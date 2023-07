Les actualités internationales

Retrouvez ici l’essentiel de l’activité économique et financière dans le monde. Petit florilège des infos et des actualités internationales à ne pas manquer.

Intelligence artificielle : l’Europe est préoccupée

Les eurodéputés ont approuvé le 14 juin 2023 un projet européen de régulation de l’intelligence artificielle (IA). Il s’agit de négocier un texte avec les États membres pour limiter les risques des systèmes de type ChatGPT. Ils ont réclamé de nouvelles interdictions, comme celle des systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics. Cependant, le règlement n’entrera pas en application avant 2026. Thierry Breton, commissaire européen, et Margrethe Vestager veulent obtenir dès à présent des engagements des entreprises. Les systèmes d’intelligence artificielle fascinent autant qu’ils inquiètent. S’ils peuvent apporter des innovations médicales, ils sont aussi exploités pour exercer une surveillance de masse des citoyens. La diffusion sur les réseaux sociaux de fausses images a alerté sur les risques de manipulation de l’opinion et les dangers pour la démocratie.

La Chine met en garde le Japon contre la restriction d’exportation des technologies de puces

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) a annoncé le 31 mars 2023 son intention d’étendre les contrôles d’exportation à 23 équipements et technologies avancés de production de semi-conducteurs. Yasutoshi Nishimura justifie le projet par la volonté du Japon de contribuer à la paix et la sécurité dans le monde. Il veut limiter la vente de technologies susceptibles d’être détournées à des fins militaires. La Chine a réagi au projet du Japon de restreindre l’exportation d’équipements et technologies de production de puces. Cette mesure concerne en fait 160 pays soumis au régime de contrôle des exportations par le METI. La CSIA avertit que si le gouvernement japonais maintient en l’état son projet, elle se voit en droit de demander au gouvernement chinois de prendre des sanctions.

Pollution : le niveau d’alerte déclenché en Île-de-France

Les fortes chaleurs de juin ont dégradé fortement la qualité de l’air en Île-de-France. Une alerte pollution à l’ozone a été déclenchée pour la journée du jeudi 15 juin 2023. À Paris, la mairie a rendu le stationnement gratuit pour la journée. Or, la situation pourrait se dégrader dans les jours suivants. Selon l’organisme de surveillance de la qualité de l’air, la situation s’explique par le cumul des températures élevées et l’absence de vent pour évacuer les particules. La préfecture de Police recommande de différer les déplacements routiers et de réduire de 20 km/h sa vitesse sur les grands axes.

Des claquettes Disney rappelées pour des risques d’intoxication

Des claquettes pour petites filles présentent un taux anormal de Dehp, un phtalate contenu dans le plastique et responsable d’intoxications. Ainsi, celles à l’effigie de Minnie Mouse et d’Ariel, la Petite sirène, sont rappelées partout en France par Disney depuis le 12 juin 2023. Le Dehp est interdit dans tous les jouets et les articles de puériculture destinés aux enfants à la suite d’une directive européenne 2005/84/EC. Concernant les claquettes Minnie Mouse, le lot concerné est le FAC-006021-22246. Ce code « se trouve sur l’emballage ou sur l’autocollant de la chaussure ». Pour les claquettes à l’effigie d’Ariel, la Petite sirène, le lot porte le code FCC-006021-22246,consacré aux alertes de produits dangereux sur le site du gouvernement.

Des grands labels musicaux réclament des centaines de millions de dollars à twitter

Les plus grands labels musicaux réclament à Twitter des centaines de millions de dollars de droits impayés. Ils reprochent au réseau social de n’avoir pas suffisamment agi contre l’utilisation indue de morceaux sur sa plateforme. Les éditeurs dénoncent la lenteur de Twitter à retirer les contenus musicaux postés sans autorisation. Pourtant, l’entreprise utilise ces contenus pour attirer les internautes et monétise les tweets incluant de la musique grâce à de la publicité, font valoir les labels, parmi lesquels figurent Universal, Sony ou Warner. Ils réclament à la justice d’enjoindre à Twitter de cesser ces pratiques et de s’acquitter de 150 000 dollars pour chaque morceau utilisé sans autorisation.

Google repousse le lancement de Bard en Europe

Mardi 13 juin, la Commission irlandaise de protection des données, la DPC, a indiqué que le lancement en Europe avait été repoussé à sa demande. En fait, le régulateur a révélé que le moteur américain avait prévu de déployer son chatbot dans l’Union européenne. Or, il n’a pas reçu les informations suffisantes pour s’assurer du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans le cadre de la législation européenne, Google doit en effet réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données avant de lancer Bard en Europe. Google souhaite toujours lancer Bard en Europe. En mai, elle a déployé Bard dans 180 pays. En plus de l’anglais, le chatbot maîtrise désormais le japonais et le coréen. Google promet l’ajout de 40 langues supplémentaires, dont le français.

Apple rachète Mira, une start-up spécialisée dans la réalité augmentée

Apple a annoncé le 6 juin l’acquisition de Mira. Cette start-up américaine a conçu une visière qui transforme un iPhone en casque de réalité augmentée. Sur son site Internet, Mira met en scène deux applications. L’une permet de connecter le porteur du casque avec un expert non présent sur place, pour réparer une machine dans une usine. L’autre permet d’avoir accès à des manuels d’instructions tout en gardant les mains libres. La start-up revendique plusieurs clients dans différentes industries, comme l’agroalimentaire, la chimie et les services miniers. Elle a aussi des contrats avec l’armée de l’air et la marine américaine.

Shein boucle une levée de fonds de 2 milliards de dollars

Shein, le géant chinois de la fast fashion, vient de lever 2 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Montant qui paraît bien modeste par rapport aux 66 milliards de dollars levés précédemment. La levée de fonds a été menée par Sequoia Capital, General Atlantic et le fonds souverain des Emirats arabes unis. Shein aurait réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards de dollars en 2022 pour un bénéfice de 800 millions de dollars. Shein s’attire de nombreuses inimitiés quant à ses approvisionnements et sa responsabilité sociale et sociétale. Pourtant, il ne cesse d’avoir le vent en poupe. La société construit un entrepôt de 40 000 m² en Pologne pour le marché européen. Elle vient de lancer une marketplace de la mode. L’entreprise a également lancé récemment une plateforme de seconde main aux États-Unis.