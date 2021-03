Actualités : se faire respecter le défi des citoyens

L’actualité est emplie de défis car les citoyens souhaitent de plus en plus faire respecter leurs droits et donc s’insurgent aussi bien sur l’ingérence dans leur vie privée mais aussi contre la destruction de leur environnement. Focus sur des exemples probants.

SpaceX VS Saint-Senier-de-Beuvron

Comme un air de ressemblance amusant avec l’irréductible village gaulois d’Astérix et Obélix qui à chaque bande dessinée, résiste encore et toujours à l’empereur romain César. En effet, la petite commune normande, Saint-Senier-de-Beuvron, au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel, s’oppose au plus célèbre entrepreneur et milliardaire américain du moment, Elon Musk. Le village et ses 350 habitants voient d’un mauvais œil, le projet du fondateur de Tesla et SpaceX qui souhaite installer dans trois sites français, des antennes relais. Objectif : permettre de récupérer les données et généraliser le haut débit dans le monde entier projeté en parallèle grâce à des milliers de satellites à basse altitude, mettant ainsi définitivement fin aux zones blanches. Validé par l’Autorité de la régulation des communications électroniques, le conseil municipal de la commune a pourtant voté à la majorité contre le projet début février. Il craint que ces cinq dômes électriques de 2,30 m de diamètre posés sur des socles de 5 m2 de béton mettent la vie et la santé de ses concitoyens en péril, notamment à cause des ondes radioélectriques.

Le dispositif « Stop pub » se renforce pour contrer la distribution abusive

D’après une étude de l’État, chaque année, les foyers français reçoivent plus de 21 milliards de prospectus publicitaires, soit l’équivalent de 30 à 40 kg de papiers, qui dans la majorité des cas, se retrouvent à la poubelle. Pour limiter cette pollution publicitaire, les institutions publiques ont décidé de créer en 2004 l’autocollant Stop Pub à apposer sur la boîte aux lettres. Pas assez restrictif pour certaines sociétés qui abusent de cet outil marketing, l’État a décidé de renforcer le dispositif via la loi du 10 février 2020 sur l’économie circulaire. Depuis le 1er janvier 2021, elle prévoit une amende plus lourde en cas de distribution abusive de publicités dans les boîtes aux lettres, passant de 450 à 1500 euros, voire à plus de 3000 euros en cas de récidive. D’autres pratiques sont également interdites par la biais de la loi actuelle, comme la distribution de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale ou le placement de prospectus sur les pare-brise des voitures. Les entreprises qui en font un usage excessif seront là aussi sous la menace d’une amende de 1500 euros.

Amende record pour le géant minier Norilsk Nickel

1,6 milliard d’euros, soit 146,2 milliards de roubles ! C’est l’amende record qu’a reçue le géant russe spécialisé dans l’exploitation et la transformation du nickel et du palladium, Norilsk Nickel. Le 5 février, un tribunal de Krasnoïarsk, en Sibérie, a condamné le groupe minier, à une compensation financière due à la catastrophe environnementale qu’il a provoqué, restant à ce jour, la plus grande compensation pour des dommages environnementaux de l’histoire de la Russie. En effet, fin mai 2020, 21.000 tonnes de carburants ont été déversées dans deux rivières de l’Arctique russe après l’affaissement d’un réservoir d’une centrale thermique de la société Norilsk Nickel. Le président Vladimir Poutine a dû déclarer l’état d’urgence et une difficile opération de nettoyage a été effectuée. Celle-ci a permis de constater que l’entreprise ne respectait pas les consignes de sécurité, car elle n’avait pas installé des barrages de terres autour des réservoirs, capables d’éviter toute fuite. Avec l’annonce de ce jugement, son action à la Bourse de Moscou a perdu 1,8 %. Norilsk Nickel a sous-entendu qu’il pourrait faire appel de cette décision.