L’actualité est fort mouvementée : pas un instant de répit

L’actualité 2021 est loin d’être un moment de calme. Entre les hackers, les entreprises qui veulent dominer le marché et la commission européenne qui ne cesse d’arbitrer pour éviter toute position dominante. Les entreprises affrontent une vague après l’autre quelle que soit leur taille.

Apple : Des hackers volent le futur logo et exigent 20 millions de dollars de rançon

Apple est dans une spirale inquiétante depuis qu’un de ses sous-traitants s’est fait pirater des données sensibles. Un groupe de hackers baptisé REvil s’est attaqué à Quanta, une société taïwanaise travaillant notamment sur les iPad, les MacBook et les Apple Watch. Début avril, la base de données du sous-traitant a été piratée, révèle Bleeping Computer relayé par Phonandroid. Des données ont été dérobées concernant de futurs iPad et autres objets de la marque, mais surtout le futur logo d’Apple, que l’entreprise n’a pas encore dévoilé. REvil a ensuite menacé de les diffuser largement si aucune rançon n’était versée. Les hackers ont exigé d’abord la somme de 50 millions de dollars. Devant le refus de Quanta de payer cette somme, les pirates informatiques ont publié des schémas et plans concernant les futurs MacBook. Ces documents ont rapidement disparu du Web, Quanta a finalement accepté de négocier avec les cybercriminels. Le montant de la rançon demandée ne s’élève plus qu’à 20 millions de dollars désormais. Apple et Quanta ont jusqu’au 7 mai prochain pour la payer. Si ce n’est pas fait, REvil promet de diffuser le reste des données sensibles et confidentielles dérobées chez le sous-traitant. Que va-t-il se passer ?

Alibaba : L’Etat chinois, un objectif nationaliser l’Internet



Le Financial Times a affirmé que la Banque centrale de Chine avait demandé à Ant Financial, la branche financière d’Alibaba, de lui transférer l’intégralité des données concernant ses 700 millions de clients auxquels elle avait accordé des prêts. Son objectif est d’en déléguer la gestion à une filiale de la banque d’Etat c’est-à-dire de lui retirer tout pouvoir et toute richesse. Après la disparition mystérieuse de son fondateur Jack Ma, Pékin a décidé de nationaliser l’Internet. La raison en est que le numérique est devenu le fer de lance de la croissance de la Chine. Aujourd’hui, la Chine est la puissance la plus numérisée de la planète, que ce soit dans le commerce, les paiements ou la vie sociale. Selon le cabinet IDC, en 2025, le pays concentrera un tiers des données mondiales, 60 % de plus qu’aux Etats-Unis.

La commission européenne accuse Apple d’abus de position dominante sur le marché du streaming musical

et cela par le biais de l’App Store. Ces accusations font l’objet d’une enquête depuis juin 2020, ouverte à la suite d’une plainte déposée par Spotify qui est en concurrence directe avec Apple Music. L’exécutif européen va adresser à Apple « une communication des griefs », un document préparatoire visant à informer l’entité visée par la procédure d’investigation des motifs de la plainte. Elle met en exergue deux restrictions imposées par Apple dans ses accords avec les entreprises souhaitant distribuer des applications via l’App Store : la taxe de 30% prélevée par Apple sur les revenus de tout achat effectué depuis une application présente sur sa boutique. Ces « in-app purchases » doivent obligatoirement passer par son système de paiement propriétaire. La Commission a évoqué, lors de l’ouverture de son enquête, que cette obligation semblait permettre à Apple de « contrôler totalement la relation de ses concurrents avec leurs clients » qui s’abonnent dans les applications. Cela empêcherait ses concurrents de disposer de données importantes sur leurs clients, tandis qu’Apple peut obtenir des données précieuses sur les activités et les offres de ses rivaux. Si ces accusations s’avèrent vraies, Apple risque une amende pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial, soit 111,4 milliards de dollars en 2020 (en hausse de 21% par rapport à l’année précédente).