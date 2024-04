Les innovations et leurs risques

Les innovations nous facilitent notre vie quotidienne mais en même temps nous inquiètent en raison des menaces telles que fuites des données. Des investissements à la pelle qui nous réconfortent sur l’avenir. Pourtant personne n’est à l’abri de l’inflation et le Slip français va nous montrer comment on peut dépasser les difficultés. Focus sur un moment de turn-over.

Enfin un robot pour porter vos sacs de courses ?

L’Institut de recherche de Toyota a présenté Punyo, un robot capable de porter des objets. Vous ferez enfin vos courses sans les limiter en raison du poids grâce à ce robot qui peut tout simplement porter vos courses ! Le Toyota research institute, vient de diffuser une vidéo de son dernier robot capable d’utiliser son corps en complément de ses membres pour ramasser des objets. Punyo, un robot avec un haut du corps mou se sert de tout son corps de robot pour serrer et transporter des objets. Le robot possède des mains particulières, qualifiées de « pattes », qui se terminent par des coussinets déformables et gonflables. Ces coussinets, équipés de motifs de points surveillés par des caméras internes, permettent à Punyo de percevoir le contact avec des objets, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire d’interaction et de compréhension de l’environnement.

Forvia crée une coentreprise en Chine avec le constructeur Chery

L’équipementier automobile Forvia a annoncé vendredi 12 avril avoir conclu un accord avec le constructeur automobile chinois Chery afin de créer une coentreprise dans le domaine des cockpits intelligents. Un projet qui serait de l’ordre d’un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros à l’horizon 2029. Cette coentreprise, qui sera basée à Wuhu, dans l’est de la Chine, concevra , fabriquera et fournira l’ensemble des systèmes et modules liés à la cabine, y compris les sièges, les intérieurs et l’électronique du cockpit avec une empreinte carbone maîtrisée. Elle se dotera d’un centre de R&D dédié au design industriel et aux capacités d’intégration du cockpit, et de deux sites de production dans les prochains mois, d’après le communiqué de Forvia.

Le Slip Français, une entreprise qui ne lâche rien face aux défis

Le Slip Français a lancé l’opération « Révolution » pour relancer ses ventes. L’entreprise du Made in France tente un pari risqué : lancer la production de 400 000 sous-vêtements à écouler d’ici la fin de l’année, soit 9 mois. L’objectif est de produire en volume pour baisser les coûts. Ainsi, une nouvelle gamme de slip est vendue 25 euros au lieu 40 habituellement. Lancée le 3 avril, l’opération rencontre un véritable succès avec 50 000 pièces vendues en deux semaines. Un pari risqué pour l’entreprise qui se transforme afin de reconquérir des consommateurs contraints par l’inflation. A noter que le Made in France représente 3 % des ventes de textile dans l’hexagone.

Trois pays développent des technologies vertes et numériques

La France, l’Italie et l’Allemagne veulent favoriser le développement des technologies vertes et numériques afin de renforcer la compétitivité et la productivité européennes pour répondre à l’Agenda stratégique du Conseil européen pour 2024-2029. Dans un contexte d’accélération du changement climatique et de défis géopolitiques majeurs, l’UE a adopté, avec le Pacte vert, un programme politique sans précédent pour devenir le premier continent climatiquement neutre au monde, renforcer la résilience, réduire les dépendances stratégiques et améliorer la compétitivité européenne à long terme. Ce soutien doit aider les industriels, les entrepreneurs, les PME et les chercheurs à accéder aux talents exceptionnels, aux capacités de recherche et d’innovation, aux équipements industriels de pointe et aux processus ultramodernes dont ils ont besoin.

Microsoft va investir 2,9 G$ dans l’IA et le cloud

Microsoft va investir 2,9 milliards de dollars au cours des deux prochaines années pour accroître son infrastructure de cloud et d’intelligence artificielle au Japon. Par ailleurs, elle compte développer ses programmes de compétences numériques dans le but de fournir des compétences en IA à plus de 3 millions de personnes dans les trois prochaines années. Mais aussi elle envisage l’ouverture de son premier laboratoire Microsoft Research Asia au Japon. Ce dernier se concentrera sur le développement de l’IA et la robotique. Elle envisage également d’accorder des subventions de 10 G$ au cours des cinq prochaines années à l’université de Tokyo et au partenariat sur la recherche en IA entre l’université Keio située à Tokyo et l’université Carnegie Mellon située à Pittsburgh (Pennsylvanie).Parallèlement, Microsoft renforcera sa collaboration en matière de cybersécurité avec le gouvernement japonais.

La Corée du Sud investit 7 milliards de dollars pour des semi-conducteurs liés à l’IA

Devenir un leader dans le domaine stratégique des semi-conducteurs de pointe, tel est l’objectif que se fixe la Corée du Sud. C’est pourquoi, elle compte investir « 9.400 milliards de wons (6,94 G$) dans les domaines de l’IA et des semi-conducteurs liés à l’IA d’ici 2027 ». Les semi-conducteurs sont un élément clé de l’économie mondiale, car ils sont indispensables dans de nombreux domaines comme les appareils de cuisine, les téléphones portables, les voitures et les armes…. Mais le déploiement de l’intelligence artificielle (IA), depuis l’arrivée de ChatGPT et d’autres produits l’IA générative, a augmenté l’engouement de ces puces. Il faut noter que les semi-conducteurs sont déjà actuellement le principal produit d’exportation de la Corée du Sud.

Une levée de fonds pour le 1er projet d’injection de biométhane

Le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets, Valtom, et Waga, spécialiste de la valorisation du gaz des sites de stockage des déchets, vient d’annoncer le lancement du premier projet d’injection de biométhane en Europe. Cette initiative de production d’énergie renouvelable associe les biogaz produits sur l’unité de méthanisation du pôle Vernéa et sur l’installation de stockage des déchets non dangereux de Puy-Long à Clermont-Ferrand. Ainsi, l’unité Wagabox fournira jusqu’à 15 GWh de biométhane par an. Ce financement permet également aux habitants et aux collectivités de bénéficier directement de la valeur générée par cette production locale de biométhane. La somme ouverte au financement est de 200 000 euros, à un taux d’intérêt brut de 7 % sur 3 ans.

AT&T, victime d’une fuite de données

Le géant américain des télécoms AT&T a confirmé dans un communiqué, que des “ données spécifiques à AT&T ” qui faisaient partie d’un ensemble de données personnelles publié sur le dark web, impactait 73 millions de clients. Selon AT&Tet de leur analyse préliminaire, l’ensemble des données concerne environ 7,6 millions de titulaires de comptes AT&T actuels et 65,4 millions d’anciens titulaires de comptes. La société ajoute qu’elle ne connaît pas la provenance des fuites et qu’elles datent de 2019 ou d’une date antérieure. Il s’agit de données personnelles qui incluent des numéros de sécurité sociale et codes d’accès, des adresses e-mail et adresses postales, des numéros de téléphone et dates de naissance. En revanche, les informations personnelles de nature financière et les historiques d’appels ne se trouvent pas dans les données dérobées. AT&T a été obligé de réinitialiser des millions de codes d’accès de comptes clients.