Découvrez toute l’actualité du monde des affaires en France

Plus de 11 millions de visiteurs à Paris pendant les Jeux olympiques et paralympiques

Plus de 11 millions de visiteurs ont été accueillis dans la capitale en l’espace de 15 jours dont près de la moitié venait d’Île-de-France et l’autre moitié du reste de la France et du monde. La fréquentation touristique pour 2024 reste donc supérieure à celle de l’an dernier (+3 %). Ainsi, le taux d’occupation des hôtels parisiens était de 84 % pendant les 15 jours d’épreuves, soit dix points de plus par rapport la même période de l’année passée. Le taux d’occupation des hôtels de Plaine commune, une intercommunalité en Seine-Saint-Denis, atteint même les 90 % pendant les JO, soit une augmentation de 33 points. Dans Paris intra-muros cependant, les commerçants et restaurateurs évoquent une baisse de leur chiffre d’affaires, le Louvre une baisse de près de 22 %, le Château de Versailles de près de 25 %. En revanche, l’effet boule de neige existe car l’office de tourisme de Paris a enregistré une hausse de près de 13 % des réservations hôtelières pour le mois de décembre 2024 par rapport à celui de l’an dernier.

Mérieux NutriSciences réalise une acquisition historique

L’entreprise Mérieux Nutrisciences, spécialisée dans le contrôle de sécurité alimentaire, vient de racheter les activités mondiales d’analyses de Bureau Veritas pour 360 millions d’euros. Son objectif, elle ne le cache pas, est de doubler sa présence en Asie-Pacifique et au Canada dans un marché global qui pèse 15 milliards de dollars. L’accord concerne les activités d’analyses alimentaires en laboratoire, selon un communiqué de presse. L’entreprise Mérieux NutriSciences, qui réalise 800 millions de dollars de chiffre d’affaires, devrait passer le milliard de dollars grâce à cette acquisition. Il faut noter que Bureau Veritas a une forte expertise sur les contrôles laitiers, l’aquaculture ainsi que l’alimentation animale. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du quatrième trimestre 2024, sous réserve bien sûr de l’obtention des autorisations réglementaires.

Xavier Niel rejoint le conseil d’administration de ByteDance

Le milliardaire et fondateur de Free, Xavier Niel, est désormais au conseil d’administration de ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok. Xavier Niel remplace Phlippe Laffont au conseil d’administration de ByteDance, la maison mère de l’un des services les plus utilisés au monde, à savoir TikTok. Aux côtés de Rubo Liang (président de ByteDance), Neil Shen (du fonds d’investissement Sequoia Capital) et deux financiers américains, Arthur Dantchik et William E.Ford (des fonds d’investissements Susquehanna International et General Atlantic), Xavier Niel, sans toutefois de mandait exécutif, pourra prodiguer conseils et avis sur la direction à prendre par le groupe.

EDF entre au capital d’Aura Aero pour son avion régional électrique

Le constructeur aéronautique toulousain Aura Aero fait entrer EDF dans son capital pour développer son avion régional hybride de 19 places, qui peut parcourir 1 600 kilomètres, dont un peu plus de 220 en tout électrique. La société espère boucler un nouveau tour de table de plus de 100 millions d’euros cette année. Six ans après sa création, le jeune constructeur aéronautique toulousain Aura Aero avec l’entrée dans son capital d’EDF, via sa filiale Safidi, financeur de projets de développement et de décarbonation territoriaux peut se féliciter d’ouvrir de nouvelles possibilités et ainsi de commercialiser d’ici quatre ans ERA, cet avion.

TotalEnergies et Adani Green Energy s’associent pour un projet solaire de plus de 1 GW

Ce partenariat soutient l’ambition de l’Inde d’atteindre 500 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030, tout en renforçant la position de leader mondial d’Adani dans les énergies propres. Avec une capacité de 1,150 MWac (1,575 MWp), ce projet représente une avancée significative pour les deux entreprises. Ce développement contribuera à fournir une électricité propre à près de 16 millions de foyers indiens. TotalEnergies, qui investit 444 millions de dollars dans cette nouvelle coentreprise, soutient l’expansion rapide d’AGEL dans les énergies renouvelables. Ce projet s’inscrit dans un contexte où l’Inde intensifie ses efforts pour atteindre ses objectifs climatiques, notamment une réduction de l’intensité carbone de 45 % d’ici 2030. Le pays vise également à générer 50 % de son électricité à partir de sources non fossiles.

Pour renforcer la sauvegarde SaaS, Salesforce rachète Own pour 1,9 Md$

Cette opération signe enfin le retour de Salesforce sur le front des grosses acquisitions. Own fondé en 2012 sous le nom Own Backup propose la sauvegarde des applications SaaS avec un accent particulier sur les solutions de nCino, Sage, Service Now, Slack, Veeva, et bien sûr Salesforce. Elle fournit également des solutions de reprise d’activité après sinistre et d’archivage, de distribution, de sécurité et d’analyse des données afin de garantir leur disponibilité, leur conformité et leur sécurité en mode SaaS. Le montant de l’opération est de 1,9 Md$ en cash et devrait être finalisé à la fin janvier 2025 sous réserves de l’approbation des autorités de régulation. Le fournisseur prévoit d’intégrer les solutions d’Own au sein de ses offres Backup, Shield et Data Mask. Own propose notamment Salesforce AppExchange, une solution de sandbox seeding.

Spotify élargit son offre de livres audio à la France

En accord avec les grands groupes d’édition, la plateforme de streaming musical propose sans supplément à ses abonnés premium douze heures d’écoute de livres audio par mois. Lundi 14 octobre, Spotify a annoncé l’expansion de son service de livres audio vers ses premiers marchés non anglophones : la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Près de 15 000 références en français (et autant en néerlandais, sur un total de 200 000, essentiellement en anglais) sont disponibles, dont une bonne partie des romans de la rentrée littéraire. Le numéro un mondial du streaming musical investit donc cette niche de l’édition en France (2 % à 3 % du marché).

SFR : les données de 50 000 abonnés ont été volées

SFR a été victime d’un vol de données incluant entre autres les noms, adresses et numéros de téléphone de 50 000 clients. Les pirates appartiendraient à un groupe de pirates informatiques français actifs sur Telegram et feraient partie d’un groupe nommé « French Hackers Squad » sur la messagerie instantanée Telegram. L’entreprise a essayé de rassurer ses clients. « Toutes les mesures de protection de nos clients concernés ont été mises en œuvre et les démarches nécessaires à l’information de ces clients et à destination des autorités ont été enclenchées ».