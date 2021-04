Tout est permis pour les œufs de Pâques, pas de confinement

Les chocolatiers faisaient grise mine avec les annonces de confinement… Mais le chef de l’état sans le dire a permis de fêter les fêtes de Pâques en famille et qui dit fête de Pâques dit chocolat pour les petits comme pour les grands. Puisque les citoyens ont le droit de se déplacer, ils pourront en profiter pour mettre les œufs dans le jardin et ravir les papilles de leurs familles et amis. Ouf….

Le secteur des Artisans, de l’industrie du Chocolat et des distributeurs, mettent tout en œuvre depuis des semaines pour offrir les meilleurs chocolat, gâteaux et œufs à commander en ligne et bien sûr avec créativité.

Le chocolat trouvera cette année son public grâce au drive et, en matière d’offre, un retour aux rituels avec l’aventure de la chasse à l’œuf. L’enfant est au centre de toutes les attentions et le plaisir des grands-parents sera au rendez-vous.

En avril 2020, les chocolats ont été confinés sans préavis…

Avec un recul historique de 27% de ventes en grande distribution, l’édition Pâques 2020 s’est avérée, en raison du confinement, une année bien difficile pour le chiffre d’affaire. Cela a mis en péril la santé de nombreuses entreprises et PME pour qui la saison de Pâques reste un temps commercial crucial, 2ème temps fort de l’année après les fêtes de Noël.

2021, la profession est mobilisée pour mettre à l’honneur les créations chocolatées

Cette année, malgré le contexte sanitaire toujours incertain, la profession s’est activée dans le plus grand secret et s’est adaptée un maximum aux attentes des consommateurs pour répondre à ce moment que tout le monde attend chaque année. Les distributeurs ont fait le choix de mettre le plus en amont possible les chocolats de Pâques dans les rayons et les allées centrales des magasins. Le circuit du drive fait l’objet également de toutes les attentions. Les nombreuses boutiques et réseaux de magasins spécialisés ont développé les commandes par internet, le système de click and collect et les services de livraison à domicile. Il faut aussi se dire qu’après une année d’austérité, les consommateurs savent comment s’y prendre pour acheter et évitent les situations de pénurie.

Opération #Pâques Solidaires sur les réseaux sociaux

Pour ne pas oublier ceux qui souffrent particulièrement en raison de la pandémie, les adhérents du Syndicat du Chocolat se sont réunis avec l’association Emmaüs Solidarité pour organiser une opération caritative à destination des familles avec enfants en difficulté. Une distribution de chocolats de Pâques offerts par les entreprises adhérentes sera organisée le Dimanche 4 avril sur le site d’Ivry sur Seine de l’association.

Combien de chocolat à Pâques ? A votre avis ?

La devise est que le chocolat c’est bon pour la santé : il est un antistress, il possède du fer et donne de l’énergie et celles et ceux qui mangent du chocolat, vous l’affirmeront sans ciller des yeux. D’ailleurs les chiffres sont évocateurs :

15 000 000 kilos dans le monde et la consommation de chocolat à Pâques en France oscille entre 13 000 et 15 000 tonnes.

20 % à Pâques : tout le monde mange du chocolat en France… et particulièrement à Pâques, qui représente 20% de la consommation annuelle des Français. Avec un budget moyen annuel de 110 euros (budget qui grimpe à 268 euros pour 66% des Français) et 6,7 kilos consommés par an et par personne, la France est le 7ème consommateur de chocolat en Europe.

Les Français et le chocolat , une histoire d’amour … C’est à Pâques qu’on consomme le plus de chocolat en France, avec Noël.