Revue de presse : les innovations bancaires ont le vent en poupe

Les Français se sont habitués en une décennie à la transformation de la banque et ne semblent pas en avoir de regret car les services offerts leur simplifient la vie quotidienne et professionnelle. Au départ réticents, ils se montrent de plus en plus agiles à adopter les innovations qui leur permettent de connaître les mouvements de leurs compte en quelques clics.

Le cabinet Sia Partners a demandé à un échantillon représentatif de la population française quels nouveaux produits et services leur avaient semblé particulièrement innovants au cours de l’année 2020.

90% en ont cité au moins un, et même 97% des 18-24 ans.

Le paiement sans contact (cité par 38% des répondants) Le virement instantané (33%) Le pilotage des plafonds de CB à distance (19%)

2020, l’année de la découverte du paiement sans contact

Le paiement sans contact est fortement plébiscité. Une innovation 2020 dans l’hexagone mais qui était déjà en usage dans de nombreux pays européens. La pandémie avec les risques de contagion et le relèvement de 30 à 50 euros du plafond par achat ont conduit les Français à privilégier le sans contact. Il est à noter que le risque de fraude est faible – un euro fraudé pour 5 000 euros dépensés, – et reste stable, malgré la hausse de l’usage, selon la Banque de France.

Selon le réseau français CB, 47% des achats réglés par carte bancaire en 2020 ont été des paiements sans contact. Parallèlement, le paiement mobile sans contact est aujourd’hui accessible à plus de 9 porteurs de carte bancaire sur 10, c’est dire que la nouvelle manière de s’acquitter de ses achats est devenue acquise.

2020, l’année du virement instantané

Il faut dire que les banques françaises ont accumulé un retard évident : 45 ans après le Japon, 30 ans après la Suisse, 10 ans après la Grande-Bretagne…. Le paiement instantané est enfin presque acquis par un grand nombre de banques françaises.

Le virement instantané correspond à un nouveau comportement lié à l’immédiateté implantée dans les habitudes par le mail : payer en temps réel et disponibilité permanente correspondent au temps actuels.

Le virement SEPA instantané (ou paiement instantané) permet de transférer de l’argent en moins de 10 secondes entre deux comptes bancaires détenus dans les 34 pays européens de la zone SEPA. Il est souvent facturé par les banques. Au 1er décembre 2020, l’émission de virements instantanés est généralement payante et facturée entre 0,50 et 1 euro (0,96 euro en moyenne). Certaines banques ont toutefois fait le choix de la gratuité pour les émissions de virement instantané.

Le pilotage des plafonds de CB à distance permet une grande souplesse

Il permet une autonomie et donc d’activer certaines fonctionnalités (par exemple, payer à distance ou non), de consulter et d’augmenter si besoin les plafonds de retraits et de paiements de la carte bancaire ou de faire opposition sur la carte. Il est possible de contrôler et de piloter ses cartes, directement depuis votre smartphone ou votre tablette, en quelques clics.

Source « Quelles sont les attentes des Français vis-à-vis de leur banque ? », étude conduite par Sia Partners, du 16 au 31 décembre 2020, auprès d’un échantillon de 1 056 répondants représentatif de la population française sur 2 critères : le genre et l’âge.