Des idées, toujours innovantes et adaptées à une nouvelle réalité mais aussi des lois pour protéger la planète

Que les pessimistes se le disent une fois pour toutes, les entrepreneurs ne cessent d’avoir des idées innovantes pour s’adapter aux nouvelles réalités et contourner les difficultés d’un monde plein d’incertitudes. Focus sur quelques idées innovantes.

Ecomatelas pour une nouvelle vie des matelas

La start-up montpelliéraine, qui reconditionne chaque mois 400 à 500 matelas récupérés auprès des grands groupes hôteliers, des magasins spécialisés et des particuliers, via des éco-organismes mandatés par l’Etat poursuit sa croissance et devrait atteindre le million d’euros de chiffre d’affaires. L’entreprise, qui livre ses matelas partout en France et installée à Saint-Aunès (Hérault), donne une deuxième vie au matelas notamment en les déshabillant et en recyclant la housse. Concrètement, l’entreprise garde l’intérieur du matelas (mousse, latex ou la mémoire de forme) et désinfecte thermiquement le tout. Elle procède ensuite au reconditionnement du matelas et met une housse neuve.

L’hydrogène promu par trente entreprises européennes

Un collectif de trente industriels européens de l’énergie a décidé d’unir leurs recherches pour promouvoir en Europe l’hydrogène vert à des prix compétitifs. Cette alliance nommée « HyDeal Ambition », rassemble de grands groupes comme Vinci Construction, Hydrogène de France, Enagas ou encore Falck Renewables. La production de cette énergie encore peu coûteuse (1,5 euro le kilo) commencerait en 2025 en Espagne. L’alliance prévoit de produire 3,6 millions de tonnes d’hydrogène en 2030 qui seront principalement consommés en Europe et notamment en Espagne, France, et Allemagne.

Marcher en travaillant grâce aux tapis, Activup

Depuis la pandémie, Activup, PME haut-savoyarde a connu un grand succès avec le réaménagement des bureaux et l’explosion du télétravail, jusqu’à retenir l’attention et la commande des géants comme Google ou Facebook. Activup envisage des levées de fonds pour accompagner son développement. C’est dire le succès qu’elle rencontre !!! Pour cela, elle a eu l’idée géniale de fabriquer des tapis roulants destinés aux bureaux, afin de proposer aux salariés de faire de l’exercice en travaillant.

Moonbike, premier scooter des neiges électrique

Un ingénieur haut-savoyard, Nicolas Muron, a créé le premier scooter des neiges 100 % électrique à Annecy en 2018. Après avoir conquis les stations de ski françaises, Moonbikes part à la conquête de la Scandinavie et des Etats-Unis. Il a conçu une machine propre, légère et silencieuse plébiscitée dans les stations de ski (100 % électrique, léger (87 kilos) capable d’aller à 42 km/h, autonomie d’une à trois heures . Et pour se développer davantage, la société vient de lever 4,5 millions d’euros pour se développer en Scandinavie et aux Etats-Unis, qui représentent les plus gros marchés du secteur.

Instauration d’un malus pour les voitures polluantes

A compter du 1er janvier , un nouveau malus pour les voitures trop polluantes entrera en vigueur le 1er janvier. Il concernera les voitures à partir de 128 grammes de CO2/km. Une taxation de 50 euros est indexée à la première tranche. Il existe trois tranches de taxation. Un autre malus est appliqué au poids. Il touchera les véhicules de plus de 1,8 tonne. Le malus est de 10 euros par kilogramme.

Nouvelle loi anti-gaspillage

A compter du 1er janvier , la loi anti-gaspillage prévoit une nouvelle limitation de l’usage du plastique. Certains fruits et légumes ne pourront plus être vendus avec un emballage plastique. Ainsi, les pommes, les concombres, les citrons et pamplemousses ou encore les radis et les tomates rondes. Si les fruits et légumes sont préparés ou découpés, l’usage du plastique est autorisé.

Interdiction de détruire les invendus non-alimentaires

À compter du 1er janvier, la destruction des invendus non-alimentaires sera interdite. Les textiles, les chaussures, les produits électriques et électroniques mais aussi les livres, les fournitures scolaires, les produits d’hygiène sont concernés par cette interdiction de destruction.