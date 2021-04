Poisson d’avril 2021 : pas confiné, pas masqué mais…

Le poisson d’avril 2021 n’est pas confiné, pas masqué, 10km et le vaccin, qui crée tant d’inquiétudes … Le président de la République a eu la bonne idée de faire son allocution le 31 mars pour éviter les blagues. Dommage ! Il a laissé son premier ministre Jean Castex jouer les poissons d’avril 2021 devant le parlement…. Focus sur quelques blagues de ce poisson d’avril 2021 pour se détendre quelques moments.

Il faut dire que mettre l’hexagone en confinement total c’était faire apparaître des grimaces sur les visages des Français. Quant aux entrepreneurs, ils ne sont pas pour nombre d’entre eux salariés et donc le chômage partiel ne va guère dans leur trésorerie personnelle même si le gouvernement soutient leur entreprise pour qu’ils traversent cette mauvaise passe. Les dessins humoristiques et chansons vont fleurir aujourd’hui sur la toile et c’est donc l’occasion pour les artistes confinés de souligner combien ils nous manquent. Et si on attrapait le virus !!! avec l’hameçon du 1er avril !

La blague de Stack Overflow : un clavier pour copier-coller

Stack Overflow lance un clavier dédié aux développeurs qui copient régulièrement des fragments de code. « Le seul clavier dont vous avez besoin ». Une blague pleine d’autodérision forcément appréciée par les professionnels du web !

© Stack Overflow

En ce 1er avril 2021, les développeurs auront la surprise de découvrir cette notification, en bas à droite de leur écran, lorsqu’ils tenteront de copier du code sur Stack Overflow. Un moment sublime !!!

© Stack Overflow

Deviant Art se lance dans la voyance

Deviant Art présente Art Fortunes, une nouvelle fonctionnalité pour prédire votre avenir en analysant vos créations ; à grand renfort d’intelligence artificielle. On ne leur en demandait pas autant ! Dans cette période tumultueuse le prédictions vont bon train !!! Et au moins, elles rassurent !

© Deviant Art

Volkswagen, du solide pour le 1er avril

Volkswagen annonce un changement de nom : le constructeur automobile s’appellera désormais Voltswagen, pour promouvoir l’énergie électrique. C’est évidemment faux, mais de nombreux médias y ont cru… Volkswagen a en effet publié puis retiré un communiqué sur son site le 29 mars – soit 3 jours avant le 1er avril – et contacté la presse pour lui « confier » cette information. Evidement, c’est bien de vouloir monter que les voitures sont solides et que l’entreprise est cool mais arriver 3 jours avant c’était prendre les journalistes pour des rigolos. Un piège de débutant !

La blague de Wikpédia pour le 1er avril 2021

Wikipédia veut quitter son côté austère pour nous détendre. Des informations à prendre avec des pincettes et à vérifier bien sûr.

S’il fallait attendre ce jeudi pour découvrir les blagues et canulars du poisson d’avril, la filiale américaine du célèbre constructeur allemand Volkswagen a devancé tout le monde en annonçant une fake news via un communiqué officiel et un tweet mardi 30 mars. Elle annonçait vouloir changer le nom de sa filiale en « Voltswagen of America », signe de sa conversion à l’électrique. La fausse annonce du constructeur allemand a réussi à tromper les médias, qui ont largement diffusé l’information, les analystes et même les investisseurs…

La crise sanitaire est finie ! Poisson d’avril !

Les chats, les policiers de l’avenir

La police nationale s’ouvre à de nouvelles recrues :