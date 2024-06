Des innovations qui font réfléchir à leur pertinence

Les innovations enfreignent parfois la sagesse et nous laissent douter de leur pertinence. Certaines échouent et nous font frissonner tels que l’implant dans le cerveau et le robot lance-flamme d’autres nous laissent espérer des avancées pour le bien-être. Zoom sur quelques -une d’entre elles.

Un robot lance-flamme en vente libre

Aux États-Unis, un robot lance-flamme appelé Thermonator est désormais disponible à l’achat sans restriction. Développé par une entreprise spécialisée, ce robot quadrupède peut projeter des gerbes de feu jusqu’à une dizaine de mètres. Commercialisé par la société Throwflame pour 9 400 dollars, le Thermonator repose sur une plateforme robotique développée par la société Unitree, offrant une vitesse de déplacement jusqu’à 10 km/h et une autonomie d’une heure avec sa batterie rechargeable.

Le point fort de ce robot réside dans son lance-flamme de poche monté sur son dos, capable d’envoyer des flammes sur une distance impressionnante de neuf mètres. Bien que compact (76 cm de long pour 51 cm de haut), cette fonctionnalité peut être dangereuse si on ne l’utilise pas avec précaution. Malgré cela, le fabricant insiste sur les applications pacifiques de l’appareil, telles que la lutte contre les incendies de forêt, l’assistance aux agriculteurs, le déneigement des surfaces et les spectacles pyrotechniques. Par ailleurs, le Thermonator est doté d’une technologie d’évitement d’obstacles et se contrôle via une application smartphone.

Towt veut bâtir « la plus grande flotte de voiliers-cargos au monde »

La compagnie maritime Towt, originaire de Bretagne mais basée au Havre, s’engage dans une initiative ambitieuse pour décarboner le secteur du transport maritime. Cet été, elle inaugurera ses deux premiers voiliers-cargos, marquant ainsi le début de son ambition de construire « la plus grande flotte de voiliers-cargos au monde d’ici à 2027 », selon Diana Mesa et Guillaume Le Grand, ses cofondateurs. Annonçant la commande de six nouveaux navires identiques aux premiers, Towt renforce son engagement en faveur d’un avenir maritime durable. Les voiliers-cargos de Towt offrent une réduction de plus de 95 % des émissions de CO2 par rapport aux porte-conteneurs traditionnels à propulsion fossile, permettant ainsi d’économiser environ 40 000 tonnes de CO2 avec huit navires. Towt vise une croissance significative, avec un chiffre d’affaires projeté à 60 millions d’euros d’ici à 2028 et la création de 150 emplois directs. Les dirigeants envisagent d’atteindre 500 navires d’ici 2050.

Sony dévoile son robot chirurgien

Sony a récemment dévoilé un robot-chirurgien conçu pour la microchirurgie, une discipline nécessitant un haut niveau de spécialisation. Ce robot est équipé d’un système automatisé permettant de changer d’outils en seulement dix secondes, ce qui facilite grandement les interventions. Ainsi, doté d’une caméra stéréoscopique 4K, le robot affiche les images via un casque de réalité virtuelle offrant une vue agrandie et en trois dimensions de l’opération. Dans une vidéo de démonstration, le robot, guidé par un opérateur humain, réalise des points de suture sur une incision pratiquée dans un grain de maïs. Des testsmenés à l’université médicale d’Aichi, au Japon, où des médecins et du personnel médical non spécialisés dans la microchirurgie ont réussi à reconnecter un vaisseau sanguin de seulement 0,6 mm de diamètre. Sony prévoit de poursuivre le développement et les tests de ce robot-chirurgien.

