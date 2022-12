Le transport, toujours la star

Le transport c’est non seulement la vie quotidienne mais aussi le bonheur d’aller à l’autre bout de la planète mais aussi de conquérir l’espace et de rêver. Focus sur quelques actualités.

La plus grosse entrée en bourse d’europe depuis plus de 10 ans

Porsche a fait une entrée retentissante à la Bourse de Francfort. L’action a valorisé le groupe Porsche à plus de 76 milliards d’euros. Volkswagen n’a placé que 12,5 % du capital en Bourse. Volkswagen s’est assuré le soutien d’actionnaires de référence chez Porsche, comme les fonds d’investissement publics du Qatar et d’Abu Dhabi, le fonds souverain norvégien et le gestionnaire d’actifs américain T. Rowe Price. Ils vont détenir près de 3,6 milliards d’euros d’actions préférentielles. Volkswagen va encaisser au total une manne d’environ 19 milliards d’euros.

Compagnies aériennes : Air France dans le top 10

Le dernier palmarès de l’organisme de notation du transport aérien Skytrax a été révélé, lors d’une cérémonie organisée à Londres. Skytrax a interrogé plus de 14 millions de passagers de septembre 2021 à août 2022. Les participants à l’enquête ont été soumis à un questionnaire qui traite tous les aspects de leur voyage, de la qualité du service de réservation jusqu’à la livraison des bagages, en passant par la qualité du vol.

Pour la septième fois, c’est Qatar Airways qui a été sacrée meilleure compagnie du monde. L’entreprise du golfe Persique avait déjà remporté la première place en 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 et en 2021. Pour son 25e anniversaire, Qatar Airways a également obtenu le prix de la « meilleure classe affaires du monde » et du « meilleur service de restauration de salon de classe affaires au monde ».

A la seconde place, on retrouve Singapore Airlines (Singapour). Arrive ensuite Emirates (Emirats arabes unis), ANA, All Nippon Airways (Japon) et Qantas Airways (Australie).

Un projet de balcon à 35 km d’altitude

Le tourisme spatial semble susciter un véritable engouement en France. Ainsi, le projet de Stratoflight, en partenariat avec Expleo, propose de développer une capsule stratosphérique qui permettrait à ses occupants depuis un balcon de profiter d’une vue unique sur la Terre depuis l’espace.

Les deux start-up vont créer une structure équipée d’une plateforme extra-véhiculaire, conçue pour accueillir six personnes, dont deux pilotes. Grâce à un ballon zéro pression gonflé à l’hydrogène décarboné, la capsule pourrait s’envoler jusqu’à 35 kilomètres d’attitude.

La mairie lance un ultimatum aux 3 opérateurs de trottinettes

La mairie de Paris s’interroge sur le « rapport coût-bénéfices » des trottinettes, ainsi que sur leur « coût environnemental ». Ce marché rapporte à la ville « moins d’un million d’euros » par an (907 000). Un quart des Parisiens déclare utiliser régulièrement une trottinette, selon un sondage publié par Bolt, tandis que les trois opérateurs (Lime, Dott et Tier) mettent en exergue que cette filière représente 800 emplois à Paris.

En 2018, une douzaine de sociétés avaient envahi les trottoirs avec leurs trottinettes en libre-service. Les trottinettes doivent désormais être garées sur des places dédiées, leur vitesse limitée à 20 km/h partout, et 10 km/h dans 700 zones denses. La mairie de Paris donne un mois aux opérateurs de trottinettes en libre-service pour trouver des solutions afin de limiter les dangers et l’encombrement des rues.

Lamborghini dévoile son premier yacht à 3 millions d’€

Lamborghini dévoile son premier yacht, le Tecnomar, un bolide vendu 3,1 millions d’euros. Réalisé en collaboration avec Tecnomar, une société spécialisée dans la construction de bateau, il est né : 4 000 chevaux, 24 tonnes, un design luxueux avec une carrosserie qui en fait rêver plus d’un. « Tecnomar for Lamborghini 63 » atteint une vitesse proche des 112 km/h, soit 60 nœuds. Sa vitesse de croisière est de 74 km/h (40 nœuds).

« La supercar des mers » est propulsé par deux moteurs de V12 diesel de 4 000 chevaux. Le volant est identique à celui d’une voiture et son toit rigide est inspiré des roadsters Lamborghini. Il est également équipé de deux boutons pour le démarrage/arrêt qui imite celui des quatre roues du constructeur italien. Mais la cerise sur le gâteau est qu’on peut y loger la famille ou les amis.

Au niveau inférieur, le Lamborghini 63 abrite deux cabines en plus d’une suite parentale, située à la pointe avant du bateau, une salle de bain et un coin repas avec une grande cuisine et deux bains de soleil. Il peut accueillir seize personnes. !!!.