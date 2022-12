Les dons, la clef des entreprises pour un monde solidaire

Le mois de décembre est traditionnellement la période des dons en France et les appels aux dons en tous genres se multiplient soit par des émissions télévisées, soit par des publicités ou sur les réseaux sociaux car il faut bien l’avouer une partie des dons est défiscalisée et profite aussi bien aux donateurs qu’à ceux qui en ont besoin. Il existe aussi de nombreux philanthropes de par le monde qui cherchent à soutenir les personnes et les asociaux pour rendre le monde meilleur. Petit tour d’horizon.

Frédéric Mazella et Captain Cause, une idée géniale et solidaire

Frédéric Mazzella, l’entrepreneur qui a bouleversé les modes de transport pour permettre de voyager ouvre la voie aux dons des entreprises avec Captain Cause. Frédéric Mazzella lance Captain Cause, une plateforme collaborative qui permet aux entreprises d’utiliser une partie de leur budget marketing pour offrir des dons préfinancés à leurs salariés, clients et partenaires, destinés à soutenir les associations de leur choix. Son objectif est de : simplifier et étendre l’impact du mécénat d’entreprise, pratiqué par seulement 9% d’entre elles en France. La startup vient aussi de lever 3,5 millions d’euros pour financer son développement. Sa nouvelle plateforme, Captain Cause, cofondée avec Georges Basdevant, Maxence Mathey, Clara Pigé et Nathanaël Romano. Créer plus de ponts entre les entreprises et les associations est véritablement novateur. Frédéric Mazzella souligne « D’un côté, il existe tant de projets associatifs qui manquent cruellement de moyens et de l’autre des entreprises qui ont beaucoup de moyens ».

Jeff Bezos compte faire don d’une partie de sa fortune

Le fondateur d’Amazon et multimilliardaire Jeff Bezos a assuré qu’il projetait de distribuer la majeure partie de sa richesse à des œuvres caritatives au cours de sa vie dans une interview à CNN. C’est la première fois que l’homme d’affaires de 58 ans prend un tel engagement publiquement. Selon l’agence Bloomberg, Jeff Bezos pèse actuellement 124 milliards de dollars, ce qui fait de lui la quatrième personne la plus riche au monde. Ce dernier est aussi propriétaire du quotidien Washington Post, de la société spatiale Blue Origin et du Bezos Earth Fund, un fonds consacré à la planète qu’il a lancé en 2020 en le dotant alors de 10 milliards de dollars. L’entrepreneur veut s’assurer que ses dons sont utilisés de la manière la plus efficiente possible.

Lyon : Un patron qui fait rêver

Le PDG de l’entreprise de transports et logistique BMV, Jean Alexandre Manchès, a décidé pour marquer le 120e anniversaire de l’entreprise, de chercher des idées originales et qui fassent plaisir à ses employés. Il a mis deux urnes à leur disposition, l’une pour que chacun des 1 100 salariés se projette dans 120 ans et l’autre pour qu’ils écrivent leur rêve le plus fou. L’employée gagnante, dénommée, Christel, âgée 58 ans, a ainsi déclaré : « Au début, je pensais écrire un voyage au Canada et puis je me suis ravisée. Je me suis dit » Soyons fous « . Mon rêve ultime, celui qui me tenait le plus à cœur, était d’accéder à la propriété car la vie a fait que je n’ai jamais pu m’offrir une maison. Mais je ne pensais tellement pas être tirée au sort ». « Le hasard a bien fait les choses », selon son patron puisqu’ « il y avait dans ce rêve quelque chose de très touchant avec cette volonté de pouvoir mettre sa famille à l’abri. ».