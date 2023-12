Balenciaga crée le Buzz avec sa jupe à 695 €

Balenciaga, connue pour ses idées vestimentaires audacieuses, ne cesse de surprendre. Après les chaussures à orteils, les baskets pré-usées, les pochettes sachets de chips et les robes yéti, la marque lance sa dernière création qui défie les normes : une jupe serviette.

Une jupe serviette étonnante

Cette pièce unique, confectionnée dans un tissu improbable, a rapidement captivé l’attention des internautes. La jupe en coton éponge, vendue au prix de 695 euros, adopte le design d’une serviette de bain et est maintenue en place par deux boutons et une ceinture ajustable dissimulés à l’intérieur du vêtement. À la fois audacieuse et étonnante, la jupe se porte non pas seule, mais sur un pantalon, créant ainsi une allure Y2K résolument tendance.

Réactions amusantes sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, l’incongruité de cette création n’a pas échappé aux utilisateurs. La photo du produit a généré plus de 110 000 likes en 24 heures sur Instagram. Les commentaires humoristiques ne se sont pas fait attendre, certains suggérant que la jupe serviette « irait bien avec des Crocs », tandis que d’autres réclament « une serviette assortie à nouer sur sa tête ». Ces réactions ne manqueront pas d’inspirer Demna, le directeur artistique de Balenciaga, et son équipe.

Le succès planétaire de Balenciaga, malgré les controverses

Pourtant, ce succès planétaire n’est pas exempt de controverses. Balenciaga, adorée par des célébrités telles que Kim Kardashian, Dua Lipa et Naomi Campbell, a également été au centre de scandales, notamment en novembre 2022. Une campagne publicitaire sur Instagram mettant en scène des enfants tenant des ours en peluche vêtus de tenues évoquant le BDSM a suscité une vive polémique.

La quête de rédemption de Balenciaga

La marque s’est depuis excusée et tente de redorer son image, notamment en soutenant des associations de protection des mineurs. La question demeure : la jupe serviette parviendra-t-elle à faire oublier les controverses de l’année précédente et à ramener l’attention sur l’essentiel, à savoir les vêtements ? Balenciaga, tout en continuant à bousculer les codes de la mode, doit maintenant jongler avec les défis de la réputation dans un monde où chaque choix est scruté à la loupe.