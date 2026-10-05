Sur le papier, les calculettes des économistes oscillent entre soulagement et crispation. Dans la vraie vie, celle des chefs d’entreprise, des salariés et des ménages, le paysage économique français de ce second semestre 2026 ressemble à un vaste chantier de transition. Alors que l’inflation montre des signes de rebond après une relative accalmie, que le marché du travail se tend et que l’entreprenariat bat des records de créativité, le cadre réglementaire subit, lui aussi, une transformation en profondeur.

Voyage au cœur d’une France qui tente de garder le cap dans un contexte d’incertitudes et de mutations structurelles.

1. La croissance économique : un moteur au ralenti

La France avance, mais à petits pas. Après un début d’année hésitant, le Produit Intérieur Brut (PIB) navigue dans une zone de croissance modeste, oscillant autour de +0,0 % à +0,2 % par trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2026, l’acquis de croissance peine à dépasser la barre des 0,3 % à 0,5 %.

Cette trajectoire modérée s’explique par plusieurs facteurs. D’un côté, le commerce extérieur apporte ponctuellement un peu d’air aux comptes nationaux, porté par la dynamique des exportations. De l’autre, la consommation des ménages reste timide. Dans le même temps, les entreprises freinent leurs investissements face à des taux d’intérêt qui restent élevés et à un manque de visibilité sur la conjoncture. Au final, le moteur français tourne encore au ralenti, mais il évite pour l’instant de basculer dans une véritable récession.

2. Créations d’entreprises : la flamme entrepreneuriale ne faiblit pas

C’est l’un des paradoxes les plus saisissants de l’époque : alors que la macroéconomie toussote, les Français n’ont jamais autant voulu être maîtres de leur propre destin professionnel.

Les chiffres publiés par l’INSEE confirment cette dynamique remarquable : le nombre de créations d’entreprises mensuelles dépasse régulièrement la barre symbolique des 100 000 immatriculations. Sur une année glissante, la progression s’établit à près de +9,3 %.

Indicateur Entreprenariat Volume Mensuel Moyen Tendance sur 12 mois Créations totales ~ 104 000 à 107 000 + 9,3 % Entreprises classiques (Sociétés / EI) ~ 35 000 En hausse modérée Micro-entreprises ~ 70 000 Forte accélération

Derrière ces chiffres se dessine aussi une véritable évolution dans les façons d’entreprendre. En effet, la micro-entreprise représente une grande partie des créations. Elle séduit notamment les personnes en reconversion, celles qui recherchent davantage d’autonomie ou qui souhaitent développer une activité en complément. Pour autant, les entreprises plus classiques, comme les SARL et les SAS, continuent de se maintenir autour de 35 000 créations par mois. Au fond, l’envie d’entreprendre reste donc un véritable moteur, capable de soutenir l’activité et de créer de nouvelles perspectives, même lorsque le contexte économique se tend.

3. Emploi et chômage : le retour des inquiétudes

Sur le front de l’emploi, la période du « presque plein-emploi » enregistrée au cours des exercices précédents marque le pas. Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) s’établit désormais à 8,3 % de la population active.

Une remontée progressive qui touche inégalement les tranches d’âge :

Chez les jeunes (15-24 ans) : Le taux de chômage grimpe à 21,6 % , illustrant les difficultés persistantes d’insertion au sortir de la formation initiale.

Le taux de chômage grimpe à , illustrant les difficultés persistantes d’insertion au sortir de la formation initiale. Chez les adultes (25-49 ans) : Il se stabilise aux alentours de 7,5 % .

Il se stabilise aux alentours de . Chez les seniors (50 ans et plus) : Il reste mesuré à 5,5 %, bien que le maintien dans l’emploi jusqu’à la retraite pose d’autres défis organisationnels.

En parallèle, le « halo du chômage » concerne près de 1,9 million de personnes. Il regroupe celles qui souhaitent travailler, mais qui ne remplissent pas tous les critères retenus par le BIT pour être comptabilisées comme chômeurs. Dans le même temps, les entreprises peinent toujours à trouver certains profils. Les besoins sont particulièrement importants dans le numérique et la transition écologique, alors que les compétences disponibles ne correspondent pas toujours aux attentes des recruteurs. Résultat, le recrutement reste un véritable casse-tête pour de nombreuses entreprises.

