restauration). Les taux d’intérêt restent élevés, rendant le refinancement bancaire extrêmement coûteux ou inaccessible.

Résultat : des entreprises qui avaient tenu bon grâce à leurs réserves ou à l’endettement d’urgence se retrouvent aujourd’hui à bout de souffle, dans l’incapacité de faire face à leurs échéances financières.

4. Le drame social et psychologique de l’après-liquidation

Au-delà des chiffres comptables, il y a la réalité humaine. En France, le statut de chef d’entreprise offre une liberté grisante en temps de croissance, mais se transforme en piège d’une rare violence en cas de faillite.

Contrairement aux salariés, le dirigeant mandataire social ne bénéficie pas de l’assurance chômage du régime général (France Travail). Du jour au lendemain, après la signature du jugement de liquidation judiciaire :

Le chef d’entreprise perd son revenu sans filet de sécurité direct.

Il doit souvent faire face à des cautions personnelles engagées auprès des banques.

Il affronte un choc psychologique majeur, marqué par l’isolement et le sentiment de honte socialement associé à l’échec en France.

Seule une minorité de dirigeants souscrit à une assurance privée contre la perte d’emploi (type GSC) pour anticiper ce risque. Pour l’immense majorité des 33 341 patrons touchés au premier semestre, le retour à la réalité s’apparente à une traversée du désert.

Ce qu’il faut retenir pour la fin d’année

Face à cette vague de défaillances qui gagne désormais le cœur du tissu économique, les experts recommandent une vigilance maximale aux dirigeants en exercice :