Business : les actualités qu’il ne fallait pas manquer

En business, les bonnes comme les mauvaises nouvelles ne cessent de faire la une des médias. Pourtant, elles montrent que le rebond existe et que les entrepreneurs ne se laissent pas aller au découragement ambiant. Ils recherchent toujours des solutions.

Flink : offre acceptée en France

Flink France, une entreprise spécialisée dans la livraison rapide de courses à domicile, était en situation de redressement judiciaire depuis juin. Elle a été rachetée par le directeur général actuel, Guillaume Luscan, la société mère allemande et la start-up algérienne Yassir. Cette acquisition a été acceptée par le tribunal de commerce de Paris. Elle implique la continuation de l’activité sous la marque Flink. Mais aussi elle exige la réintégration de 270 employés, grâce à un investissement de plus de 5 millions d’euros de la part de Yassir. Le besoin de financement pour que l’entreprise atteigne sa rentabilité s’élève à environ 5,4 millions d’euros. Celui-ci y compris le coût d’acquisition de Flink France, estimé à environ 500 000 euros.

Les nouveaux propriétaires ont l’intention de recentrer l’activité sur les sites les plus opérationnels, d’augmenter le volume de livraison, et de réduire significativement les coûts fixes. Cependant, ils conservent 14 des 19 sites permettant la livraison express de courses à domicile dans plusieurs villes française. Pourtant, ils envisagent de fermer en priorité ceux qui ont suscité des critiques de la part des riverains et des élus en raison du trafic constant des livreurs.

Naf Naf en redressement judiciaire !

La marque Naf Naf a récemment demandé son placement en redressement judiciaire. Cela principalement en raison de l’accumulation de dettes. Notamment des loyers impayés pendant la période de crise liée à la pandémie de Covid-19. Naf Naf une marque française de prêt-à-porter créée en 1973 par deux frères. Actuellement, elle est détenue par le groupe franco-turc SY et compte 660 employés en France, avec 135 magasins.

Malgré un chiffre d’affaires en croissance en 2022, s’élevant à 141 millions d’euros, l’entreprise est face à une dette considérable. Notamment en raison d’arriérés de loyers depuis 2020. Le tribunal de commerce de Bobigny a décidé de placer Naf Naf en redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois. Les dettes de Naf Naf s’élèvent désormais à environ 60 millions d’euros. En mai 2020, l’entreprise avait déjà été placée en redressement judiciaire. Elle avait été reprise par le groupe franco-turc SY International, qui emploie 1 500 personnes dans le monde.

« Pre-Owned » : une nouvelle plateforme de revente de vêtements d’occasion par Zara

Zara a récemment lancé sa nouvelle plateforme Pre-Owned en France, marquant ainsi son entrée dans le marché des articles de seconde main. Cette initiative vise à encourager les clients à prolonger la durée de vie de leurs vêtements Zara. Elle témoigne de l’engagement de la marque en faveur d’un modèle plus durable. La plateforme Pre-Owned offre trois principaux services : achat/vente, dons et réparations.

Les utilisateurs peuvent télécharger des photos de leurs vêtements Zara à vendre, les décrire et fixer un prix. Zara vérifie ensuite l’exactitude des annonces avant de les publier, avec des photos originales des articles sur la page d’accueil. Les détails complets sont disponibles lorsque les acheteurs potentiels cliquent sur un article. Une fois la transaction confirmée, les vendeurs disposent de six jours pour expédier leurs articles. La plateforme permet également aux utilisateurs de donner des vêtements, que Zara redistribuera ensuite à des associations caritatives. Enfin, elle propose un service de réparation . Il permet aux clients de demander des retouches en magasin ou en ligne, avec un suivi personnalisé.

La start-up Verkor annonce une levée de plus de 2 Md €

La startup Verkor se prépare à ouvrir une gigafactory de batteries à Dunkerque. Ce projet promet de créer plus de mille emplois et de renforcer la filière française de batteries électriques. Pour financer cette initiative, Verkor a réalisé une levée de fonds exceptionnelle. Il a réuni « plus de 2 milliards d’euros », dont au moins 850 millions d’euros auprès d’investisseurs privés, établissant ainsi un record pour une jeune entreprise française. Cette somme s’accompagne d’une subvention publique d’environ 650 millions d’euros (soumise à la validation de la Commission européenne) et d’un prêt de 600 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement. Fondée en 2020, Verkor prévoit d’ouvrir son usine de Dunkerque d’ici 2025, avec la création de 1 200 emplois directs et une capacité de production initiale de 16 gigawattheures par an.

Carrefour critiqué dans un livre sur ses relations avec ses franchises

Dans son livre intitulé « Carrefour, la grande arnaque », Jérôme Coulombel, ancien directeur juridique du département contentieux de Carrefour qui a quitté le groupe en 2017, affirme que les franchisés de Carrefour sont traités injustement. Il accuse le distributeur de les exploiter comme des « vaches à lait ». En France, la majorité des magasins Carrefour (un peu moins de 6 000 en fin 2022) sont en franchise ou en location-gérance. Le groupe détient et exploite directement seulement 565 magasins.

Coulombel accuse Carrefour de pénaliser les franchisés en pratiquant des prix de gros excessifs et en établissant des conditions contractuelles déséquilibrées. Carrefour a réagi en disant que le livre était écrit par un ancien employé qui conseille désormais des franchisés pour rejoindre des groupes concurrents. Le distributeur affirme que la relation avec ses franchisés n’a pas été affectée par les arguments de l’auteur. Pour Carrefour, les litiges cités en exemple représentent moins de 1 % de ses contrats de franchise.

Valbiotis : une innovation majeure contre le diabète

La start-up Valbiotis a annoncé une « innovation majeure » dans la lutte contre le diabète. Après 10 ans de recherche et une étude clinique réussie, l’entreprise présente Totum-63, un complément alimentaire. Celui-ci réduit le risque de pré-diabète et de diabète de type 2 de 40 % en seulement six mois. Ce produit a été développé avec rigueur, semblable à un médicament. Il a fait l’objet d’une importante étude clinique internationale impliquant plus de 600 patients. Valbiotis prévoit de commercialiser Totum-63 en partenariat avec Nestlé Health Science dès la fin de l’année prochaine. On considère cette innovation comme la première au monde à offrir des preuves cliniques pour prévenir le diabète de type 2 à un stade précoce.

TikTok attaqué après un suicide

Les parents d’une adolescente de 15 ans, qui s’est suicidée en septembre 2021 à Cassis, ont déposé une plainte contre le réseau social TikTok. Quelques semaines avant son décès, la jeune fille avait publié une vidéo sur TikTok. Elle y exprimait son ras-le-bol d’être harcelée en raison de son poids et faisait part de son mal-être. L’avocate Laure Boutron-Marmion, citée par France Info, souligne que TikTok porte une part de responsabilité évidente dans cette affaire. Elle met en cause l’algorithme puissant de la plateforme, qui a exposé la jeune fille à un grand nombre de vidéos abordant le même thème. Celles-ci ne pouvaient que renforcer son mal-être. Cette plainte constitue une première en France et fait l’objet d’une enquête en parallèle à une affaire de harcèlement scolaire.