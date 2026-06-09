L’actualité législative en France est particulièrement dense pour les chefs d’entreprise et les entrepreneurs. Entre la mise en conformité européenne, la transition numérique et les ajustements budgétaires, plusieurs réformes majeures impactent directement la gestion quotidienne et la stratégie des sociétés.

Voici les nouvelles lois et les projets de loi en cours essentiels à connaître, classés par thématiques.

1. Simplification administrative et Facturation Électronique

La généralisation progressive de la facturation électronique

Initialement prévue plus tôt, la mise en œuvre de la facturation électronique obligatoire (B2B) s’accélère. Elle impose aux entreprises de passer par des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) ou le portail public de facturation.

Pour qui ? Toutes les entreprises assujetties à la TVA en France.

Le calendrier : Réception obligatoire des factures électroniques pour toutes les structures, et obligation d’émission pour les grandes entreprises et ETI. Les PME et TPE suivront juste après.

En savoir plus : Suivez le calendrier officiel et les démarches sur le site du service public : Entreprendre.service-public.fr – Facturation électronique.

Le Plan de Simplification de la vie des entreprises

Ce projet de loi vise à supprimer les formalités redondantes, à alléger les obligations de reporting des PME et à accélérer les procédures d’autorisation (notamment industrielles). Il introduit également un principe de « test PME » pour évaluer l’impact de chaque future loi sur les petites structures avant son vote.

En savoir plus : Consultez les orientations et rapports sur Gouvernement.fr.

2. Fiscalité et Financements (Loi de Finances)

Ajustements des cotisations et de la fiscalité des entreprises

Le cadre budgétaire actuel met l’accent sur la maîtrise des déficits publics, ce qui se traduit par des aménagements sur les aides aux entreprises :

Allègements de charges : Réévaluation et ciblage plus strict des exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires pour inciter à la hausse des grilles salariales.

Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et Innovation (CII) : Durcissement des contrôles et ciblage renforcé vers les projets liés à la transition écologique et à la souveraineté industrielle.

En savoir plus : Retrouvez l’intégralité des textes financiers mis à jour sur Legifrance.gouv.fr.

3. Ressources Humaines et Droit du Travail

Évolution de l’Activité Partielle et de l’APLD

Le gouvernement continue d’adapter les dispositifs d’aide à l’emploi en fonction de la conjoncture. Un décret récent adapte le taux horaire minimum de l’allocation d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) « rebond » pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en maintenant l’activité des entreprises en mutation économique.

En savoir plus : Les publications officielles sont consultables au Journal Officiel via Legifrance – Code du travail.

Inclusion et Emploi des travailleurs handicapés (OETH)

Les règles de déclaration et les sanctions financières liées à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés sont renforcées, exigeant des entreprises de plus de 20 salariés une vigilance accrue sous peine de pénalités importantes.

En savoir plus : Détails et simulateurs sur le site du ministère : Travail-Emploi.gouv.fr.

4. RSE et Transition Écologique

Application de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

La directive européenne sur les rapports de durabilité est désormais pleinement transposée en droit français. Elle oblige les entreprises à publier un rapport extra-financier détaillé sur leur impact environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Pour qui ? Les grandes entreprises d’abord, mais elle commence à toucher par ricochet les PME de leur chaîne de valeur (fournisseurs, sous-traitants) qui doivent fournir leurs propres données.

En savoir plus : Guide pratique et obligations légales disponibles sur le site de la BPIfrance.

Outils de veille juridique recommandés

Pour suivre l’évolution de ces projets de loi en temps réel (amendements, navettes parlementaires, décrets d’application) :

Vie-Publique.fr : Idéal pour comprendre les fiches de synthèse de chaque loi votée ou en cours d’examen. Visiter Vie-Publique.

L’Assemblée nationale & Le Sénat : Pour suivre l’état d’avancement des textes en cours de lecture. Le portail législatif de l’Assemblée nationale.

Le Journal Officiel : Pour l’entrée en vigueur officielle des décrets d’application. Consulter le JO sur Legifrance.