Dialogue social en entreprise : la négociation s’enlise

La négociation autour du dialogue social en entreprise patine. Malgré l’organisation de nombreuses réunions pour faire évoluer le projet, les participants n’ont rien fait avancer de concret. En effet, ce surplace découle principalement d’un manque d’organisation dans l’encadrement des négociations. La semaine passée, durant plus de six heures, les syndicats ont présenté leurs propositions et leurs remarques. Cependant, le projet peine toujours à prendre une forme tangible. Voici les explications.

Un accord à trouver d’ici la fin de l’année

Depuis plusieurs jours, partenaires sociaux et dirigeants poursuivent la négociation sur le dialogue social en entreprise, mais ils n’atteignent toujours pas leur objectif. Récemment encore, le patronat et les syndicats se sont concertés afin de débloquer les échanges. Pour rappel, cette discussion vise à renforcer l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise et à améliorer la représentation des salariés, une initiative soutenue par l’exécutif.

Néanmoins, aucune décision officielle n’a émergé à ce jour. Actuellement, cinq confédérations syndicales représentatives et les principales organisations patronales (dont le Medef et la CPME) cherchent un terrain d’entente pour faire progresser le dossier. De son côté, le gouvernement a fixé un ultimatum strict — d’ici la fin de l’année — pour finaliser les discussions. Ainsi, l’exécutif exige des efforts conjoints de toutes les parties afin de concrétiser l’accord une bonne fois pour toutes.

Une négociation difficile

Par conséquent, les acteurs doivent boucler cette négociation d’ici la fin de l’année. Mais quelle position adoptent les syndicats ? D’un côté, Marylise Léon (secrétaire générale de la CFDT) temporise : « La balle se trouve dans le camp du patronat. Si nous avançons ensemble sur les grands principes, mais que nous peinons à aboutir avant la fin de l’année, nous devrons fixer une date en janvier. »

D’un autre côté, certains représentants syndicaux, notamment chez Force Ouvrière, affichent un net désaccord. En effet, l’obligation d’aboutir sous deux semaines suscite une vive colère chez ces délégués, poussant certains d’entre eux à boycotter les prochaines rencontres.

Enjeux et obligations pour les entreprises

Par ailleurs, pour mener à bien ces démarches, les dirigeants et les directions des ressources humaines doivent appliquer les règles clés du dialogue social :