Novembre touche déjà à sa fin, les bilans comptables se profilent à l’horizon et les agendas de fin d’année s’emballent. Pourtant, pour qui dirige une TPE, pilote une startup ou peaufine son projet de création, l’heure n’est pas encore à l’hibernation. Bien au contraire : les dernières semaines de l’année constituent un moment charnière pour nouer des partenariats décisifs, décrocher des financements ou prendre le pouls des tendances qui façonneront 2027.

Entre grands forums régionaux, rendez-vous dédiés à la transmission d’entreprise et sommets sectoriels, l’écosystème entrepreneurial français redouble d’énergie jusqu’à la mi-décembre. Tour d’horizon, carnet de route en main, des dates clés à bloquer d’urgence sur votre agenda d’ici la fin de l’année 2026.

Fin novembre 2026 : l’effervescence des régions et l’heure des réseaux

Si les grands salons parisiens d’octobre ont déjà tiré leur révérence, la fin du mois de novembre fait la part belle au dynamisme territorial, à la transmission d’entreprise et aux réseaux d’entrepreneurs.

24 au 27 novembre : l’entrepreneuriat au féminin et les enjeux de transmission

La dernière semaine complète de novembre s’annonce particulièrement dense pour les dirigeants en quête de structuration ou de croissance externe :

Family & Business Forum (Bordeaux – le 24 novembre) : Après Marseille et Lyon, cette étape bordelaise à La Grande Poste s’adresse aux dirigeants d’entreprises familiales. Au programme : gouvernance, transmission générationnelle et pérennité du modèle patrimonial face aux mutations économiques.

: Après Marseille et Lyon, cette étape bordelaise à La Grande Poste s’adresse aux dirigeants d’entreprises familiales. Au programme : gouvernance, transmission générationnelle et pérennité du modèle patrimonial face aux mutations économiques. NéoBusiness Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux – les 25 et 26 novembre) : Le concept du « salon inversé » séduit toujours autant. Ici, ce sont les grands donneurs d’ordres qui tiennent stand, offrant aux PME et sous-traitants régionaux un accès direct aux acheteurs. La journée du 25 est quant à elle consacrée aux conférences prospectives NéoTopies.

: Le concept du « salon inversé » séduit toujours autant. Ici, ce sont les grands donneurs d’ordres qui tiennent stand, offrant aux PME et sous-traitants régionaux un accès direct aux acheteurs. La journée du 25 est quant à elle consacrée aux conférences prospectives NéoTopies. Forum Ambition’elles (Paris – le 26 novembre) : Organisé par le réseau Action’Elles, ce forum interroge les nouveaux standards de la réussite entrepreneuriale au féminin, bien au-delà des seuls indicateurs de croissance financière.

: Organisé par le réseau Action’Elles, ce forum interroge les nouveaux standards de la réussite entrepreneuriale au féminin, bien au-delà des seuls indicateurs de croissance financière. Rencontres nationales du réseau Mampreneures (Tours – 26 et 27 novembre) : Deux journées placées sous le signe de l’entraide et du développement stratégique pour les cheffes d’entreprise qui conjuguent vie familiale et ambition professionnelle.

: Deux journées placées sous le signe de l’entraide et du développement stratégique pour les cheffes d’entreprise qui conjuguent vie familiale et ambition professionnelle. Business Transfer Forum (Marseille – le 27 novembre) : Reprendre une entreprise existante reste l’une des voies les plus sûres vers l’entrepreneuriat. Ce forum phocéen met en relation directe cédants, repreneurs, experts-comptables et financeurs.

: Reprendre une entreprise existante reste l’une des voies les plus sûres vers l’entrepreneuriat. Ce forum phocéen met en relation directe cédants, repreneurs, experts-comptables et financeurs. Startup Weekend Nantes (Nantes – du 27 au 29 novembre) : Cinquante-quatre heures chrono pour monter une équipe, prototyper une solution et pitcher devant un jury d’investisseurs et d’entrepreneurs aguerris.

30 novembre : cap sur la franchise

Salon de la Franchise des Yvelines (Versailles – le 30 novembre) : Pour clore le mois, ce rendez-vous de proximité permet aux candidats à la franchise de rencontrer des enseignes en plein déploiement et d’évaluer la solidité de leurs concepts avant d’engager leurs capitaux.