Elon Musk accuse Google, OpenAI et Microsoft de « mentir » sur l’IA

Elon Musk a vivement critiqué l’intelligence artificielle lors de son intervention à VivaTech le 23 mai. Il a spécifiquement visé les IA génératives de Google et OpenAI, affirmant qu’elles ne cherchent pas la vérité et sont programmées pour mentir. Musk a également pointé du doigt l’IA de Google, Gemini, pour avoir généré des images inappropriées. Il a défendu son propre projet, Grok, mais a admis qu’il avait du retard par rapport à d’autres entreprises telles que Google-Deepmind et OpenAI-Microsoft. Cependant, il prévoit que Grok sera compétitif d’ici la fin de l’année. Musk a également prédit un avenir où l’IA et les robots remplaceront la plupart des emplois humains, à l’exception de ceux basés sur la passion.

Un Français s’est rendu dans l’espace avec Blue Origin

Un Français, Sylvain Chiron, un brasseur de 54 ans originaire de Savoie, vient de vivre une expérience unique en participant à un vol spatial à bord de la fusée Blue Origin de Jeff Bezos. Le lancement a été effectué le dimanche 19 mai à 13 h 30, heure française. Chiron, sélectionné pour ce voyage, a flotté en apesanteur pendant une dizaine de minutes aux côtés de cinq autres passagers. Le coût exact de son billet s’estime à plusieurs centaines de milliers d’euros. Pour référence, un vol similaire à bord de Unity, la fusée de Virgin Galactic, coûte environ 450 000 dollars. Ce vol de Blue Origin marque la septième mission habitée de la société. Sylvain Chiron, originaire de la région de Chambéry, est le fondateur de la brasserie du Mont-Blanc, créée en 1999 à La Motte-Servolex.

Un robot humanoïde plus rapide qu’un humain ?

Le 26 avril, la start-up chinoise Astribot a révélé son dernier produit : S1, un robot humanoïde capable de gestes rapides et précis. Selon la start-up, S1 peut se mouvoir sans nécessiter de contrôle à distance, le rendant idéal pour impressionner les spectateurs. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le robot démontre ses compétences en analysant et en rangeant des objets, en effectuant des tâches ménagères telles que l’épluchage des concombres et le repassage des t-shirts, ainsi qu’en déplaçant ses bras à une vitesse de 10 mètres par seconde et en portant jusqu’à 10 kg par bras. Cependant, certains aspects, comme sa capacité à se déplacer ou son autonomie réelle, restent incertains. La start-up affirme avoir consacré un an au développement de S1 et prévoit de le commercialiser dans un proche avenir, suggérant que les robots domestiques pourraient bientôt devenir une réalité.

Alstom et VBZ pour sécuriser les tramway à Zurich !

La ville de Zurich répond à une série d’accidents mortels impliquant des tramways en envisageant l’installation d’un système de sécurité innovant. En collaboration avec Alstom, les transports publics zurichois (VBZ) développent un airbag pour les tramways, conçu pour réduire les dommages lors de collisions avec des piétons ou des cyclistes. En plus de l’airbag, d’autres solutions sont à l’étude, telles qu’une herse pour les anciens modèles de tramway ou l’installation de LED rouges au sol pour alerter les passants distraits par leur téléphone. Ces initiatives visent à améliorer la sécurité et à réduire le risque d’accidents mortels impliquant des tramways à Zurich.

Neuralink – rate son premier implant

Neuralink, dirigée par Elon Musk, a récemment fait état de difficultés rencontrées avec son premier implant cérébral chez un patient humain. Malgré les premiers succès signalés par le patient tétraplégique Noland Arbaugh, qui pouvait contrôler son ordinateur par la pensée, des problèmes sont survenus quelques semaines après l’opération. Certains des 1 024 électrodes de l’implant ont commencé à se rétracter, entraînant des dysfonctionnements. Bien que la cause de ce problème ne soit pas précisée, Neuralink recherche maintenant de nouveaux volontaires pour participer à ses essais cliniques. Les candidats doivent être âgés d’au moins 22 ans, être tétraplégiques et résider aux États-Unis ou au Canada.