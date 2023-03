La roue tourne, rien n’est jamais acquis

Il est des entreprises que nous avons toujours connues pour réaliser nos emplettes et qui du jour au lendemain disparaissent, d’autres qui se marient pour mieux résister aux vents contraires, d’autres qui enfreignent la loi et qui devront mettre la main au porte-monnaie pour réparer leurs fautes mais toutes sont impactées par la baisse du pouvoir d’achat des Français. La roue tourne…

BHV : Des employés inquiets de la vente

Après l’annonce de « négociations exclusives » avec la Société des Grands Magasins (SGM) pour la vente du BHV Marais, du BHV Parly et du site Internet bhv.fr par le groupe Galeries Lafayette, certains salariés se montrent inquiets. Malgré les déclarations de la direction qui a promis le maintien des emplois et les annonces de la volonté de développer l’activité commerciale actuelle, une inquiétude croit au sein des équipes. Les références de ce repreneur, spécialisé dans l’acquisition et la redynamisation des sites commerciaux de centre-ville, n’ont pas totalement rassuré avec une peur ostensible des employés de voir des bureaux les remplacer même si clairement cela ne semble pas dans les objectifs de la SGM. En cause un communiqué évoquant la possibilité « d’évolutions à apporter sur les sites » et l’envie « de mettre en valeur un patrimoine immobilier unique, avec des immeubles de grande qualité ».

Videdressing s’efface au profit du BonCoin

Même si sa disparition n’est pas vraiment surprenante, la place de marché spécialisée dans l’achat-vente d’articles de mode et de luxe, a annoncé sa fermeture prochaine le 1er juillet 2023. Créée en 2009 et rachetée en 2018 par Leboncoin (Adevinta), le site sera en réalité englobé par LeBoncoin. La possibilité de vendre sur la plateforme devrait être indisponible dès le 12 avril 2023. Cependant, il s’agit d’un transfert de technologie puisque selon un communiqué de presse « Vous retrouverez la plupart de vos fonctionnalités préférées et vos marques adorées sur Leboncoin ». Antoine Jouteau, DG d’Adevinta, se félicite du parcours : « Plus de 2,5 millions d’articles ont connu une seconde vie, préservant ainsi la planète… et votre pouvoir d’achat ! »(…) « Videdressing a une expertise très avancée sur des fonctionnalités relatives au paiement et à la livraison. Le partage de connaissances va permettre d’offrir rapidement à nos utilisateurs une meilleure expérience sur nos catégories » mode « , qui sont parmi les plus populaires. La marque Videdressing et son business model seront pérennisés, appuyés par notre expérience de leader de la petite annonce ».

San Marina dans la tourmente

Les magasins San Marina ont fermé leur porte depuis le 18 février. Si l’enseigne a longtemps pu espérer que les offres de reprises permettent d’éviter la fermeture de l’entreprise, celles-ci « ne remplissaient pas les conditions de la loi pour être retenues en redressement judiciaire », selon l’avocat de l’enseigne, Bernard Bouquet. L’enjeu était de taille puisque, même si les 650 salariés n’auraient pas pu être sauvés par les différentes offres, l’espoir n’est désormais plus permis. Les deux actionnaires principaux avaient dû abandonner leur offre qui prévoyait de reprendre à peu près un tiers des 160 magasins, faute de financements, même s’il avait prévu d’y perdre la majorité afin d’attirer des investisseurs. Comme de nombreuses enseignes du prêt à porter, il est notamment fait allusion aux difficultés rencontrées par l’enseigne depuis la crise sanitaire.

Instagram : des publicités pour l’alcool à supprimer

L’avènement des réseaux sociaux entraînent parfois l’apparition de contenus contraires à la loi Evin. Le contournement des obligatoires, notamment par les influenceurs, ont entraîné la saisie du tribunal de Paris par Addictions France. Meta et certains influenceurs refusant de supprimer des publications mises en cause par l’organisme. Cette interdit favorise la promotion de boissons alcoolisées à la télévision, au cinéma mais également sur des sites Internet (et donc réseaux sociaux) où ces publicités peuvent être vues par des mineurs. Ce sont 37 publications qui sont concernées par cette décision du tribunal de Paris, qui a ordonné, leur suppression. L’amende quotidienne de 100 euros pendant trois mois en cas de non-exécution sous 15 jours, semble cependant peu dissuasive même si les influenceurs pourraient bien être poursuivis individuellement.

Le pouvoir d’achat des Français fortement impacté

La baisse du pouvoir d’achat des Français devrait être comprise entre 1,2 % et 2 % fin 2023 par rapport à fin 2021, d’après l’OFCE. Selon, une étude Cofidis publiée lundi 20 février 2023, les Français estiment qu’il leur manque 476 € par mois pour vivre convenablement. 79 % des sondés comptent faire attention aux dépenses superflues. 62 % des Français disent avoir modifié leurs habitudes de consommation en 2022 pour préserver leur pouvoir d’achat, c’est dire combien ils sont soucieux de ce qui se passe en France et dans le monde. Pour économiser, ils ont réduit le chauffage et moins utilisé leur véhicule. 59 % des sondés recherchent des promotions et des prix bas. De plus, environ la moitié d’entre eux ont réduit leurs sorties, leurs achats de vêtements ou de chaussures, leurs loisirs et leurs vacances. 77 % des retraités actuels réduisent des postes de dépenses jugés essentiels pour ne pas se trouver en difficultés. Nombre de Français mettent de l’argent de côté pour avoir un complément de revenus (31 %), font un crédit à la consommation (39 %) ou souscrivent à une assurance vie, un plan épargne retraite ou tout autre produit financier (24 %). 55 % des sondés se disent optimistes pour l’année à venir mais adoptent une certaine sagesse dans leur manière de vivre.