Revue de presse : le monde bouge

2021, c’est l’année des incertitudes mais aussi de nouveaux espoirs. Chacun essaie de rebondir pour faire jaillir de nouvelles idées ou bien pour faire respecter ses droits. Focus sur quelques news.

Atterrissage réussi pour le rover Perseverance sur Mars

le rover Perseverance a atterri sur le sol martien après sept mois de voyage, a annoncé jeudi 18 février l’agence spatiale américaine, une réussite éclatante pour la Nasa. Perseverance sera chargé d’y collecter des preuves de vie ancienne sur Mars.

Il a atterri sur le cratère de Jezero, dont les scientifiques pensent qu’il contenait il y a 3,5 milliards d’années un lac, mais en prenant de nombreux risques.

Un voyage et un atterrissage à vous couper le souffle

Après être entré à 20.000 km/h, la température du vaisseau est montée jusqu’à 1.300°C mais le rover était protégé par un bouclier thermique et ce ne sont pas moins de huit rétrofusées.

Perseverance est le cinquième rover américain à fouler le solde Mars. Curiosity, est toujours en activité ailleurs sur Mars. Les premiers prélèvements de roche par Perseverance devraient commencer cet été. Les tubes scellés devront ensuite être rapportés sur Terre, dans les années 2030, afin d’être analysés. Nous avons encore une décennie à attendre les résultats !

L’avionneur Airbus change de stratégie

L’avionneur européen travaille sur la mise en place d’un nouveau système industriel. Pour gagner en compétitivité et préparer la prochaine génération d’avions, le constructeur européen veut renforcer son système industriel. Pour ce faire, la construction et l’assemblage des aérostructures sont jugées essentielles. Cette activité, aujourd’hui placée au sein des filiales Stelia Aerospace et Premium Aerotec, va rester au sein d’Airbus. Une stratégie bien loin de celle choisie il y a une dizaine d’années qui avait cherché à l’époque à se séparer de ces deux activités.

Une amende sans précédent : 15000 euros

L’amende infligée en 2017 à un loueur Airbnb vient d’être confirmée par la Cour de cassation. Après cinq ans de bataille judiciaire, la Ville de Paris remporte une victoire essentielle contre les propriétaires louant leurs résidences secondaires sur les plateformes de location touristique. Cette bataille n’a guère été de tout repos car Airbnb a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour vérifier la conformité de la réglementation française. La Cour de cassation a validé l’intégralité des mécanismes mis en œuvre dans la capitale pour limiter la location de résidences secondaires sur les plateformes. Cette décision ouvre la voie à la reprise des sanctions contre plusieurs centaines de loueurs présumés en infraction et va peut-être permettre de reconsidérer le système des locations !

Lidl n’est guère à la fête

Après ses déboires judiciaires autour de sa réplique du robot Thermomix et des Bad buzz qui ont nui à sa réputation, ce sont ses publicités qui sont mis au pilori. Intermarché vient de faire condamner l’enseigne de hard discount pour avoir annoncé qu’elle était la “meilleure chaîne de magasins” dans ses publicités. En 2017, le tribunal de commerce d’Evry avait estimé que cette distinction n’avait pas été obtenue à la suite d’un processus assez rigoureux, notamment en raison du faible panel de personnes consultées. Cette sentence a été confirmée par la justice fin 2020. Lidl devra verser à Intermarché 3,7 millions d’euros de dommages et intérêts. Une bagatelle !

Renault enregistre une perte historique de 8 milliards d’euros en 2020

Le constructeur automobile français Renault a enregistré une perte historique de 8 milliards d’euros au cours de l’année 2020 en raison de la crise du coronavirus, selon les résultats publiés vendredi. Cette perte historique est due en partie aux difficultés rencontrées avec Nissan. Cependant le nouveau directeur général ne s’avoue pas vaincu, il soutient qu’un nouvel essor est en train de se mettre en place et que l’année 32021 sera prometteuse.

Facebook défie l’Australie en bloquant les contenus d’actualité

Le gouvernement australien s’est insurgé face au blocage de nombreux contenus d’actualité par Facebook dans le pays, en représailles contre un projet de loi qui entend forcer le réseau social à rémunérer les médias. Jeudi matin, les utilisateurs australiens de Facebook ne pouvaient plus consulter les liens d’informations provenant de médias locaux ou internationaux et les personnes vivant à l’étranger n’avaient plus accès aux informations. Cependant Facebook a coupé des informations vitales : celles des pompiers de l’Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, celles de l’hôpital pour enfants de Melbourne, celles d’organisations de défense des droits de l’homme, de lutte contre les violences domestiques ou encore d’aide aux sans-abri.

Le premier ministre, Scott Morrison a l’intention de ne pas laisser faire et de mobiliser la communauté internationale. « Les actions de Facebook ayant consisté à mettre fin à son amitié avec l’Australie aujourd’hui, en coupant des services essentiels d’urgence et d’information en matière de santé, sont aussi arrogantes que décevantes », « Nous ne nous laisserons pas intimider. »

Face à cette réaction qui nuit à sa réputation, Facebook a commencé à restaurer les pages gouvernementales – qui auraient été désactivées par erreur – ainsi que celles de différentes organisations mais a continué son blocage à l’égard des informations qui génèrent de nombreux revenus publicitaires aux entreprises australiennes.