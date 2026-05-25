Journal de bord de l’entrepreneur : ce qu’il ne faut pas rater en mai 2026

Si vous gérez une boîte en France aujourd’hui, vous le sentez probablement : le climat économique demande d’avoir le cœur bien accroché. Entre la hausse des coûts de l’énergie, les tensions géopolitiques mondiales et le spectre persistant de l’inflation, le moral des dirigeants français vient d’atteindre un point bas inédit depuis la crise du Covid, d’après le dernier baromètre des Chambres de Commerce (CCI).

Pourtant, au milieu de cette tempête de fond, le quotidien réglementaire continue de tourner. Plusieurs réformes majeures entrent dans leur dernière ligne droite ou subissent de sérieux coups de frein. Pour vous aider à trier le signal du bruit, voici le condensé des actualités les plus cruciales pour votre activité en ce moment.

1. Facturation électronique : le grand saut de septembre approche

C’est le dossier invisible qui dort sur le bureau de beaucoup de dirigeants, et pourtant le compte à rebours est lancé. Au 1er septembre 2026, la France bascule officiellement dans l’ère de la e-facturation.

Ce qui change concrètement :

À cette date, 100 % des entreprises françaises (y compris les TPE et les micro-entrepreneurs) devront être techniquement capables de recevoir des factures électroniques normées.

Oubliez le simple PDF envoyé par email ou la facture papier scannée : ils ne seront plus légaux. Vous devrez passer par l’une des plateformes de dématérialisation agréées par l’État (la liste officielle des 101 premières plateformes a été publiée pour vous aider à choisir). Si vous êtes une PME ou une micro-entreprise, vous avez jusqu’à septembre 2027 pour l’obligation d’émission, mais la réception, c’est pour cette rentrée. Il est temps de passer un coup de fil à votre expert-comptable.

2. Micro-entreprises et TPE : le soulagement de la TVA

C’est la bonne surprise qui permet à des milliers d’indépendants de souffler. Après de vifs débats, le Parlement a définitivement enterré le projet initial de la loi de finances, qui prévoyait de baisser drastiquement le seuil de franchise de TVA à un niveau unique de 25 000 €.

Les anciens seuils restent donc d’actualité pour cette période 2026-2028 :

85 000 € de chiffre d’affaires pour les activités de vente et de commerce.

de chiffre d’affaires pour les activités de vente et de commerce. 37 500 € pour les prestations de services et les professions libérales.

Tant que vous ne franchissez pas ces lignes (ou leurs seuils majorés de tolérance), vous continuez à facturer hors taxes. Une vraie victoire pour la simplicité administrative des petites structures.

3. Impôts et charges : ce qui pèse sur les budgets

Tout n’est pas rose du côté du portefeuille. Si vous aviez anticipé une baisse d’impôt pour cette année, il va falloir revoir vos prévisionnels.

Le gel de la CVAE :

Le gouvernement a officiellement gelé et reporté à 2030 la suppression totale de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Si votre chiffre d’affaires dépasse 500 000 €, vous continuez à la payer au taux actuel.

Indépendants et professions libérales :

La réforme de l’assiette sociale entre en vigueur. Pour les professions libérales en micro-entreprise, le taux de cotisations grimpe à 25,6 % (contre 24,6 % auparavant). Cette hausse vise à vous offrir une meilleure couverture maladie et à valider de meilleurs droits à la retraite. En contrepartie, elle ampute directement votre trésorerie immédiate.

Ruptures conventionnelles :

Séparer d’un salarié d’un commun accord coûte plus cher. La contribution patronale sur les indemnités de rupture est désormais fixée à 40 %.

4. Trésorerie : un bouclier contre les retards de paiement publics

C’est le nerf de la guerre. Les retards de paiement coulent des centaines de boîtes saines chaque année. Pour donner un peu d’air aux PME qui travaillent avec l’État ou les collectivités, la loi de simplification de la vie économique apporte une nouveauté majeure : la création d’un fonds public de subrogation.

Si un acheteur public tarde à vous payer, ce fonds pourra vous avancer les sommes pour vous éviter le trou d’air financier. Par ailleurs, le seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux est pérennisé à 100 000 € HT, facilitant l’accès des artisans aux chantiers locaux.

En résumé : comment s’adapter ?

Le mot d’ordre ce mois-ci est la résilience par l’anticipation. Face à la baisse de visibilité macroéconomique, les dirigeants qui s’en sortent le mieux sont ceux qui sécurisent leur trésorerie (en traquant les factures dues) et qui profitent du calme avant l’été pour mettre à jour leurs outils informatiques de facturation.

Courage, le quotidien d’un entrepreneur n’est jamais un long fleuve tranquille, mais vous avez désormais les cartes en main pour naviguer au mieux.