Tour du monde : les actualités internationales à ne pas manquer

Les innovations ne cessent de nous apporter un nouveau souffle. Les finances sont au cœur des évolutions mondiales et ne cessent de nous donner le tournis. Focus sur les dernières actualités internationales.

Arm : valorisation proche des 52 milliards de dollars !

Arm, le concepteur britannique de puces électroniques dont les processeurs sont présents dans 99 % des smartphones, vise une valorisation d’environ 52 milliards de dollars pour son introduction en Bourse à la Bourse de New York. Cette introduction en Bourse est la plus importante depuis près de deux ans, depuis l’arrivée de Rivian à Wall Street, ainsi le prix de l’action d’Arm a été fixé au niveau le plus élevé de la fourchette initiale, soit entre 47 et 51 dollars par action. L’opération, lancée par SoftBank Group, l’actionnaire majoritaire d’Arm, qui vendra environ 10 % des actions de la société technologique basée à Cambridge, en Angleterre. La valorisation d’Arm dépasse largement les 32 milliards de dollars dépensés par SoftBank pour acquérir la société en 2016, mais reste en deçà des 60 à 70 milliards de dollars visés par SoftBank il y a quelques semaines.

Révision nécessaire de 600 à 700 avions pour Airbus

Pratt & Whitney, le motoriste américain, a identifié un défaut sur les moteurs équipant l’A320neo d’Airbus. En fait, cette découverte nécessite le rappel et la révision de 600 à 700 avions, les immobilisant pendant un certain temps. Le coût de cette situation se situe entre 3 et 3,5 milliards de dollars sur les « prochaines années » par RTX, la société mère de Pratt & Whitney. Environ 1 200 avions pourraient être affectés, dont 3 000 équipés de ce moteur PW1100 GTF.

Ces dépenses incluront des indemnisations aux compagnies aériennes propriétaires d’A320neo, une période critique alors que le trafic aérien se redresse après la pandémie de Covid-19. Le problème découle d’un défaut dans une poudre de métal utilisée pour fabriquer des disques de turbine haute pression. Ce défaut ne représente pas de danger immédiat mais il peut entraîner une usure prématurée. Airbus indique qu’elle ne prévoit pas de perturbation dans ses livraisons pour 2023 ni dans son plan de montée en cadence en 2024.

Le câble USB type C s’impose et sera obligatoire dès 2024

La directive européenne du 4 octobre 2022 impose l’obligation d’intégrer le port USB-C sur tous les appareils électroniques à partir du 28 décembre 2024. Notamment, Il faudra l’intégrer sur les téléphones mobiles, tablettes, liseuses, casques, enceintes, écouteurs, appareils photo numériques et consoles de jeux portables. Les ordinateurs suivront cette obligation en 2026. En outre, cette mesure vise à réduire les déchets liés aux nouvelles technologies et à faire économiser chaque année 250 millions d’euros aux consommateurs européens. Pour rappel, l’USB-C est un connecteur standard de 24 broches, plus fin et plus performant que ses prédécesseurs. Par exemple, il s’utilise couramment sur les smartphones Android. Il peut fournir une tension de charge allant jusqu’à 240 Watts. A noter : Apple a intégré le port USB-C à sa nouvelle gamme d’iPhone.

Birkenstock a déposé une demande d’introduction à la bourse de New-York

Cette démarche vise à poursuivre la croissance de l’entreprise qui a gagné en popularité ces dernières années, grâce à une stratégie marketing audacieuse et à des collaborations de luxe. Le document déposé est préliminaire. Il ne précise pas le nombre d’actions offertes aux investisseurs. Les actionnaires, dont L Catterton, associé à LVMH et dirigé par Bernard Arnault, visent une valorisation de plus de 7 milliards de dollars pour Birkenstock. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,24 milliard d’euros lors de son année fiscale se terminant en septembre 2022, avec un bénéfice net de 187 millions d’euros. Au cours des six premiers mois d’octobre 2022 à mars 2023, les revenus ont augmenté de 18 % pour atteindre 644 millions d’euros.

