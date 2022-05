Les entreprises sont plus d’un tour dans leur sac. Chaque innovation, chaque idée pour développer son entreprise et de répondre aux besoins des humains nous permettent de regarder l’avenir avec un grand E au mot Espoir. Focus sur des actualités à vous couper le souffle.

Sunday étend son QR Code à la prise de commande

© Sunday

Un an après ses débuts avec le paiement par QR Code au restaurant, la start-up franco-américaine, basée à Atlanta, développe la prise de commande directement par smartphone. Pour les clients, finies les longues files d’attente aux comptoirs des bars et à devoir chercher un serveur. Lancée il y a tout juste un an avec une méthode de paiement au restaurant directement à la table depuis son smartphone grâce à la technologie du QR Code, elle ajoute ainsi une nouvelle fonctionnalité destinée plus particulièrement aux bars et à la restauration rapide. Le principe est de scanner le QR Code pour accéder à une page de prise de commande semblable à celle d’une application de livraison à domicile. La sélection des boissons ou plats se fait directement par cette interface et le paiement également. Environ « 500 bars, food trucks, food courts et acteurs de la restauration rapide » et trois millions de Français auraient payé leur addition avec Sunday depuis le début de l’aventure.

Suzuki se lance dans les taxis volants 100 % électriques

© Skydrive

Suzuki veut devenir un acteur du futur marché des voitures volantes. Le constructeur annonce ainsi avoir noué un partenariat avec SkyDrive, une filiale de Toyota qui travaille sur la commercialisation de taxis volants électriques au Japon, à l’horizon 2025. Cette filiale de Toyota a notamment déjà « mené avec succès des vols d’essais de voitures volantes », et a développé des drones cargo. SkyDrive s’est notamment illustrée lors d’une présentation en 2020 d’un premier concept de voiture volante dont la fiche technique vient d’être diffusée. La voiture pèse notamment 500 kilos et est dotée d’une motorisation électrique et de huit hélices. Ce concept car serait capable de voler durant 20 à 30 minutes à une altitude maximale de 500 mètres avec une vitesse de pointe à 100 km/h, tandis que sa vitesse sur route atteindrait 60 km/h.

Doctolib devient la licorne la mieux valorisée en France

Doctolib a réalisé une opération de financement à 500 millions d’euros, ce qui valorise la start-up à hauteur de 5,8 milliards d’euros. Depuis sa création en 2013, Doctolib a levé un total de 900 millions d’euros et s’est encore adressée à ses investisseurs historiques (Bpifrance et le fonds Eurazeo) pour renforcer ses positions en France et en Europe. Doctolib, qui compte 50 millions de patients utilisateurs, a réalisé cette levée de fonds pour financer les opérations de recrutement : les effectifs de la start-up s’élèvent à 2 500 collaborateurs et l’entreprise souhaite ajouter 3 500 personnes à son effectif dans les cinq prochaines années, dont 700 rien qu’en 2022. Il s’agit aussi d’améliorer sa présence dans les régions, ainsi que l’infrastructure : un quart des postes concernent des profils d’ingénieurs.

En Israël, les entreprises multiplient les veilles high tech et dénichent des startups

Le dernier festival DLD de Tel-Aviv s’est révélé fructueux pour les start-ups et les grands groupes français pour nouer des partenariats avec l’écosystème israélien. Environ 200 Français et une quarantaine de start-up y étaient présents. Ainsi Criteo, Engie, Valeo et Carrefour sont particulièrement intéressés par le marché israélien, attirés notamment par le savoir-faire israélien dans les big data, la cybersécurité, la greentech ou la foodtech. Carrefour se montre particulièrement active avec un partenariat avec le groupe Electra Consumer Products qui lui donne l’opportunité d’ouvrir des magasins franchisés dans le pays mais également avec la signature d’un accord avec l’entreprise israélienne de cyber sécurité Salt Security.

Elon Musk passe Tesla à l’étape 3

Six ans après la publication de la deuxième partie, Tesla vient de rendre officiel son développement pour les prochaines années avec la sortie de son « Master Plan partie 3 ». C’est sur son réseau social favori, Twitter, que l’entrepreneur star Elon Musk a annoncé son intention de faire évoluer sa marque de voiture électrique à « l’extrême ». Les prochains grands axes de développement sont l’intelligence artificielle et la mise à l’échelle des opérations du constructeur : travailler sur l’arrivée de l’autonomie dans les voitures de la marque et s’implanter mondialement. Selon lui, le développement de Tesla, et notamment de l’IA au sein de la firme, devrait permettre « d’éloigner l’humanité des combustibles fossiles » qui ont un impact considérable sur le réchauffement climatique.