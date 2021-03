Buzz, toujours de quoi se détendre

Dans cette période de confinement, le plus important est d’être optimiste et de s’amuser des anecdotes venues d’autres pays pour dédramatiser ce que nous vivons.

Sourire ou être rouge de colère : elle achète un iPhone 12 Pro Max sur le site d’Apple et reçoit à la place un yaourt à la pomme

Être une une pomme ou une poire ?

Dans la province d’Anhui, dans l’Est de la Chine, une femme a créé le buzz à la suite d’une vidéo publiée sur Weibo, le Facebook local. Elle assure avoir dépensé le 16 février dernier, modeste somme de 10 099 yuans soit 1295 euros dans l’achat d’un iPhone 12 Pro Max (256G) sur le site officiel d’Apple et a reçu un colis avec une brique de yaourt aromatisé à la pomme deux jours plus tard.

Kesako ?

Selon la victime, le colis ne lui a pas été remis en main propre. Le livreur prétend avoir déposé sa commande dans un casier dédié au sein de sa résidence.

La police s’interroge

La police locale a déclaré jeudi dernier que le cas de Liu semblait être un vol. De leur côté, Apple et Express Mail Service (EMS) – une société de livraison de China Post qui a livré le colis – ont déclaré avoir lancé une enquête.

Mystère !

Reste à savoir qui est à l’origine du vol, un voisin, le livreur, un employé lors du processus de livraison ou bien un site frauduleux se faisant passer pour Apple… Laissons courir notre imagination pour pouvoir résoudre cette énigme !!!

Japon : des cabines de télétravail

Japon : des cabines de télétravail installées dans le métro de Tokyo:

Des cabines pour le télétravail dans les gares de métro — Geeko

La multinationale Fuji Xerox a mis au point un nouveau type d’installation pour les travailleurs, le CocoDesk. Il a créé une box installée dans les stations de métro de Tokyo dans laquelle les travailleurs en transit peuvent s’isoler pour assister à une réunion professionnelle en visioconférence en attendant leur métro. A quand dans l’hexagone !!!

Ces cabines « professionnelles » disposent de tout le confort nécessaire pour se sentir comme au bureau et télé-travailler dans les meilleures conditions : moquette au sol, table de travail, siège de bureau, écran LCD, prises de courant, connexion wifi, climatisation, revêtements antibactériens,. De plus les box sont insonorisées et donc permettent de travailler en toute sérénité.

Une soixantaine de cabines sont déjà installées

Une soixantaine d’installations de ce type sont proposées dans plusieurs stations de métro de Tokyo et peuvent être louées pour s’isoler pour finir la présentation d’un dossier, passer un appel vidéo ou faire une réunion avec des collègues par visioconférence.

La société Fuji Xerox les met en location pour 250 yens les 15 minutes, soit environ 2 euros. Il est même possible de prendre un abonnement mensuel pour les entreprises.

Japon : A Tokyo, on offre des nouilles pour désengorger les métros et préparer les JO

Illustration d’un métro de Tokyo. — Zsolt Nagy

Plus de 76.000 passagers empruntent la ligne Tozai entre 07h50 et 08h50, soit le double de sa capacité…Pour susciter le changement d’horaire, c’est-à-dire partir plus tôt de son domicile, une compagnie de métro de Tokyo se propose d’offrir nouilles et autres spécialités japonaises​, dans l’espoir de réduire l’affluence en période de pointe.

Des beignets et des nouilles pour les lève-tôt

Les utilisateurs de la ligne Tozai, une des plus bondées de la mégapole japonaise avec 7,2 millions de voyageurs chaque jour, pourront bénéficier de ce programme. Si 2.000 personnes se sentent prêts à ce défi au cours des deux prochaines semaines, chacune aura droit à un tempura (beignet) gratuit. Au-delà de 2.500, ce sera un plat de nouilles « soba » et après 3.000 participants, un assortiment des deux. pourquoi pas ?

Les japonais préparent les JO

Il faut savoir que les lignes de métro au Japon sont exploitées par plusieurs compagnies et celles-ci se veut innovante. Chaque compagnie essaie de trouver une solution et voudrait bien en trouver une pour les JO.