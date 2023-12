Les actus internationales de novembre 2023

Retrouvez dans cet article toutes les actus internationales françaises à ne pas manquer du mois de novembre.

Ragnar Locker sanctionné par Europol

Europol a réussi à infliger un coup sévère au groupe de cybercriminels Ragnar Locker, spécialisé dans les attaques de ransomware. L’opération policière d’envergure a abouti à l’arrestation de l’acteur clé du groupe. Un développeur présumé du gang, a été ainsi appréhendé à Roissy, en France, le 16 octobre, avant d’être placé en détention provisoire et présenté devant la cour de justice de Paris. Les autorités ont effectué des perquisitions à son domicile en République tchèque, interrogé cinq autres suspects en Espagne et en Lettonie, saisi l’infrastructure logicielle du ransomware aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède, et fermé le site web associé aux fuites de données sur Tor en Suède. L’opération a mobilisé les forces de neuf pays européens, avec le soutien des États-Unis et du Japon. Le groupe demandait des paiements élevés pour les outils de décryptage et pour ne pas divulguer les données.

Amazon se lance dans la vente de voitures neuves en ligne

À partir de 2024, Amazon prévoit de vendre des voitures neuves en ligne sur sa plateforme aux États-Unis, avec Hyundai comme première marque partenaire. Les clients auront la possibilité de choisir en ligne leurs modèles et options préférés, puis de récupérer leur véhicule chez leur concessionnaire local ou de le faire livrer à domicile. En partenariat avec Hyundai, Amazon introduira son assistant virtuel Alexa dans les modèles de voitures à partir de 2025. Bien que le plan d’Amazon inclut une coopération avec les concessionnaires, cette initiative reflète la tendance croissante des ventes directes, accentuée par les confinements liés à la pandémie. L’entrée d’Amazon dans ce secteur a déjà eu un impact sur les entreprises américaines de vente de voitures d’occasion en ligne, entraînant une chute de plus de 5 % des actions de détaillants automobiles tels que CarMax et Carvana.

Les pays d’Europe centrale face à un défi de compétitivité

Selon une étude de l’IESEG School of Management, entre 2015 et 2023, la hausse des coûts salariaux a été plus élevée dans les pays d’Europe de l’Est que dans la zone euro. En Bulgarie, Roumanie, Hongrie, République tchèque et Pologne, cette augmentation s’est élevée respectivement à 67 %, 62 %, 52%, 41 %, et 40 %. Bien que ces pays conservent des coûts salariaux inférieurs à ceux de l’UE, leur attractivité relative a donc diminué. Le FMI confirme que les salaires dans les pays d’Europe centrale, de l’est et du sud-est ont augmenté plus rapidement que dans les pays d’Europe de l’Ouest. Les économistes de cette entité estiment que cette tendance devrait se maintenir, avec des augmentations salariales moyennes de 9 % et 7 % en 2023 et 2024 dans les pays d’Europe centrale et orientale, comparé à 5 % et 4,5 % dans les pays européens « avancés ».

Meta et Tik Tok dans le viseur

La Commission européenne a émis une demande officielle d’informations à Meta et TikTok en vertu du Digital Services Act (DSA), en raison de préoccupations liées à la désinformation et aux contenus violents liés au conflit israélo-palestinien présents sur leurs plateformes. Cette démarche intervient une semaine après une procédure similaire contre une autre plateforme, X (ex-Twitter). Les reproches de la Commission portent sur la diffusion et l’amplification de contenus illégaux et de désinformation par Meta et TikTok. TikTok, en particulier, est interpellé sur la diffusion de contenus terroristes et violents, ainsi que sur l’incitation à la haine. Les deux entreprises avaient jusqu’au 25 octobre pour fournir des réponses concernant leur gestion de la crise, avec une échéance ultérieure le 8 novembre pour des aspects spécifiques de leur politique de contenus.

Baisse des prévisions de croissance

La Commission européenne anticipe une croissance de 0,6 % en 2023, tant pour l’ensemble de l’UE que pour la zone euro. La révision à la baisse s’explique par divers facteurs tels que l’inflation persistante, le resserrement monétaire, et une demande externe faible. Parmi les dix États membres prévoyant une contraction de leur PIB cette année, l’Allemagne devrait enregistrer une baisse de 0,3 %. La France présente une performance relativement meilleure, avec une croissance attendue de 1 % en 2023.

Les pays méditerranéens, notamment l’Espagne avec une croissance prévue de 2,4 %, affichent généralement des performances solides, stimulées par le déploiement réussi du plan de relance issu du fonds européen NGEU. Le commissaire à l’Économie, Paolo Gentiloni, anticipe un rebond de la croissance en 2024, avec des prévisions de 1,3 % pour l’UE et 1,2 % pour la zone euro. Cette projection repose sur la stabilité de l’emploi, les augmentations de salaires, et le recul de l’inflation, qui a atteint 2,9 % en octobre dans la zone euro, comparé à 10,6 % un an auparavant.

Uber lance « Uber Ballon »

Uber lance une nouvelle fonctionnalité appelée « Uber Balloon », permettant aux utilisateurs de réserver des vols en montgolfière dans la région touristique de la Cappadoce, en Turquie. Cette expérience, disponible via la section « Uber Reserve » de l’application, offre un vol d’une heure et demie au-dessus du parc national de Göreme, réputé pour ses paysages volcaniques. Le coût de cette escapade est de 150 € par personne, permettant aux passagers la possibilité d’admirer les formations géologiques uniques de la Cappadoce. Uber prévoit d’offrir 100 vols gratuits, mais cette offre est limitée dans le temps, se terminant le 19 novembre.

La grande contradiction

Selon le rapport, intitulé « La grande contradiction », les principaux producteurs de combustibles fossiles prévoient d’intensifier l’extraction malgré les promesses faites en matière de climat. Celui-ci a été produit par le Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, E3G, l’Institut international du développement durable (IISD) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Le secrétaire général des Nations unies, souligne la nécessité de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et appelle à des engagements crédibles lors de la COP28 pour accroître les énergies renouvelables, éliminer les combustibles fossiles et renforcer l’efficacité énergétique. Cependant, selon ce rapport, les gouvernements prévoient d’augmenter la production de combustibles fossiles de 110 % d’ici 2030, en contradiction avec les objectifs de limitation du réchauffement à 1,5° C, et de 69 % par rapport aux objectifs de 2° C.

Corridor écologique pour la biodiversité

Tallinn, la capitale de l’Estonie, se distingue par son « autoroute pour pollinisateurs », un parc linéaire de 14 kilomètres favorisant la biodiversité urbaine. Elle relie différents espaces verts de la ville, créant un corridor écologique essentiel pour la circulation des animaux. Le parc longe un ancien chemin de fer, désaffecté au profit de prairies naturelles, enrichies de parterres de fleurs sélectionnées pour attirer les pollinisateurs. Le projet comprend des « bordures pour abeilles » le long des points de passage à forte circulation, fournissant des plantes riches en nectar. Trois installations artistiques respectueuses de l’environnement se dressent, servant de terrains de jeu pour les enfants, de lieux de rencontre pour les adultes, et d’abris pour les pollinisateurs et les insectes. En plus de favoriser la biodiversité, ces espaces verts contribuent à la régulation de la température de la ville et visent à améliorer la qualité de vie des habitants.