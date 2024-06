Les Jeux Olympiques, chacun veut tirer son épingle du business

Malgré moultes critiques, chacun espère pouvoir tirer profit de ce évènement exceptionnel. Les entreprises rêvent d’acquérir une notoriété qui se répercutera dans les mois qui suivront. Focus sur quelques-unes d’entre elles qui sont dans les starting-blocks.

Sponsoring des Jeux olympiques et paralympiques : 78 partenaires

Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 78 partenaires sponsorisent l’événement. Ils bénéficient ainsi d’une visibilité exceptionnelle sous l’effet des « anneaux olympiques ». Optic 2000 et La Poste offrent des produits dérivés et des services. Air France, Danone et Le Coq Sportif investissent plusieurs millions d’euros. EDF, Accor et LVMH, démontreront leur savoir-faire. LVMH fournira les tenues de la délégation française et les médailles olympiques. Coca-Cola, partenaire historique depuis 1928, organisera des dégustations et des concerts, tandis que Visa dominera les moyens de paiement sur les sites olympiques.

Répondez aux appels d’offres des marchés des JOP Paris 2024 !

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 offrent d’importantes opportunités d’affaires pour les entreprises locales. Sur un budget total de 4,38 milliards d’euros, 2,5 milliards sont consacrés aux achats de fournitures et de services. La CCI Paris Ile-de-France aide activement les entreprises franciliennes à remporter ces marchés. Avec plus de 100 sites à construire et aménager, 15 000 athlètes à accueillir et plus de 13 millions de spectateurs attendus, les JOP de Paris 2024 représentent une formidable opportunité économique. Les appels d’offres couvrent 500 catégories d’achats regroupées en 17 familles, et toutes les entreprises de la région, quel que soit leur secteur, peuvent postuler.

« Faites vos jeux en entreprise », grand challenge interentreprises

Le MEDEF a lancé l’initiative « Faites vos jeux en entreprise » en partenariat avec le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que SPART et la FFSE, pour promouvoir le sport et le bien-être au travail avant les JOP de Paris 2024. En fait, les entreprises participantes se sont engagées dans un challenge digital via l’application SPART, offrant des défis sportifs, du contenu santé et bien-être, et un classement par équipes, ou ont participé à des défis physiques régionaux organisés par la FFSE. Le challenge, débuté en septembre 2023, s’est déroulé sur 10 mois : chaque mois un thème et des défis sportifs variés pour renforcer la cohésion d’équipe et le bien-être des salariés. Chaque entreprise a pu inscrire une équipe d’au moins huit personnes sans limite supérieure.

L’entreprise Lenne Creation pour la bière aux JOP de Paris 2024

L’entreprise Lenne Création, située à Fressenneville, a été sélectionnée pour fournir des tireuses à bière pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Spécialisée dans la conception et la fabrication de colonnes à bière, Lenne Création va livrer 500 colonnes pour un grand brasseur danois, utilisant des marques françaises emblématiques. Ayant déjà participé à l’Euro 2016, cette nouvelle opportunité représente une visibilité exceptionnelle pour l’entreprise familiale. La majorité des composants des tireuses se fabriquent en France, à l’exception de la partie production de froid venant de Croatie. Cette commande nécessite une logistique spécifique, incluant des mesures de sécurité strictes et un partenariat logistique pour le stockage et l’expédition, afin de répondre aux exigences des Jeux Olympiques.

Le taxi volant ne volera pas pour tout le monde !

Les taxis volants seront présents lors des JOP 2024 à Paris mais leur déploiement sera plus limité que prévu. Initialement envisagés comme des navettes commerciales entre les aéroports et les sites sportifs, ces taxis volants électriques, basés sur le véhicule VTOL Volocity de Volocopter, feront principalement des démonstrations. Le projet a progressé techniquement, mais a rencontré des résistances locales concernant les trajets, les nuisances et la sécurité. De plus, le coût élevé du trajet (110 €) a suscité des critiques. Faute d’obtenir toutes les autorisations nécessaires, on a abandonné les vols commerciau au profit de vols non commerciaux autorisés temporairement par la DGAC et l’EASA.

JOP-Euro 2024 : les entreprises qui vont profiter des grandes compétitions

Les analystes d’Oddo BHF ont identifié des entreprises qui bénéficieraient économiquement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Notamment, les secteurs du tourisme, des loisirs, de l’alimentation, des boissons, des biens de consommation, des services, des médias et de l’immobilier. Accor profitera d’un afflux de visiteurs, JCDecaux d’une augmentation des audiences et du marché publicitaire, Publicis et WPP d’un surplus d’investissements publicitaires de la part des annonceurs. Sodexo développera une nouvelle clientèle dans le village des athlètes et sur divers sites de compétition.

IZT, la petite entreprise du Cher se voue aux pin’s pour les JOP

L’entreprise IZT, basée à Saint-Amand-Montrond, s’est engagée dans un marché atypique en fabriquant des pin’s pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En sous-traitance pour Drago Paris, détenteur de la licence exclusive de ces insignes, IZT a dû prouver sa capacité à rivaliser avec les prix de la concurrence asiatique dominante. Pour obtenir ce contrat, IZT a innové en développant un procédé de fabrication permettant de réduire les coûts, en injectant le pin’s en une seule pièce au lieu de deux. Utilisant le zamak, un alliage de zinc recyclable, l’entreprise a produit plus de 100 000 pin’s aux motifs variés, avec la possibilité de réassortir selon les ventes.

VUF Bikes équipe Paris de vélos-cargos pour les Jeux olympiques

L’entreprise VUF Bikes, basée à Mérignac, a signé un contrat avec la ville de Paris pour fournir une cinquantaine de vélos-cargos, destinés notamment aux Jeux olympiques. Ce contrat, d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros, est symboliquement significatif. Les vélos-cargos seront utilisés pour le transport de matériel et de plateaux repas pour les organisateurs, dont des bénévoles. Certains de ces vélos seront des triporteurs frigorifiques, présentés pour la première fois en janvier 2023 au salon CES des nouvelles technologies à Las Vegas. Thomas Chenut, fondateur de VUF Bikes, a exprimé sa satisfaction de participer à cet événement avec du matériel majoritairement fabriqué en France, puisque 90 % de la valeur des vélos se réalise en France. À 70 jours des Jeux olympiques, bien que le timing soit serré, l’entreprise est prête grâce à une préparation rigoureuse commencée six mois à l’avance.