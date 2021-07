L’environnement, la planète et l’écologie au cœur des idées innovantes

Des idées innovantes pour protéger la planète sont en train de fleurir aux quatre coins de la planète ! Pour réduire les déchets, chaque pays recherche l’idée qui sera adoptée par tous. Focus sur quelques idées qui ont séduit Dynamique.

Le Royaume-Uni se lance le défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre

Le gouvernement de Boris Johnson va inscrire dans la loi britannique l’objectif d’une réduction de 78 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2035 par rapport au niveau d’émissions de 1990, pour atteindre plus rapidement un bilan carbone nul au plus tard en 2050. Ce bilan carbone britannique prendra en compte les émissions des secteurs du transport aérien et maritime qui a pour objectif de réduire les effets climatiques.

Selon Boris Jonhnson, « Si nous voulons vraiment enrayer le changement climatique, alors cette année doit être celle où nous prenons ce combat vraiment au sérieux. On se souviendra plus tard de ces années 2020 comme celles durant lesquelles les dirigeants mondiaux ont réussi à s’unir pour renverser la vapeur, ou au contraire comme une occasion ratée ».

Boris Johnson veut être le plus « vert » des dirigeants du G7 et a mis depuis l’an dernier la lutte contre le réchauffement climatique au premier rang de ses préoccupations, au plus grand étonnement. Aurati-il une visée politique.

Samsung recycle ses vieux smartphones en instruments de diagnostic ophtalmique

Grâce à son programme de recyclage, Samsung transforme ses smartphones usagés en instruments de diagnostic ophtalmique abordables, mettant les soins oculaires à la portée de populations mal desservies dans des pays en voie de développement. Le groupe coréen d’électronique étend sa démarche à d’autres appareils de diagnostic médical. Samsung Electronics donne donc une seconde vie à ses anciens smartphones Galaxy, en les rendant plus simples à utiliser que les appareils médicaux commerciaux. Elle s’est associée à l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) et à l’institut de santé Yonsei University Health System (YUHS) en Corée du Sud pour réaliser ce projet.Ce programme Galaxy Upcycling contribue à résoudre environ 1 milliard de cas de déficience visuelle dans le monde, qui pourraient être évités grâce à un diagnostic approprié. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d’une forme ou d’une autre de cécité partielle. Dans près de la moitié de ces cas, elle est facilement évitable. Il s’avère que la cécité partielle est quatre fois plus fréquente dans les régions à revenus faibles et moyens que dans les régions à revenus élevés.

Deux designers français veulent recycler les chewing-gums en roues de skateboards

Dans le cadre de leurs études, deux élèves de l’École de design Nantes Atlantique (Loire-Atlantique) Hugo Maupetit et Vivian Fischer, ont imaginé un concept innovant de roues pour planches à roulettes. Pour permettre une glisse plus durable, les designers souhaitent recycler un matériau disponible en grande quantité dans la rue : les chewing-gums usés.

« Un déchet planétaire qui touche toutes les villes »

Selon les professionnels du secteur, un chewing-gum jeté dans la nature met cinq ans à se décomposer. «Travailler sur la valorisation des chewing-gums avait du sens : c’est un déchet planétaire qui touche toutes les villes du monde et coûte des milliers d’euros chaque année aux municipalités pour l’entretien des espaces urbains», explique les créateurs et un projet qui en séduira plus d’un.