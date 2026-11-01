Novembre commence, pour les dirigeants, la fin de l’année ne se résume pas à la préparation des fêtes ou à la clôture des comptes. Il faut aussi anticiper les dépenses, surveiller la trésorerie et commencer à préparer le budget 2027.

Cette année encore, les discussions autour du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) retiennent l’attention. Les décisions prises dans les prochaines semaines pourraient avoir des conséquences sur la fiscalité, les charges sociales et les investissements des entreprises.

Pour les TPE et les PME, l’enjeu est simple : savoir à quoi s’attendre pour éviter de subir les changements au dernier moment.

1. Novembre 2026 : les changements réglementaires à surveiller

Le début du mois de novembre invite les entreprises à faire le point sur leurs obligations. Mais attention : toutes les mesures annoncées ne sont pas nécessairement applicables dès le 1er novembre. Certaines doivent encore être adoptées ou faire l’objet de textes précisant leurs modalités d’application.

Les indemnités et les charges sociales

Les règles relatives aux arrêts de travail et aux accidents du travail peuvent avoir des conséquences sur les dépenses des employeurs. Les entreprises doivent donc vérifier les dispositions effectivement entrées en vigueur et leurs éventuels effets sur les contrats de prévoyance.

Les ruptures conventionnelles et les licenciements

Les évolutions fiscales et sociales envisagées dans le cadre du budget 2027 méritent également l’attention des services RH. Une modification des règles applicables aux indemnités de rupture peut en effet changer le coût d’un départ pour l’employeur.

Avant de revoir leurs pratiques, les entreprises doivent toutefois s’appuyer sur les textes définitivement adoptés.

La fiscalité des entreprises

Les débats budgétaires peuvent aussi modifier les perspectives financières pour 2027. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut suivre les annonces officielles et distinguer les mesures confirmées des propositions encore en discussion.

2. Budget 2027 : les entreprises dans l’attente des arbitrages

Le budget 2027 sera particulièrement suivi par les dirigeants. Derrière les annonces d’économies et de nouvelles recettes, une question revient : quel sera l’impact sur les charges et les marges des entreprises ?

Plusieurs sujets méritent d’être surveillés.

La fiscalité des grandes entreprises

Les contributions exceptionnelles et les éventuelles évolutions de l’impôt sur les sociétés peuvent peser sur les résultats des groupes concernés. Leur maintien ou leur modification dépend toutefois des dispositions finalement retenues dans le budget.

La CVAE : un calendrier à vérifier

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) reste un enjeu important pour les entreprises qui y sont assujetties. En effet, elles doivent suivre le calendrier de sa suppression et vérifier les textes en vigueur, ainsi que les éventuelles modifications prévues pour 2027, afin d’anticiper leur impact sur leur budget.



Pour les entreprises concernées, cette visibilité est essentielle afin d’établir des prévisions financières réalistes.

Les cotisations sociales

Le coût du travail constitue une autre source de préoccupation. Toute évolution des cotisations patronales ou des règles de prise en charge sociale peut modifier les dépenses de l’entreprise.

Les dirigeants ont donc intérêt à intégrer ces différents paramètres dans leurs simulations budgétaires, sans considérer comme acquises les mesures qui sont encore en discussion.

3. Fin 2026 : comment les entreprises peuvent-elles se préparer ?

À l’approche de la clôture annuelle, les dirigeants doivent composer avec plusieurs priorités. Il faut terminer l’exercice dans de bonnes conditions tout en préparant les premiers mois de 2027.

Les difficultés ne sont pas les mêmes pour tous.

Dans le bâtiment, le suivi des commandes et des encaissements reste essentiel.

Dans le commerce et la restauration, la gestion des stocks et des marges demande une attention particulière.

Dans l’industrie, les décisions d’investissement doivent tenir compte des coûts de production.

Quant aux entreprises de services et de technologie, elles doivent notamment surveiller leurs dépenses numériques et la rentabilité de leurs projets.

Secteur Les principaux enjeux Les actions à privilégier Bâtiment et travaux publics Délais de paiement et visibilité sur les commandes Suivre les encaissements et anticiper les besoins de trésorerie Commerce et restauration Stocks, demande et marges Adapter les approvisionnements et maîtriser les coûts Industrie manufacturière Coûts de production et investissements Évaluer les projets et leur rentabilité Services et technologies Dépenses numériques et sécurité des données Mesurer les gains attendus et limiter les risques

Quelle que soit leur activité, les entreprises ont tout intérêt à ne pas attendre la fin de l’année pour faire le point. Une trésorerie bien suivie et des prévisions régulièrement actualisées permettent de réagir plus rapidement en cas de difficulté.

Les trois priorités des dirigeants pour novembre

Pour aborder les derniers mois de 2026 avec davantage de visibilité, trois actions méritent d’être engagées dès maintenant.

Revoir les prévisions de trésorerie. Les échéances fiscales et sociales, les remboursements d’emprunts et les éventuels retards de paiement doivent être intégrés aux prévisions des prochains mois. Préparer le budget 2027 sans miser sur des hypothèses incertaines. Il est préférable de distinguer les dépenses connues des éventuelles nouvelles charges et de prévoir plusieurs scénarios si nécessaire. Faire le point sur les outils numériques. L’intelligence artificielle peut aider les équipes à gagner du temps, mais son utilisation doit rester encadrée pour protéger les données confidentielles de l’entreprise.

Anticiper plutôt que subir

La fin de l’année est souvent une période chargée pour les dirigeants. Entre les derniers objectifs à atteindre, les factures à régler et les décisions à prendre pour l’année suivante, il est facile de repousser les sujets de fond.

Pourtant, cette période constitue aussi une occasion de prendre du recul. En faisant le point sur leurs charges, en suivant les évolutions réglementaires et en préparant plusieurs hypothèses budgétaires, les dirigeants peuvent mieux anticiper les imprévus.

Par ailleurs, les arbitrages du budget 2027 devront encore être suivis de près. D’ici là, les entreprises peuvent déjà agir sur les éléments qu’elles maîtrisent : leur trésorerie, leurs dépenses et leurs priorités d’investissement.