Décembre 2026 : le sprint final avant les fêtes

Contrairement aux idées reçues, le mois de décembre n’est pas un désert entrepreneurial. Une cinquantaine de salons professionnels ponctuent encore le calendrier français avant la pause hivernale.

1er au 3 décembre : tech, services et industrie de pointe

Quartier Général (1er décembre) : Orchestré par Bpifrance, cet événement met en lumière l’énergie entrepreneuriale des quartiers et favorise les connexions entre créateurs, financeurs et grands groupes.

: Orchestré par Bpifrance, cet événement met en lumière l’énergie entrepreneuriale des quartiers et favorise les connexions entre créateurs, financeurs et grands groupes. TRUSTECH (Paris Expo Porte de Versailles – 1er au 3 décembre) : L’événement international de référence dédié aux technologies de confiance, aux paiements innovants et à l’identification sécurisée. Indispensable pour les fintechs et les acteurs du numérique.

: L’événement international de référence dédié aux technologies de confiance, aux paiements innovants et à l’identification sécurisée. Indispensable pour les fintechs et les acteurs du numérique. Supply Chain Event (Paris Expo Porte de Versailles – 1er et 2 décembre) : Alors que la gestion des flux et la décarbonation du transport sont au cœur des préoccupations des PME industrielles et e-commerçants, ce salon dévoile les solutions logistiques les plus agiles.

: Alors que la gestion des flux et la décarbonation du transport sont au cœur des préoccupations des PME industrielles et e-commerçants, ce salon dévoile les solutions logistiques les plus agiles. Salon des Services à la Personne (Paris – 1er et 2 décembre) : Un secteur porteur qui attire chaque année de nouveaux créateurs et franchisés en quête d’activités à fort impact social et à demande récurrente.

: Un secteur porteur qui attire chaque année de nouveaux créateurs et franchisés en quête d’activités à fort impact social et à demande récurrente. Aeromart Toulouse (MEETT, Beauzelle – du 1er au 3 décembre) : La convention d’affaires incontournable de la filière aéronautique et spatiale réunit donneurs d’ordres et PME sous-traitantes autour de rendez-vous BtoB ciblés.

: La convention d’affaires incontournable de la filière aéronautique et spatiale réunit donneurs d’ordres et PME sous-traitantes autour de rendez-vous BtoB ciblés. La Place Créative (Pérols, près de Montpellier – le 2 décembre) : Porté par la CCI Hérault, ce rendez-vous BtoB s’impose comme le carrefour d’affaires majeur de la fin d’année sur l’arc méditerranéen.

: Porté par la CCI Hérault, ce rendez-vous BtoB s’impose comme le carrefour d’affaires majeur de la fin d’année sur l’arc méditerranéen. Salon Profession’L (Lille – 2 et 3 décembre) : Deux jours gratuits dédiés à la reconversion professionnelle et à la création d’entreprise au féminin dans les Hauts-de-France.

: Deux jours gratuits dédiés à la reconversion professionnelle et à la création d’entreprise au féminin dans les Hauts-de-France. Business Industries & Business Robotics (Dijon – 2 et 3 décembre) : La vitrine du savoir-faire industriel et de l’automatisation en Bourgogne-Franche-Comté.

9 et 10 décembre : les derniers grands feux de l’année

Passée la première semaine de décembre, les derniers événements majeurs se concentrent sur deux journées clés :

EnerGaïa (Montpellier – 9 et 10 décembre) : Le forum professionnel des énergies renouvelables attire plus de 20 000 visiteurs et de nombreuses startups de la greentech venues présenter leurs solutions pour la transition énergétique des entreprises.

: Le forum professionnel des énergies renouvelables attire plus de 20 000 visiteurs et de nombreuses startups de la greentech venues présenter leurs solutions pour la transition énergétique des entreprises. Salon des métiers du numérique (9 décembre) : Une journée d’ateliers et de rencontres pour recruter les talents tech de demain et anticiper les compétences numériques indispensables en 2027.