4. Inflation et pouvoir d’achat : l’ombre de l’énergie

Après une période de décélération au début de l’été où la hausse des prix semblait contenue autour de 2,4 %, l’inflation a repris un coup de chaud au début du mois d’octobre 2026, grimpant à 3,0 % sur un an selon les estimations provisoires.

Taux d'inflation sur un an (2026) 4,0 % | 3,0 % | /-- (3,0 % en Septembre) 2,0 % | /----\ / 1,0 % | ________/ \______/ 0,0 % +---------------------------------- J F M A M J J A S

Cette reprise des tensions sur les prix est principalement tirée par les volatilités sur le marché de l’énergie et certains coûts de services, alors même que l’inflation sous-jacente (hors prix volatils) reste plus modérée, proche de +1,1 %. Pour les ménages, dont le pouvoir d’achat par unité de consommation accuse de légers replis (-0,6 % au deuxième trimestre), la gestion du budget quotidien demeure au centre des préoccupations, freinant d’autant la consommation globale.

5. Le cadre légal : ce qui change concrètement pour les Français

Face à ce contexte économique contrasté, le législateur a déployé un ensemble de réformes majeures entrées en vigueur progressivement depuis la rentrée 2026. Ces textes redessinent les règles du jeu pour les entreprises comme pour les particuliers.

La révolution de la facture électronique (PPF & PDP)

C’est le grand chantier réglementaire pour le tissu économique français. Initiée progressivement depuis septembre 2026, la Réforme de la Facturation Électronique oblige désormais l’ensemble des assujettis à la TVA à recevoir des factures dématérialisées via le Portail Public de Facturation (PPF) ou des Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP). Cette mesure vise trois objectifs majeurs : la modernisation des processus comptables, la réduction des délais de paiement et une lutte renforcée contre la fraude à la TVA.

Réforme des retraites et séniors : l’application des nouveaux seuils

Entrée dans sa phase de croisière, la mise en œuvre progressive du relèvement de l’âge légal de départ se poursuit d’un trimestre supplémentaire par génération. En parallèle, les entreprises font face à des obligations renforcées en matière d’indexation et d’emploi des séniors, visant à maintenir les travailleurs de plus de 55 ans dans l’emploi par la formation continue et l’aménagement des fin de carrières.

Transition écologique : durcissement des normes DPE et PPA

Le secteur immobilier subit de plein fouet les nouvelles étapes de la Loi Climat et Résilience. L’interdiction progressive de location des logements classés « passoires thermiques » (diagnostic DPE) s’accompagne d’exigences renforcées pour la rénovation globale. Côté entreprises, les bilans carbone et les normes d’E-reporting environnemental deviennent la norme pour l’accès aux financements bancaires et aux marchés publics.

Regards croisés : le défi de l’adaptation

Pour comprendre comment ces chiffres et ces lois se traduisent sur le terrain, il faut écouter ceux qui font tourner l’économie au quotidien.

« Entre l’obligation de basculer nos systèmes vers la facturation électronique et la hausse des coûts de l’énergie, nous passons une part considérable de notre temps à adapter nos structures, » confie la dirigeante d’une PME industrielle de la région lyonnaise. « Mais l’opportunité de réorganiser nos flux financiers et de nous digitaliser plus vite est réelle. »

De leur côté, les ménages restent prudents dans leurs dépenses et changent peu à peu leurs habitudes de consommation. Ainsi, beaucoup privilégient les circuits courts et les produits reconditionnés, tout en surveillant davantage les dépenses qu’ils jugent non essentielles.

En conclusion

La France de cette fin d’année 2026 ne s’effondre pas, mais elle avance dans un contexte contraint. Certes, la croissance manque encore de dynamisme et l’inflation oblige à rester attentif à l’évolution des prix. Pour autant, le nombre élevé de créations d’entreprises montre que l’envie d’entreprendre reste bien présente. Désormais, le défi sera de transformer les changements réglementaires et technologiques en véritables leviers de compétitivité pour les entreprises et pour l’économie française.