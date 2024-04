Certaines entreprises sont dans la tourmente. D’autres comme Mistral AI, la championne européenne de l’IA se voient hisser sur le podium des licornes; d’autres encore tirent leur épingle du jeu. Focus sur les entreprises à la une des médias.

Le groupe de prêt-à-porter IKKS dans la tourmente

Dans un communiqué transmis à l’AFP, la marque de prêt-à-porter IKKS, a dévoilé un Plan de Sauvegarde de l’emploi (PSE). Cette décision fait suite à une évaluation de la « réalité économique complexe » à laquelle se confronte l’entreprise. Selon l’entreprise « La conjonction de divers facteurs externes tels que la crise sanitaire mondiale due au Covid-19, les conséquences de la guerre en Ukraine où le groupe était fortement implanté, ainsi qu’une inflation persistante, ont fortement impacté l’ensemble du secteur ». Le groupe envisage une réduction d’effectifs et du nombre de ses magasins. Plus de 200 salariés en France pourraient être concernés par ce plan de sauvegarde de l’emploi. Ce plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), présenté au CSE, pourrait concerner 202 collaborateurs en France (sur 1 328) et prévoit la fermeture de 77 magasins et corners (sur 604).

Danone céde les entreprises Horizon Organic et Wallaby

Danone a annoncé la signature d’un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques à Platinum Equity, une société d’investissement basée aux États-Unis. Cette cession s’inscrit dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d’actifs annoncés en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone, selon le communiqué de presse de Danone. En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux États-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3 % des ventes globales. Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l’actif. Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général : « Cette cession, une fois réalisée, nous permettra de nous concentrer davantage sur notre portefeuille de marques fortes, centrées autour de la santé et de réinvestir dans nos segments de croissance prioritaires. ».

Mistral AI, la championne européenne de l’IA

Mistral AI, la start-up française d’intelligence artificielle créée en mai, a annoncé avoir levé 385 millions d’euros. Elle devient ainsi l’une des deux championnes de l’IA en Europe. Après les 105 millions déjà levés en juin, ce second tour de financement valorise la société à quelque 2 milliards de dollars, selon des sources financières, ce qui l’introduit dans le palmarès des licornes françaises. La start up souligne dans son communiqué que les bailleurs de fonds de Mistral AI sont notamment l’éditeur américain de logiciels Salesforce, la banque BNP Paribas, le transporteur CMA CGM, indique la start-up dans son communiqué. Son principal atout est d’avoir été cofondée par trois experts français de l’IA, formés à l’X ou à l’ENS, embauchés par les géants américains mais revenus à Paris.

La fonction anti-vol des iPhone

Apple présente une nouvelle fonction : la « Protection en cas de vol de l’appareil ». Selon une enquête du Wall Street Journal publiée en avril 2023, il existe des ruses à la portée des voleurs d’iPhone. Ils observent et mémorisent le code de déverrouillage des iPhone avant de les voler aux propriétaires peu vigilants. En réponse à cette enquête, Apple lance avec iOS 17.3, prévu pour 2024, la fonction « Stolen Device Protection » qui renforce la sécurité de l’appareil en cas de vol. Elle doit s’activer manuellement. Pour modifier le mot de passe iCloud, il sera nécessaire de procéder à une reconnaissance faciale (via Face ID ou Touch ID avec l’empreinte digitale) deux fois.

La France possède un système anti-drones pour les JO 2024

C’est Boréades, une solution française, développée par CS Group, qui aura pour mission de détecter, identifier, évaluer les risques et neutraliser les drones qui voudraient s’aventurer dans des périmètres non autorisés. Cette solution a déjà fait ses preuves et justifie de toute une technologie dédiée à la lutte des drones qui s’immisce dans des espaces interdits. Ce qui est intéressant c’est qu’elle est surtout capable de neutraliser des petits drones (micro ou mini).

Boreades répond en tout cas aux besoins exprimés par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Le but est de repérer les drones volant à faible altitude au-dessus du public et de pouvoir les neutraliser sans dommages, évidemment pour les athlètes et le public. Pour cela, la technologie de Boreades repose sur un ensemble de capteurs, tels que des radars, des caméras thermiques et divers détecteurs électromagnétiques installés tout autour du site à surveiller. Tous ces équipements se relient à un centre de commandement, qui analyse les informations collectées et détermine le type de menace potentielle.

Tesla rappelle 2 millions de véhicules à cause de son « autopilot »

Le constructeur américain de voitures électriques a rappelé depuis fin décembre aux États-Unis près de 2 millions de véhicules en raison d’un risque lié à leur système de conduite assistée. En effet, dans certaines circonstances, la fonction de conduite assistée des véhicules Tesla peut conduire à une mauvaise utilisation qui serait susceptible d’entraîner un risque de collision. Selon la NHTSA, si un conducteur utilise l’assistance à la conduite de façon erronée, dans de mauvaises conditions, ou ne parvient pas à reconnaître si la fonction est bien activée, les risques d’accident pourraient être plus élevés. Pour sa part, Tesla reconnaît dans son rapport d’information que les contrôles mis en place sur son système d’autopilote « pourraient ne pas être suffisants pour empêcher une mauvaise utilisation par le conducteur ».

La NHTSA a ainsi entamé un processus d’évaluation en 2021 pour enquêter sur 11 incidents impliquant des véhicules de premier secours à l’arrêt et des véhicules Tesla dont le système de conduite assistée était engagé. Cependant, « sans être d’accord avec l’analyse » de la NHTSA, Tesla a décidé le 5 décembre d’engager « un rappel pour une mise à jour du logiciel ». Les véhicules concernés sont certains Model S produits entre 2012 et 2023, équipés du système, tous les Model X produits entre 2016 et 2023, tous les Model 3 produits entre 2017 et 2023 et tous les modèles Y produits depuis 2020. Les véhicules ont reçu une mise à jour à distance, qui a commencé le 12 décembre 2023.

Alibaba annonce racheter 25 G$ d’actions

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a annoncé mercredi une augmentation de 25 milliards de dollars (23,2 milliards d’euros) de son programme de rachat d’actions. Le groupe internet chinois, Alibaba, a publié des résultats trimestriels décevants. Au troisième trimestre de son exercice décalé clos au 31 mars, Alibaba a réalisé 260,3 milliards de yuans (33,8 milliards d’euros) de chiffre d’affaires, en hausse de 5 % sur un an, selon le groupe dans un communiqué. Le bénéfice net du groupe s’élève quant à lui à 14,4 milliards de yuans (1,87 milliard d’euros) pour ce troisième trimestre (octobre à décembre). L’annonce a généré une hausse de plus de 5 % des actions Alibaba cotées aux États-Unis lors des échanges avant l’ouverture.

L’eau Thermale Avène, une valeur sûre

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, dont 69 % réalisé à l’international dans 120 pays, et a investi plus de 170 millions d’euros en R&D. Le groupe emploie plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, dont la moitié en Occitanie. La marque Eau Thermale Avène vient de dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires (dont 200 millions d’euros en France) en 2023, écoulant quelque 130 millions d’unités de produits via son réseau international de 80 000 prescripteurs. Les produits Eau Thermale Avène se trouvent sur 115 marchés internationaux. Par ailleurs, la marque a réalisé 77 % de son chiffre d’affaires à l’export.