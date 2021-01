CES Las Vegas en virtuel, All Digital 2021

Le CES Las Vegas, dont la première édition a eu lieu en 1967, est le plus grand salon mondial de l’innovation. Chaque année, plus de 170 000 professionnels participent à cet événement afin d’être informés sur les 20 000 innovations présentées au salon. Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, le Consumer Electronic Show 2021 s’est transformé en 100% digital, nécessitant une adaptation aussi bien de la part des organisateurs du salon que des exposants.

Business France et 130 start-up et pme françaises en virtuel

Business France a accompagné 110 start-up sur le CES version numérique contre 160 l’année dernière, soit 25% contre 60% pour le nombre d’exposants global. Le CES a accueilli 1 500 stands virtuels contre 4 500 stands en 2020.

Comment se déroule cette nouvelle formule en virtuel ?

Tous les exposants français ont présenté leur offre individuellement dans une vitrine web à destination d’un public international ciblé, non seulement pendant les 4 jours du salon, mais ont également la possibilité de présenter leur offre pendant un mois après le CES qui se révèle être finalement une véritable aubaine. Des visioconférences B2B seront organisées entre les startups et les partenaires ou clients potentiels à la recherche des nouvelles technologies de demain.

Business France, quel accompagnement ?

Pour aider ses exposants, Business France a organisé en amont un programme spécifique de coaching individuel. Cette vitrine web mondiale se déroule avant et après le salon sous forme de pitch qu’il faudra adapter aux investisseurs et clients du monde entier, aux journalistes internationaux pour acquérir une visibilité (chaque année plus de 2500 journalistes du monde entier participent pour parler de cet évènement). La présentation pour un investisseur qu’il soit Japonais ou Américain ou autres demande de connaître les habitudes culturelles du dialogue même si celui-ci se déroule en anglais.

L’objectif des exposants ont pour principaux objectifs de développer leur notoriété (80%), trouver de nouveaux clients (67%) et rencontrer de nouveaux investisseurs (47%) » selon Eric Morand, Directeur du Département Technologies du Numérique et Services Innovants.

Business France a sélectionné 16 startups françaises innovantes sous les bannières Choose France et French Tech, en partenariat avec l’INPI, France Brevet, Arrow, All Circuits et Jade Fiducial.

Les 16 startups sélectionnées par Business France au CES All Digital 2021

TALI qui propose un casque de motard bourré de systèmes de protection connectés.

LIFY AIR, la première solution de prévention pour les allergies aux pollens qui combine un capteur optique et des algorithmes à base d’intelligence artificielle.

ACTIVELOOK qui commercialise des lunettes intelligentes à base de technologie OLED.

EARCITY, un écouteur à oreille ouverte de haute qualité sonore permettant de libérer les personnes de toutes les contraintes d’isolement ou de douleurs liées au port de casque ou d’écouteur.

FAMILY SELF CARE, le premier robot de santé naturel au monde. Connecté à une application, le robot propose des doses sûres, personnalisées et de haute précision à base de plantes en fonction du problème et du profil de l’utilisateur.

KIPSUM, une start-up spécialisée dans l’efficacité énergétique.

IVY AI by Kwalys qui proposent des CallBots et VoiceBots.

UDINI dont la suite transformationnelle d’applications numériques est destinée à redéfinir les possibilités de chaque cabinet dentaire grâce à des solutions intelligentes permettant de gagner du temps dans le cadre du travail quotidien.

FEELLOO by UBISCALE, un médaillon connecté qui permet de localiser et de prendre soin de votre chat.

ERTOSGENER qui fournit une suite complète de développement de logiciels pour accélérer et sécuriser la collecte, le traitement et la transmission des données.

LYNX qui conçoit et fabrique des produits hauts de gamme mêlant AR et VR pour offrir les meilleures expériences immersives.

BODYGUARD qui propose une solution de modération de texte intelligent et autonome.

BLUE FROG ROBOTICS, le géniteur de Buddy, le robot émotionnel

VISTAKLLUB qui révolutionne l’analyse des données avec Immersive Analytics, une plateforme de collaboration en temps réel et d’analyse immersive des données pour l’informatique spatiale.

B-Cube, une place de marché de robots cryptographiques de trading pilotés par l’IA qui permet aux traders de se connecter à leurs bourses centralisées ou décentralisées favorites et de commencer à négocier en mode automatique.

ALLPRIV qui amène la cybersécurité nomade au même niveau qu’au bureau.

Les Français qui ont été primés aux “Best of Innovation Awards”

Chaque année au CES, un jury récompense les 20 plus grandes innovations du moment dont la pépite pour cette année 2021 de Vaonis avec ses télescopes autonomes dont la grande innovation se trouve dans leur simplicité. Vaonis a réussi à rendre l’espace et son observation accessible, simplement à partir d’un petit télescope, qui est guidé depuis une application sur son téléphone.

Pour leurs innovations en santé, XRapid s’est distinguée avec deux prix, dans deux catégories différentes pour son masque intelligent xHale (dans la catégorie « wearable technologies ou technologies portables) et son appareil de test sanguin et Covid-19 XRblood Pro (dans la catégorie santé & bien-être). Doté d’une intelligence artificielle (IA) brevetée, son « laboratoire portable » XRblood Pro, permet de réaliser des tests sanguins complets à domicile (globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc.).