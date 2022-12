Les bons plans shopping pour commencer l’année

Il vous reste encore quelques économies et si vous en profitiez pour vous acheter la dernière innovations. Elles sont si alléchantes que vous aurez du mal à choisir. Mais pourquoi pas faire une folie.

Mania, la première enceinte nomade de Devialet

Devialet lance sa première enceinte nomade sur batterie, utilisable en extérieur, avec son nouveau modèle d’enceinte connectée, la Mania. Devialet, qui depuis longtemps, n’avait réalisé que des déclinaisons de son enceinte Phantom et sortis des écouteurs Gemini ainsi que plus récemment sa barre de son Dione, s’attaque donc aux enceintes nomades. Celle-ci, présentée le 7 novembre, compatible à la fois Bluetooth et Wi-Fi, possède un gabarit plutôt petit (176 x 193 x 139 mm) et un poids relativement léger (2,3 kilogrammes). Son autonomie avec une batterie de 3 200 mAh est relativement longue puisqu’elle propose jusqu’à 10 heures d’autonomie et se recharge en USB-C à 30 W en 3 heures. L’enceinte continue de disposer de basses jusqu’à 30 HZ grâce à ses quatre haut-parleurs larges de 25 W et deux woofers de 38 W et possède une amplitude large en partant de 20 000 Hz dans les aigus. Une connexion Bluetooth 5.0 (compatible avec les codecs AAC et SBC uniquement), est proposée ainsi qu’une Wi-Fi et donc compatible avec AirPlay et Spotify Connect. A noter qu’elle possède également des microphones désactivables manuellement lui permettant d’utiliser Alexa, pour lancer des titres en Wi-Fi. L’enceinte Devialet Mania est déjà disponible en deux versions suivant la couleur : gris/noir à 790 euros, et dorée Opéra de Paris, à 990 euros.

Honor lance son nouveau smartphone pliable : Honor Magic Vs

Le 23 novembre a eu lieu une conférence où Honor a révélé son nouveau smartphone pliable : le Honor Magic Vs qui sera également commercialisé en France alors que le précédent modèle n’était pas disponible en Europe (sauf importation). Pour cette version, il est donc confirmé qu’elle sera donc disponible pour les européens, ce qui avait été annoncé lors de l’IFA de Berlin, en septembre dernier. Ce nouveau modèle dispose d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 5 000 mAh, avec charge rapide de 66 W. Son poids est très léger puisqu’il ne pèse que 260 grammes et donc est l’un des smartphone pliable les plus léger du marché et l’un des plus fins avec une épaisseur de 14,33 mm. Le lancement commercial aura lieu dans le courant du premier semestre 2023. La date exacte n’est pas encore fixée. Et le prix du smartphone devrait avoisiner les 1 500 euros.

Les écouteurs Nothing Ear 2 dévoilés !

La nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme devrait prochainement sortir comme nous le montre déjà certaines images. Si on a attendu plus d’un an (sortie à l’été 2021) après la sortie des Nothing Ear 1, le fabricant anglais nous a dévoilé quelques images et à un prix faisant une concurrence redoutable aux Airpods pour la première version qui était à 99 euros. Ce tarif devrait cependant augmenter à 150 euros, comme l’avait annoncé le PDG de l’entreprise, Carl Pei, qui évoquait l’inflation ainsi qu’une augmentation du nombre de collaborateurs dans l’entreprise. Le design de cette nouvelle version ressemble fortement aux modèles précédents et les différences ne sont pas évidentes en image. La seule évidente étant l’apparition de petites bandes blanches sur la tige qui pourraient servir de microphones ou à réduire le bruit extérieur, ce qui devrait améliorer la qualité sonore. Les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues mais devrait être dévoilées prochainement, sûrement avant les fêtes de fin d’année.

Les bracelets métalliques de Samsung en 2 couleurs

Samsung vient de lancer deux quatuors de bracelets pour ses Galaxy Watch 5. Disponibles en deux couleurs (argent et noir) et deux tailles (40 et 44 mm), ces bracelets s’avèrent relativement très onéreux malgré une élégance certaine. Plus esthétique que ceux en plastique, fournis de base sur ses montres connectées, avec bracelet à maillon, le « Link Bracelet », compatible avec la Galaxy Watch 5 Pro et le milanais plus classique, ressemble fortement à celui des Apple Watch. Ce dernier est compatible avec les Galaxy Watch 5 classiques, même si système de fermeture est différent. Vendu à l’unité mais aussi en bundle avec l’achat d’une nouvelle Galaxy Watch 5/5 Pro, ils sont loin d’être à la portée de toutes les bourses : ainsi, en Corée le « Link Bracelet » à 253 000 wons (environ 180 euros) et le milanais à 100 000 wons (environ 70 euros HT). Les prix ne sont pas encore fixés pour l’Europe car il n’a pas été confirmé s’il serait commercialisé dans la zone même si quelques indices comme la présence sur le store français semble indiquer une disponibilité prochaine. A l’heure actuelle, la version bundles Watch Pro 5 + bracelet à maillon est à 599 000 wons (435 euros HT), tandis que la Watch 5 classique + bracelet milanais est à 339 000 wons (243 euros HT) et légèrement moins cher en version 40 mm.