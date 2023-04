L’actualité business à ne pas manquer

Entre les levées de fonds, les rachats, les procédures de sauvegarde, les cyberattaques, les liens avec la Russie qui s’avèrent complexes pour les entreprises qui y sont implantées, le monde du business est en train de vivre une période critique et les dirigeants doivent savoir bien maîtriser leur gouvernail. Zoom sur des entreprises de premier plan.

Le groupe UBS rachète Credit Suisse

Afin de « rétablir la confiance », Le groupe UBS, numéro un bancaire suisse a racheté, son rival en difficultés, le Credit Suisse comme l’a annoncé le président de la Confédération helvétique, Alain Berset. Il s’agit avant tout de rétablir la confiance et d’offrir une stabilité à l’ensemble du système financier mondial. Les autorités ont effectué ce rachat à hauteur de 2 milliards de dollars, selon le Financial Times. Ceci permet d’éviter un mouvement de panique mais le groupe aura quand même dû doubler la mise au dernier moment. Ils ont ainsi participé à une conférence de presse pour annoncer la fusion des deux géants de la banque qui font tous deux partie du club très sélect des 30 établissements bancaires jugés trop décisifs pour faire faillite.

Stellantis annonce un bénéfice record de 16,8 milliards d’euros en 2022

Le groupe Stellantis annonce une deuxième année consécutive de profits records. Avec une augmentation de 26 % du bénéfice net sur un an, le groupe automobile né en 2021 de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler peut ainsi être serein face aux instabilités du marché automobile. Sa marge opérationnelle a ainsi atteint 13 % du chiffre d’affaires, quasiment l’équivalent de ce que réalise Tesla ou Mercedes. Les salariés ne sont pas en reste puisque l’entreprise va reverser une partie de ses bénéfices sous forme de participation et d’intéressement. Les salariés français toucheront ainsi 4 300 euros bruts (soit 3 882 euros net) par salarié. Cependant, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré que le groupe va continuer à optimiser ses coûts de production et ses frais de marketing. Malgré une baisse du nombre de ventes en Europe, le groupe a su compenser par une hausse de prix, la traque des coûts et grâce à un dollar fort. On notera tout de même qu’avec un carnet de commandes plein, l’entreprise peut voir l’avenir sereinement.

Biométrie : Idemia, en vente pour 6 G€

L’ex-pôle sécurité de Safran, s’avère en vente. Né de l’ancienne division de Safran et d’Oberthur, le groupe né en 2016 et qui compte 15 000 collaborateurs, a ainsi annoncé la circulation d’info mémos pour la remise d’offres dont les premières sont attendues le 18 avril. Avec plus de 2,6 milliards de chiffre d’affaires en 2022 et une forte croissance (environ 20 %), la société spécialisée en biométrie et cryptographie est donc officiellement en vente. Le groupe tricolore, dans les petits papiers de Thales il y a un an, possède un carnet d’adresses incluant 600 gouvernements, des organisations étatiques et 2 300 entreprises dans le monde.

La Florentaise entre en bourse

L’entreprise familiale, la Florentaise, annonce son introduction en bourse. Celle-ci vient de réaliser un chiffre d’affaires record de 57,5 millions d’euros en 2022 et compte doubler de taille d’ici 5 ans. Spécialisée dans l’élimination de la tourbe de ses terreaux, dits « terreaux bas carbone », la société réduit l’empreinte carbone générée et vend près d’un sac sur cinq au grand public. L’entreprise de 245 salariés qui a fait du « terreau sans tourbe » son fer de lance, rencontre notamment le succès grâce à ses solutions, à base de plaquettes et d’écorce de bois, qui auraient une empreinte carbone 20 à 50 fois moins élevée. Avec 130 brevets déposés et des machines qu’elle pourrait mettre à disposition pour d’autres producteurs, l’entreprise a profité du confinement pour conquérir de nombreux particuliers attirés par le jardinage dont ils ont fait une nouvelle habitude.

Ferrari a subi une cyberattaque

Les données sensibles des clients de Ferrari ont été dérobées par des hackers qui ont entre autres pris des adresses e-mail et numéros de téléphone. Victime d’une demande rançon, le fabricant de voitures de luxe Ferrari a ainsi diffusé un communiqué en ce sens. Celui-ci précisait que les hackers ont eu accès à certaines données relatives à ses clients comme les noms, adresses, adresses e-mail et numéros de téléphone, mais pas aux données bancaires. Le constructeur n’a pas l’intention de payer la rançon comme il le précise : « Par principe, Ferrari n’acceptera pas » notamment « car le paiement de telles demandes financerait des activités criminelles et permettrait aux acteurs de la menace de perpétrer leurs attaques ». Il assure également avoir pris les mesures nécessaires dès la demande de rançon : « nous avons immédiatement lancé une enquête en coopération avec une société de cybersécurité internationale de premier plan ».

Orpea sous procédure de « sauvegarde accélérée »

Le groupe d’Ehpad présent dans 22 pays et qui gère quelque 350 établissements, n’en finit plus avec les difficultés depuis les révélations du livre-enquête de Victor Castanet, « Les Fossoyeurs ». Celui-ci accuse des dettes s’élevant à environ 9,7 milliards d’euros et vient d’obtenir, ce vendredi 24 mars, de la justice une mise sous procédure de « sauvegarde accélérée ». Il peut désormais mettre en œuvre son plan de redressement. Le groupe privé de maisons de retraite et de cliniques devrait ainsi établir un plan de restructuration qui devrait aboutir à un changement d’actionnariat et à l’effacement d’une partie de sa dette (3,8 milliards d’euros) en passant sous le contrôle de la Caisse des Dépôts. Selon Laurent Guillot, directeur général d’Orpea, qui a pris la direction de l’entreprise après le scandale « Le plan se déroule comme prévu. Je suis extrêmement confiant pour la suite », a-t-il déclaré à l’AFP.

MentorShow réalise une levée de fonds de 15 M€

MentorShow, start-up créée en 2020 et spécialisée dans les formations en ligne, vient d’annoncer une levée de fonds de 15 millions d’euros menée par le Crédit Mutuel Innovation et Educapital, fonds d’investissement spécialisé dans les Edtech. Cette plateforme compte aujourd’hui près de 50 mentors de renommée mondiale comme Karim Benzema, Boris Cyrulnik, Frédéric Mazzella, ou encore Marc Lévy ainsi que 500 000 utilisateurs. La plateforme qui selon Les Echos, devrait atteindre les 5 millions de chiffre d’affaires, veut ainsi consolider sa position de leader européen et vise les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires dans 4 ans tout en recherchant une rentabilité à « moyen terme ». MentorShow en avait déjà réalisé une à hauteur de 3,8 millions d’euros, menée par Left Lane Capital en février 2021.

Leroy Merlin se retire de la Russie ?

Adeo, holding de Leroy Merlin, vient d’annoncer son intention de « céder le contrôle » de sa filiale russe qui pourrait se faire au profit management local par Management Buy Out. Des négociations avec la commission spéciale de la Russie viennent d’être entamées, en termes de personnel et de chiffre d’affaires. Depuis le lancement de « l’opération militaire spéciale », la société était vivement sous pression. Avec 45 000 collaborateurs, la filiale du groupe qui compte 113 magasins pourrait voir ainsi la participation de la maison-mère descendre à moins de 50 % avec une équipe dirigeante à Moscou qui deviendrait majoritaire au capital.