Paris 8ème meilleure ville pour télétravailler

Le leader mondial des espaces de co-working, IWG, a publié un classement des 25 villes les plus propices à des « workations ». Barcelone a été classée en première position pour son dynamisme et son climat méditerranéen. Toronto au Canada est en deuxième place, suivie de Pékin en Chine. IWG a utilisé neuf critères pour évaluer ces destinations, notamment le climat, la culture, l’accès aux transports, la cuisine, le niveau de bonheur, la vitesse de l’Internet haut débit et la disponibilité d’espaces de travail flexibles. D’autres villes telles que Milan en Italie, New York aux États-Unis, Rio de Janeiro au Brésil, et Amsterdam aux Pays-Bas figurent également dans le classement. Paris se classe en huitième position, mais obtient des notes basses en raison du coût de la nourriture et des boissons.

Fermeture des magasins Wilko

La chaîne en faillite Wilko prévoit de fermer tous ses magasins d’ici début octobre. Ces fermetures entraîneront le licenciement de 9 100 employés supplémentaires, selon PwC, le cabinet de conseil administrateur de la faillite. Il est devenu évident qu’aucune partie significative de l’activité de Wilko ne peut être maintenue dans sa forme actuelle. Ces licenciements s’ajoutent aux plus de 1 600 suppressions d’emplois annoncées ces dernières semaines.

De plus, de nombreux employés ont choisi de quitter l’entreprise par anticipation. En fin de compte, presque tous les 12 500 emplois que comptait l’enseigne avant sa faillite disparaîtront. L’investisseur Doug Putman, propriétaire des magasins de musique HMV, a renoncé à sa tentative de reprise des magasins Wilko. En effet, en raison de l’incapacité à réduire les coûts de l’infrastructure centrale suffisamment rapidement, la transaction n’a pu être finalisée. Wilko avait déposé le bilan début août compte tenu de la crise du coût de la vie et de l’inflation au Royaume-Uni.

Nintendo va ouvrir son propre musée

Un musée dédié à Nintendo devrait ouvrir ses portes en 2024 dans une ancienne usine de l’entreprise au Japon. Cette entreprise, spécialisée dans la création de consoles et de jeux vidéo depuis 1977, a une histoire de plus en plus riche à partager. Lors d’une conférence Nintendo Direct, le PDG de la société, Shinya Takahashi, a donné des détails sur le projet en cours du Nintendo Museum, anciennement connu sous le nom de « Nintendo Gallery ».

La date exacte d’ouverture du musée reste un secret, mais Nintendo assure qu’il proposera une vaste gamme d’éléments liés à l’histoire de Nintendo, y compris des objets historiques et potentiellement des jeux oubliés, méconnus ou extrêmement rares aujourd’hui. Ces dernières années, Nintendo a cherché à offrir une expérience plus immersive aux fans et aux joueurs, en ouvrant notamment deux parcs à thème basés sur ses univers au Japon et aux États-Unis. En France, une initiative similaire serait en préparation.

Interdiction des vêtements qui « heurtent les sentiments »

La Chine envisage d’interdire les vêtements jugés offensants pour les sentiments de la population. Les autorités de Pékin ont élaboré un projet de loi visant à sanctionner les vêtements considérés comme nuisibles à l’esprit du peuple chinois, pouvant entraîner des amendes voire des peines d’emprisonnement. Cette réforme fait suite à plusieurs incidents liés au port de vêtements japonais dans des lieux historiques ou lors de journées commémoratives. En 2021, un tabloïd d’État, le Global Times, avait rapporté qu’une femme avait été vivement critiquée pour avoir porté un kimono en public le 13 décembre, journée nationale de commémoration des victimes des crimes de guerre commis par le Japon en 1937.