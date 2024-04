Les actualités des sociétés en France

Les société françaises n’ont pas dit leur dernier mot. Face à l’inflation, elles ne cessent d’invertir dans les innovations. De plus, elles réalisent des rachats prometteurs. Elles profitent aussi des nouvelles lois pour développer leur business. Focus sur quelques actualités des sociétés françaises.

Safran Corporate Ventures investit dans l’innovation de la décarbonation, la souveraineté et le digital

Safran Corporate Ventures est désormais doté d’un budget de 130 millions d’euros, en croissance de plus de 60 %, afin d’accélérer ses participations dans les domaines d’innovation stratégiques. Celle-ci a pour vocation d’être un partenaire de long terme des startups innovantes en les accompagnant dans leur développement grâce à l’expertise des sociétés du Groupe. Par ailleurs, Safran lance deux programmes d’Open Innovation « Safran Explore ». Notamment des programmes d’identification de startups prometteuses, « Safran Explore Canada » pour les startups de cette région et « Safran Explore Flying Experience » sur les services digitaux pour les passagers et l’économie circulaire des matériaux des aménagements intérieurs des avions, permettront de sélectionner des startups qui seront accompagnées dans la maturation de leurs technologies.

La Compagnie de Chauffage et CEA-Liten renouvellent leur partenariat

La Compagnie de Chauffage, exploitante du réseau de chaleur français pour le compte de Grenoble-Alpes Métropole et le CEA-Liten, renouvellent leur partenariat pour une durée de 4 ans. Ainsi, ce nouveau partenariat intègre trois nouveaux programmes suivants : AGIL+ : améliorer le pilotage du réseau de chaleur et la gestion intelligente des données de production et développer un outil permettant le design automatique du réseau de chaleur, AGIR+ : améliorer le pilotage en ligne des sous-stations par le développement d’un outil optimisant le traitement des données, la gestion de la demande, le suivi en ligne, ou encore la détection de fuites thermiques sur le réseau, P2X (Power to X) : poursuivre la décarbonation de la production de chaleur en étudiant des solutions de capture du carbone et de valorisation locale du CO2 capté.

Commvault acquiert Appranix

Commvault, leader dans le domaine de la cyber-résilience, vient d’annoncer l’acquisition d’Appranix, une société spécialisée dans la cyber-résilience du cloud. La technologie d’Appranix automatise la restauration des applications en nuage, y compris les dépendances complexes telles que les configurations DNS, l’accès à la sécurité et l’équilibrage de la charge. Racheter Appranix est une opération pertinente car elle emploie des spécialistes avérés dont Govind Rangasamy (fondateur et CEO) ancien CEO de FogPanel. L’intégration de la technologie d’Appranix devrait être achevée d’ici l’été 2024.

Vinci rachète la moitié des parts de l’aéroport d’Édimbourg

Vinci s’implante au Royaume-Uni. Le géant français du BTP et des infrastructures vient d’annoncer un accord pour racheter près de la moitié des parts de l’aéroport d’Édimbourg, c’est-à-dire 50,01 %, « pour un prix de 1,27 milliard de livres sterling », soit près de 1,5 milliard d’euros. D’ailleurs, c’est la filiale de Vinci Concessions, Vinci Airports, qui compte racheter cette participation majoritaire à Global Infrastructure Partners, propriétaire depuis 2012 de l’aéroport. Avec 14,4 millions de passagers annuels et des liaisons vers 150 destinations « dans 38 pays », l’aéroport d’Édimbourg est le premier d’Écosse en 2023, et le sixième du Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires de 272 millions de livres.

Le groupe Signaux Girod boosté par le besoin des villages pour les plaques de rues

La loi 3DS a pour objectif de mettre en place des Bases adresses locales (Bal) utiles pour le déploiement du très haut débit. Celle-ci ressort de la compétence du conseil municipal en matière de dénomination des voies. Les communes de plus de 2 000 habitants avaient jusqu’au 1er janvier 2024 pour se conformer à la loi. Les plus petites communes ont jusqu’au 1er juin 2024 pour s’y conformer.

