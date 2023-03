Quelques actualités sur les réalités des entreprises françaises

Les réalités actuelles ne cessent confronter les entreprises à de nouveaux défis et leur demandent sans cesse de s’adapter. Pourtant, les dirigeant gardent leur optimisme et créent un véritable dynamisme.

Les créations d’entreprises ont reculé de 5,1 % en janvier

Selon l’INSEE, les créations d’entreprises en France ont reculé de 5,1 % en janvier 2023. Cependant, leur chiffre reste élevé et n’est donc pas alarmant. Ainsi, la micro-entreprise est encore le régime qui a le vent en poupe. A l’inverse, les entreprises individuelles traditionnelles continuent leur fléchissement. La plupart des secteurs d’activité sont impactés. Dans l’industrie, les créations diminuent de – 21 %, les transports et l’entreposage voit leur créations chuter. En revanche, les activités immobilières se développent (+1,6 %).

Le chômage au plus bas avec près de 7 %

Avec un taux de chômage de 7,2 % fin 2022, soit 0,1 point de moins qu’au troisième trimestre, celui-ci n’en finit pas de connaître une chute. Si l’objectif du gouvernement est le plein emploi (à ne pas confondre avec un chômage nul) d’ici la fin du quinquennat, l’objectif serait donc de descendre en dessous de 5 %, ce qui correspondrait à la définition de l’Organisation internationale du Travail (OIT) même si on peut considérer que la performance maximale se situerait entre 2 et 3 %. Cette situation n’est pas arrivée depuis le choc pétrolier des années 1970. C’est en tout cas son niveau le plus bas observé depuis 14 ans même si le taux de chômage avait connu une énorme oscillation pendant la crise sanitaire.

Les abandons de poste, une nouvelle réalité en France ?

Selon une étude qui vient de paraître du ministère du Travail, au 1er semestre 2022, 173 000 contrats de travail du secteur privé sont rompus à la suite d’un licenciement pour faute grave ou lourde. 71 % sont justifiés pour un abandon de poste et en constitue le premier motif. Il s’agit d’abandons de postes définitifs (94 % des cas) ce qui se révèle un chiffre à prendre en compte. 123 000 abandons de poste ont ainsi donné lieu à un licenciement pour faute grave ou lourde au 1er semestre 2022, dont 116 000 concernent des CDI. Les abandons de CDI représentent 5 % de l’ensemble des fins de CDI sur la période (contre 43 % pour les démission) et 14 % des fins de CDI involontaires donnant potentiellement droit à l’assurance chômage.

La lutte contre la fraude fiscale a permis de récolter 14,6 milliards

Selon le site du gouvernement, la lutte contre la fraude fiscale fait partie des enjeux majeurs de souveraineté et de redressement des comptes publics. C’est une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant l’impôt. Le gouvernement considère que la fraude fiscale nuit à la solidarité nationale en faisant reposer l’impôt sur les seuls contribuables qui respectent leurs obligations fiscales et rend complexe et difficile la concurrence loyale entre les entreprises. Le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal vient de confirmer que le montant des redressements fiscaux ont été de 14,6 milliards en 2022.

Les plateformes e-commerce se fédèrent

Le Bon Coin et Vinted viennent de rejoindre « l’Alliance française des places de marché » (AFDPM). Fondée en octobre 2022 par Back Market, eBay, Etsy, ManoMano et Rakuten afin de « se mobiliser pour porter la voix du secteur en France », ce lobby se voit ainsi renforcé par l’arrivée de deux des trois premières places de marché françaises. Si Amazon ne les a pas encore rejoints l’alliance se félicite déjà d’avoir ainsi « une bonne représentativité en termes de parts de marché », selon son président Sébastien Duplan. Les places de marché qui connaissent actuellement une période de croissance avec un volume d’affaires des places de marché en France qui a bondi, entre 2019 à 2022, de près de 30 %, elles doivent faire face à un cadre légal en cours de définition. Certaines dispositions de la loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » sont déjà en ligne de mire.