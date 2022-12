Les innovations, les garantes du développement

Dans tous les coins du globe, ils sont nombreux à s’affairer pour permettre le développement de leur entreprise et de leur pays. Ils n’hésitent pas à investir dans des projets qui vont apporter une valeur ajoutée et nous rassurent sur l’avenir ou nous effraient.

Meta lance son programme d’accélération de start-up

Meta s’associe au Groupe L’Oréal en France pour lancer le premier programme d’accélération de start-up dédié à la créativité dans le métavers. Située à STATION F, à Paris, et avec le soutien de l’incubateur HEC Paris, cette initiative a pour but de soutenir et encourager les start-ups qui construiront un métavers et un écosystème Web3 inclusifs et créatifs. Ce programme accompagnera 5 start-ups, en phase d’accélération, de janvier à juin 2023. Un jury d’experts de Meta et L’Oréal sélectionnera des participants avec une forte dimension d’inclusivité et de diversité dans leurs projets. Ceux des start-up sélectionnées couvriront un large éventail de thématiques, allant de la production 3D aux technologies de réalité augmentée, virtuelle ou mixte, en passant par la création d’avatars et de leur portabilité, l’expérience utilisateur et d’autres sujets liés au Web3. Les start-ups disposeront de toutes les ressources du plus grand campus de start-up au monde (communauté d’investisseurs, ateliers…), d’un espace de travail dédié et des interactions et des conférences à STATION F.

L’Arabie Saoudite prévoit d’investir 38 milliards de dollars dans l’e-sport

Elle souhaite acquérir et développer un éditeur de jeux et prendre des participations minoritaires dans des sociétés e-sport. Premier exportateur mondial de pétrole, Arabie Saoudite a fait appel à Savvy Games Group, son fonds d’investissement public, qui investira 50 milliards de riyals pour l’acquisition et 70 milliards de riyals pour les participations. Le fonds investira à la fois dans des entreprises du e-sport déjà développées mais aussi dans des sociétés en phase de démarrage. L’Arabie saoudite a commencé à devenir un investisseur actif dans l’industrie du jeu. Son fonds d’investissement public possède déjà des participations dans Activision Blizzard, Electronic Arts et Nintendo. A savoir !

Un robot femme nommé PDG, incroyable

En Chine, Net Dragon Websoft, un leader des jeux vidéo a nommé Madame Tang Yu à la direction de sa filiale basée à Fujian dans le sud du pays. Ce qui paraît étrange c’est que Tang Yu n’est pas humaine, mais un robot et en fait une intelligence artificielle. Son rôle sera d’améliorer les tâches de travail et de permettre un gain de rapidité dans leur exécution. Il est bien évident que l’être humain pourra difficilement lui faire concurrence car le robot n’aura pas besoin de prendre des pauses ou de dormir. Mais pas seulement ! Les qualités de management du robot PDG seront au top grâce à ses capacités de stockage de données en temps réel. Tang Yu ne touchera ni salaire, ni prime, ni stock-option. De quoi convaincre tous les dirigeants. !!!.

« Northern Metropolis », le méga-projet de Hong Kong

“ Northern Metropolis ”, la nouvelle métropole s’étendra sur 30,000 hectares, est le méga-projet de la décennie à venir sur Hong Kong. Ce projet fait partie du plan « Hong Kong 2030+ ». Ses objectifs : déverrouiller le problème du logement à Hong Kong en faisant émerger un centre d’innovation technologique entre Hong Kong et Shenzhen, rééquilibrer les trajets entre habitats et lieux de travail. Le coût de ce projet est de 100 Milliards HKD. La « Greater Bay Area », dit « GBA », articule Hong Kong et Shenzhen au sein d’une mégalopole intégrant Guangdong, Macao et huit autres villes. La « GBA », 86 millions d’habitants dont le produit intérieur brut de 1.7 Trillion USD, est déjà un fer de lance mondial pour l’industrie, la logistique, la technologie et le commerce. Le gouvernement a pour ambition de créer dans la Métropole du Nord plus de 900 000 unités résidentielles pour accueillir 2.5 millions de personnes.