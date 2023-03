Un rayon de soleil empli de nouvelles positives

Enfin, un rayon de soleil avec des nouvelles positives que ce soit au niveau de commandes exceptionnelles, des levées de fonds qui ouvrent des perspectives, de la croissance inespérée en ces temps de crise. C’est le moment de créer de la valeur et des opportunités pour mieux rebondir.

Omie & Cie réussit sa levée de fonds 15 millions d’euros

La société, spécialisée dans l’alimentation régénérative, vient d’annoncer le bouclage de son deuxième tour de table à hauteur de 15 millions d’euros auprès des fonds 2050, XAnge, Founders Future ainsi que de nouveaux actionnaires comme le Crédit Agricole, Cookpad, et 50 Partners Impact. Fondée en février 2021 par Joséphine Bournonville, Coline Burland, Benoit Del Basso et Christian Jorge, l’entreprise compte déjà 260 produits et un réseau de 260 agriculteurs. Elle cherche ainsi à augmenter son sourcing de partenaires agricoles, « développer de nouvelles filières alimentaires, augmenter encore sa gamme de produits et développer ses investissements marketing pour faire connaître la marque au plus grand nombre » comme le confirme nos confrères de Frenchweb.

Exotrail lève 54 millions d’euros

Après une première levée de fonds en 2018 à hauteur 3,5 millions d’euros et une deuxième en 2020 de 11 millions, la start-up française Exotrail, fondée en 2015 et implantée à Toulouse et Massy, a annoncé avoir finalisé le 7 février sa levée de fonds de 54 millions d’euros en série B auprès de Bpifrance (SPI et Fonds Innovation Défense), Eurazeo et CELAD avec ses investisseurs historiques (Karista, 360 Capital et le fonds Digital Venture). Elle cherche ainsi à industrialiser ses moteurs à propulsion pour petits satellites ainsi que booster les ventes de son SpaceDrop. Elle a pour objectif de conquérir les marchés nord-américain et asiatique.

Hermès a le vent en poupe !

Si de nombreuses enseignes de l’habillement subissent des conséquences dramatiques du fait de la Covid, ce n’est pas le cas d’Hermès. Il faut dire qu’après des résultats historiques l’an passé, le chiffre d’affaires mondial de l’entreprise a encore augmenté (+23,4 %) se situant à 11,6 milliards d’euros. Mieux son résultat opérationnel a progressé de 33 %, à la bagatelle de 4,7 milliards d’euros. L’entreprise qui a vu sa marge passer le cap de 40 %, peut donc se targuer de ne pas connaître de difficultés malgré le fait que ce n’est le cas dans le marché du luxe qui, lui, a montré quelques signes de faiblesses ces derniers mois notamment à l’international. Le retour de la Covid en Chine n’aura donc rien changé pour l’entreprise qui conserve des objectifs de croissance « malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde ».

Air France-KLM à nouveau rentable

L’époque de la Covid semble bien terminée pour la compagnie qui affiche un bénéfice net au 3ème trimestre 2022 de 460 millions d’euros. Celle-ci a profité d’une période estivale particulièrement active avec près de 25 millions de passagers. Le chiffre d’affaires est en augmentation par rapport à la période d’avant crise et est de 47,6 % supérieure par rapport au 3ème trimestre 2021. A 8,11 Md€, il est ainsi supérieur de 500 M€ par rapport à celui du 3ème trimestre 2019. Si Air France-KLM a connu des difficultés pendant la crise, il faut constater que désormais la compagnie est plus rentable qu’avant puisque le taux de remplissage n’était pas maximal et malgré les flambées des cours du pétrole et de l’inflation.

Airbnb, positif pour la première fois de son histoire

La plateforme est en train de rattraper son retard du fait de la pandémie et atteint pour la première fois la rentabilité en 2022. Elle comptait fin 2022, 6,6 millions d’annonces actives, une augmentation de près de 900 000 par rapport à l’année précédente malgré son retrait du marché chinois. Ceci a notamment été possible grâce à un chiffre d’affaires qui a bondi de 40 % sur un an, se situant à 8,4 milliards de dollars en 2022. Le résultat net n’est pas à négliger avec 1,9 milliard de dollars. Brian Chesky, PDG de l’entreprise, pense que ces résultats devraient se répéter cette année avec 1,75 à 1,82 milliard au premier trimestre. Une nouvelle qui a ravi les investisseurs dont les actions se sont envolées de près de 10%. Contrairement à nombre de plateforme, la société souhaite continuer à multiplier les embauches.