Les maires mettent en place l’adressage de leurs communes sans que la loi ne les oblige à adresser à leurs habitants, invitations et autres consultations sur le sujet. Grâce à cette loi, le groupe Signaux Girod a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 105,2 millions d’euros et a ainsi trouvé une diversification inattendue de son business habituel. Cette plaque émaillée, c’est le métier d’origine de Signaux Girod, une société cotée en Bourse et installée à Bellefontaine, une commune du Jura. L’activité adressage a bondi de 30 % ces cinq dernières années, pour atteindre 30 000 plaques de rue par an.

Le fonds Generis Capital Partners s’est associé à la société de services d’infogérance Provectio pour qu’elle élargisse son offre et étende son maillage géographique

Provectio vient de lever 3,5 M€ auprès de Generis Capital Partners, un fonds qui possède déjà des participations dans d’autres sociétés de l’IT, telles que Digitim (gestion de flotte mobile), Watsoft (VAD) et Upsideo (éditeur). Avec le soutien de son nouveau partenaire, Provectio, spécialisé dans l’infogérance des infrastructures informatiques et télécoms souhaite proposer une nouvelle offre de services et de lancer de nouveaux packages à destination des PME.

Les fonds levés doivent également permettre à Provectio d’étendre son développement dans l’Ouest et le Nord de l’Hexagone ainsi qu’en Île-de-France. Elle a pour ambition de réaliser des rachats dans ces territoires. Elle cible les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 1 M€ et 2 M€ et qui comptent dans leurs effectifs une quinzaine de collaborateurs. Celles-ci devront cependant posséder des compétences similaires aux siennes, pour simplifier les processus d’intégration des équipes et délivrer rapidement de nouvelles offres.

Sur la base de rachats et d’un développement organique, Provectio s’est dotée d’un maillage territorial. Celui-ci s’appuie sur des agences implantées à Nantes, Caen et Saint-Brieuc. Quant au siège de l’entreprise, il se situe à Rennes. Lors de son dernier exercice fiscal (clos fin septembre), Provectio a dégagé 7,2 M€ de chiffre d’affaires, en délivrant ses services à environ 500 PME à travers ses 54 collaborateurs. Elle a désormais pour objectif d’atteindre les 20 M€ de revenus d’ici à cinq ans.

La start-up Yacon&Co lève 2 millions d’euros

La start-up Yacon&Co vient de lever 2 millions d’euros . Elle a obtenu 250 000 lors de l’émission de M6 destinés à financer une deuxième usine de yacon au Pérou. La start-up est devenue en trois ans la toute première entreprise à produire et commercialiser le yacon en France. Elle emploie déjà 16 personnes à Cusset, près de Vichy, où se trouve son usine de conditionnement. Présente dans plus de 700 enseignes, la start-up compte plus de 100 000 clients en ligne. Elle connaît une croissance de 250 % annuelle. Une usine de transformation va voir le jour au Pérou pour produire 400 tonnes de sirop par an. Et ainsi « devenir le leader mondial du sirop de yacon ».

Tesla va licencier plus de 14 000 salariés aux États-Unis et en Chine

Les États-Unis ont connu des licenciements massifs chez Tesla avec effet immédiat. Notamment du personnel de vente et des techniciens, mais aussi du personnel d’accueil. Par ailleurs, l’équipe de vente de Tesla en Chine a subi des suppressions de poste, 10 % de son effectif. Il faut savoir que Tesla est confrontée à une baisse de ses livraisons. Elles ont en effet chuté de 8,5 % dans le monde entre janvier et mars. Cela par rapport aux mêmes mois un an plus tôt, avec 386.810 véhicules écoulés. Comparé au quatrième trimestre 2023, il s’agit d’une chute d’environ 20 %.