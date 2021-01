Revue de presse : des informations qui font couler beaucoup d’encre

Que cela soit la Banque Postale avec la destruction de 30 000 dossiers de prêts, la réapparition soudaine de Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, qui nous laisse songeur, ou que ce soit la qualité des entrepreneurs Français à saisir des opportunités pour pouvoir survivre et faire vivre leurs salariés, les nouvelles de ce mois de janvier 2021 nous obligent à penser que le monde est en train de vivre un tournant et que plus rien ne va nous étonner !

La Banque Postale se présente comme une « victime » de la destruction de 30.000 dossiers d’emprunteurs !

La Banque Postale a annoncé avoir été « victime » de la destruction de plus de 30.000 dossiers de prêts « liée à une défaillance de son prestataire d’archivage ». Elle a ainsi confirmé une information du Canard enchaîné.

« Cette défaillance n’est pas de son fait mais de celui d’une entreprise experte en matière d’archivage sur le secteur de la banque et de l’assurance.

Selon le Canard enchainé, « la société d’archivage a confondu les numéros de dossiers périmés de crédits immobiliers, qui étaient « à sortir », et les numéros des caisses où ils étaient rangés. Au lieu d’emporter 2.052 dossiers, ce sont 2.052 cartons contenant 30.527 dossiers que la société d’archivage a détruits !!! Le monde est à l’envers.

Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, réapparaît enfin et se fait le chantre du régime communiste chinois !

Le milliardaire chinois Jack Ma est réapparu le mercredi 20 janvier, après 2 mois et demi d’un silence (depuis le 24 octobre) qui avait fait couler beaucoup d’encre et de rumeurs. Il avait disparu après avoir critiqué la politique chinoise mais son retour est assorti d’un éloge au régime chinois. Dans une vidéo, l’homme d’affaires s’adresse à une centaine d’enseignants en zone rurale, dans le cadre de ses activités de mécénat où il y vante les efforts du régime communiste pour éradiquer la grande pauvreté, projet phare du président Xi Jinping. Sa disparition comme sa réapparition restent mystérieuses. Alibaba sera-t-elle nationalisée ou est-ce seulement une fake news ?

Olivier Véran demande de ne plus porter des masques fabriqués maison !

Invité du journal de 20 h de TF1, jeudi 21 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé les recommandations du Haut conseil de santé concernant l’utilisation des masques en tissu, jugés désormais insuffisamment filtrants face à l’apparition de nouveaux variants du Covid-19, plus contagieux. Or, l’Organisation mondiale de la Santé juge les masques en tissu toujours aussi efficaces pour lutter contre le virus, malgré les variants.

Selon Maria Van Kerkhove. »Les masques en tissu, non chirurgicaux, peuvent être utilisés par toutes les personnes âgées de moins de 60 ans qui ne présentent pas des problèmes de santé particuliers », a souligné la responsable de la gestion de la pandémie à l’Organisation mondiale de la santé.

Elle a souligné cependant lors de la conférence de presse :

« Dans les zones où le virus circule, les masques doivent être portés lorsque les gens sont entassés et qu’il devient impossible de se tenir à au moins un mètre de distance les uns des autres, ainsi que dans des pièces peu ou mal aérées ».

Mais elle a ajouté :

Or, même avec des variants qui peuvent être plus contagieux, « nous n’avons aucune indication suggérant que le mode de transmission aurait changé », a fait valoir la responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS. C’est pourquoi, a-t-elle expliqué, en ce qui concerne les recommandations en vigueur, « nous n’avons pas l’intention de les modifier à ce stade ».

Les Français ne savent plus que faire !!! La situation est suffisamment anxiogène pour ne pas rajouter de stress par des annonces contradictoires !!!