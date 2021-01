Les trophées des idées ingénieuses pour dépasser les difficultés des handicaps

Catégorie Education & Family : BRUME

Brume est un jeu tablette adaptatif, pensé pour les dys, qui propose aux enfants un entraînement quotidien pour développer les fonctions cognitives hautes, et faciliter les apprentissages d’écriture et de lecture. Le jeu mêle stratégie, dextérité et rythme pour entraîner les compétences motrices et cognitives qui facilitent les apprentissages de chacun.