: Une journée d’ateliers et de rencontres pour recruter les talents tech de demain et anticiper les compétences numériques indispensables en 2027. Salon Entrepreneur 13 (Marseille – le 10 décembre) : Le grand rassemblement des entrepreneurs des Bouches-du-Rhône, idéal pour faire le plein de conseils juridiques, fiscaux et commerciaux avant le passage à la nouvelle année.

: Le grand rassemblement des entrepreneurs des Bouches-du-Rhône, idéal pour faire le plein de conseils juridiques, fiscaux et commerciaux avant le passage à la nouvelle année. BioFIT & MedFIT (Marseille – 10 et 11 décembre) : Les deux conventions d’affaires européennes de référence dans les sciences de la vie, la santé et les technologies médicales, propices aux partenariats R&D et aux levées de fonds.

: Les deux conventions d’affaires européennes de référence dans les sciences de la vie, la santé et les technologies médicales, propices aux partenariats R&D et aux levées de fonds. Future Intelligence (Toulouse – le 10 décembre) : Une conférence-salon dédiée à l’exploitation de la donnée et à l’intelligence artificielle appliquée aux entreprises.

: Une conférence-salon dédiée à l’exploitation de la donnée et à l’intelligence artificielle appliquée aux entreprises. Forum Femmes & Challenges (Normandie – le 10 décembre) : Organisé par la CCI Normandie, ce temps fort clôture l’année en célébrant l’audace entrepreneuriale et le leadership féminin.

Tableau récapitulatif des dates clés (Fin novembre – Décembre 2026)

Date Événement Ville Cible principale 24 nov. 2026 Family & Business Forum Bordeaux Entreprises familiales 25-26 nov. 2026 NéoBusiness Nouvelle-Aquitaine Bordeaux PME, sous-traitants, acheteurs 26-27 nov. 2026 Rencontres nationales Mampreneures Tours Cheffes d’entreprise 27 nov. 2026 Business Transfer Forum Marseille Cédants et repreneurs 27-29 nov. 2026 Startup Weekend Nantes Nantes Startups, porteurs de projet tech 1er-2 déc. 2026 Salon des Services à la Personne Paris Créateurs, franchisés 1er-3 déc. 2026 TRUSTECH / Aeromart Paris / Toulouse Fintech, tech / Aéronautique 2 déc. 2026 La Place Créative Montpellier (Pérols) Dirigeants, réseaux BtoB 2-3 déc. 2026 Salon Profession’L / Business Industries Lille / Dijon Reconversion / Industrie 9-10 déc. 2026 EnerGaïa Montpellier Greentech, énergie, PME 10 déc. 2026 Salon Entrepreneur 13 / Future Intelligence Marseille / Toulouse TPE-PME / Data & IA 10-11 déc. 2026 BioFIT & MedFIT Marseille Biotech, medtech, santé

Trois réflexes pour rentabiliser ces déplacements de fin d’année

Arpenter les allées d’un salon en novembre ou décembre demande une approche différente de celle du printemps. Les décideurs ont la tête dans les budgets 2027 et leur temps est compté. Pour transformer ces visites en retours sur investissement concrets, trois règles s’imposent :

Verrouiller ses rendez-vous en amont : La majorité des conventions d’affaires citées (comme Aeromart, BioFIT ou NéoBusiness) reposent sur des plateformes de matchmaking. S’inscrire la veille au soir est le meilleur moyen de passer à côté des interlocuteurs clés. Adapter son discours à la saisonnalité : En fin d’année, personne n’a envie d’un argumentaire commercial agressif. Privilégiez l’écoute active, faites le bilan de l’année écoulée avec vos pairs et plantez des graines pour le premier trimestre 2027. Soigner le suivi avant le 18 décembre : Un contact noué sur un salon refroidit vite pendant les fêtes. Envoyez un message personnalisé dans les 48 heures suivant l’événement, en proposant directement un créneau d’échange pour la première quinzaine de janvier.

La fin d’année 2026 offre une dernière fenêtre de tir idéale pour sortir de l’isolement du dirigeant, challenger sa feuille de route et démarrer 2027 avec une longueur d’avance. À vos agendas !