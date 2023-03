Quand les entreprises sont mêlées à une dispute de stars !

Certaines marques sont involontairement embarquées dans des conflits ou des buzz dont ils ne sont pas à l’origine. C’est le cas de Casio, Rolex, Twingo et Ferrari qui se sont vues entraînées dans un conflit amoureux entre Shakira et Gérard Piqué, au travers d’une musique.

Les stars se comparent avec des marques

Dans une de ses dernières chansons qui a atteint des records de visionnage en seulement quelques heures, Shakira a décidé de s’en prendre à son ancien compagnon, Gérard Piqué. En 24 heures, son titre a totalisé plus de 63 millions de vues sur la plateforme vidéo YouTube. Cela n’a rien d’original en soi mais la chanteuse a opté pour comparer des marques en en dévalorisant certaines. Les paroles une fois traduites, qui sous-entendent les infidélités, donnent le résultat suivant : « Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio ». On comprend évidemment que cette comparaison dévalorise Casio à Twingo au profit de Ferrari et Rolex.

Dans le cas présent, il est drôle de constater que les marques ont décidé d’utiliser l’humour sur la Toile et les réseaux sociaux plutôt que de répondre avec virulence afin de redorer leur image. Cette manière élégante de procéder a été applaudie par les internautes.

Les réponses de Renault & Casio

Les réponses ne se sont pas faites attendre de la part de la marque automobile, et Renault Argentine y est allé de sa note de musique : « Beaucoup n’ont pas besoin d’une voiture de luxe pour être heureux, mais demandez à nos clients qui aiment la vie avec une Twingo ! #LoveTwingo ».



Renault, en Colombie (Shakira est colombienne), loin de se morfondre, a décidé également de réagir : « Piqué ne mérite peut-être pas une autre chance, Shakira, mais la Twingo assurément. » auquel il a ajouté cette phrase subtile « Twingo va t’aimer pour toujours, Shakira. Nous te le promettons. ». Côté internautes, visiblement amusés, ils ont répondu à l’aide de photos d’eux, à côté de leur automobile préférée ou encore à l’aide de mémes.

Casio a eu à peu près la même réaction avec des tweets pertinents comme « Vous en avez marre de votre vieille Rolex ? Venez essayer la nouvelle Casio. Clairement, vous l’aimerez », ou encore « Shakira peut nous critiquer en disant ‘Vous avez échangé une Rolex contre une Casio’, mais aucune Rolex n’est jamais sortie avec une calculatrice, un micro intégré et une antenne radio comme dans la Casio TM-100 » alors que, dans un autre Tweet, elle n’a pas hésité à ajouter que la pile des montres Casio dure plus longtemps que la relation entre Shakira et Piqué. La réaction des fans de Casio n’a pas été moins positive avec des photos où ils se montraient avec leur montre Casio qu’ils portaient visiblement depuis de nombreuses années.

Un compte parodique se mêle de l’histoire

Se définir elle-même comme un objet puisqu’elle s’identifie à une Rolex et une Ferrari n’était sûrement pas la meilleure idée de la chanteuse. Vendredi 13 janvier, un compte parodique de la marque de montres Casio a ainsi décidé de surfer sur la vague et a fait le buzz sur Twitter. Ainsi, ce compte a publié : « Shakira, nous ne sommes peut-être pas une Rolex, mais il est clair que nos clients nous sont fidèles ». Certes, il s’agit d’un humour rudimentaire mais notons qu’il a engrangé plus de 540 000 likes et 10 000 retweets. Efficace ! Il est à noter que beaucoup ont cru qu’il s’agissait du compte officiel de la marque et Casio a dû démentir ce week-end en être à l’origine sur son compte espagnol d’Instagram.

Les stars peuvent également vous prendre à partie !

Parfois une marque peut s’attirer l’ire d’une star. C’est le cas de H&M qui a dû retirer, mardi 20 décembre, sa collection Justin Bieber après un post furieux de la star. La marque suédoise a affirmé l’avoir fait « par respect pour la collaboration et Justin Bieber » et ajouté « nous avons retiré les habits de nos magasins et en ligne », un clash inhabituel avec la marque avec laquelle il collabore régulièrement. La gamme incluait des pulls, des T-shirts et des accessoires pour téléphone.

En l’occurrence Justin Bieber a comparé la collection à de la camelote, rien que cela ! Il a ajouté ne pas avoir donné son accord et a déclaré ainsi « Le merchandising H&M qu’ils ont fait avec mon nom est de la camelote et je ne l’ai pas approuvé. Ne l’achetez pas ». Un vrai tsunami ! La star s’est exprimée en story, via son compte Instagram. La marque s’est tout de même défendue « Comme pour tous les autres produits sous licence et partenariats, H&M a suivi les procédures d’approbation appropriées ».