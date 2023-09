Malgré un léger retard afin de garantir une utilisation pendant la saison estivale de 2023, Caeli Energie vient d’annoncer, sur les ondes de France Bleu, les spécifications d’une climatisation révolutionnaire. Cette innovation, la nouvelle clim moderne et économique, remettra en question les principes conventionnels, connus pour leur forte consommation d’énergie et leur impact néfaste sur la planète ainsi que sur notre budget.

Un développement qui a pris 4 ans

Fondée en 2020 et située près de Grenoble, où elle produira et assemblera ses produits, Caeli Energie cherche à démontrer qu’acquérir un climatiseur ne rime plus avec une hausse considérable de la facture d’électricité ni avec une contribution aux problèmes environnementaux, grâce à une approche totalement différente qui risque bien de faire sensation… et d’apporter de la fraîcheur. Pour ce faire, il n’est même plus nécessaire de se contenter d’un simple ventilateur.

Pendant les quatre dernières années, l’entreprise s’est consacrée au développement d’un tout nouveau dispositif ultramoderne, à la fois esthétique et économe en énergie, permettant aux foyers de bénéficier d’une climatisation cinq fois moins gourmande en électricité que les systèmes conventionnels. Avec confiance dans sa capacité de production, cette jeune entreprise française ouvre désormais ses portes aux clients particuliers.

Un constat de base et une innovation

Tout commence par une constatation liée au principe de la climatisation, dérivé du fonctionnement d’un réfrigérateur : pour obtenir de l’air frais à l’intérieur, il est nécessaire de rejeter de l’air chaud à l’extérieur.

Or, grâce à son système de climatisation révolutionnaire, la startup affirme qu’elle sera en mesure de rejeter de l’air plus frais, même à l’extérieur, tout en consommant considérablement moins d’énergie qu’un système classique, seulement 60 watts par heure contre jusqu’à plus de 2500 watts par heure. La startup prend ainsi une longueur d’avance, anticipant l’interdiction des HydroFluoroCarbures (HFC) dans les systèmes de réfrigération d’ici 2030.

Le design épuré de ce dispositif témoigne de sa simplicité d’installation, qui diffère de manière significative d’un système traditionnel avec son inesthétique tuyau dirigé vers l’extérieur, souvent nécessitant la condamnation d’une fenêtre, ou un évaporateur extérieur. Cette climatisation ne requiert que de l’air et de l’eau, avec une consommation estimée entre 0,2 et 0,5 litre par heure.

Un contournement qui pouvait paraitre impossible

Pour contourner les limitations et les inconvénients des systèmes de réfrigération classiques, la climatisation française de Caeli Energie adopte un autre principe thermodynamique, celui des climatiseurs adiabatiques indirects. Son moteur est composé de bouteilles recyclées et de papier, et l’entreprise détient un brevet pour ce système innovant.

De tels dispositifs existent depuis plusieurs années, mais ils étaient jusqu’à présent le fruit d’expérimentations et d’installations dans des espaces pouvant accommoder des équipements de grande taille pour compenser leur faible capacité de refroidissement. Désormais la seule exigence est de pouvoir connecter le climatiseur à une source d’eau et de percer deux trous pour l’admission et l’évacuation de l’air. Il n’a pas besoin de fluide frigorigène, une substance autrefois préjudiciable à la couche d’ozone et aujourd’hui plus nocive que le CO2 pour le réchauffement climatique.

Prix et conditions d’éligibilité

Pendant tout l’été, Remi Pérony de Caeli Energie a indiqué que cinquante climatiseurs avaient été installés à des fins de test, à la fois dans des EHPAD et des collectivités. Pour cet automne, la startup prévoit de proposer son produit aux particuliers. Pour bénéficier de l’installation d’une climatisation Caeli Energie, il sera nécessaire de passer un test d’éligibilité via leur site web, moyennant des frais de 3000 euros. Actuellement, il est déjà possible de soumettre une demande d’informations.

Selon la startup, le dispositif refroidit une pièce de 40 mètres carrés, pas plus grande. Il est important de noter que cette technologie demeure relativement coûteuse, et il convient de prendre en considération la consommation d’eau supplémentaire nécessaire pour économiser de l’électricité et éviter l’utilisation d’une climatisation qui expulse de l’air chaud à l’extérieur.

Caeli Energie est optimiste quant à sa capacité de production, prévoyant une augmentation de cinquante unités, et affirme que ses concurrents actuels, basés en Australie et en Chine, ont encore un chemin à parcourir pour se développer en France et en Europe.

Source : Presse-citron & France Inter