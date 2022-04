Les innovations ne cessent de nous étonner

Les innovations n’ont pas dit leur dernier mot. Elles ne cessent de transformer notre monde. Voici trois d’entre elles qui risquent de faire couler de l’encre.

Porsche avec la start-up suisse Way Ahead se lance dans les jeux vidéos

© Porsche Virtual Roads – DR

Donner aux conducteurs, la possibilité de créer eux-mêmes leur propre jeu vidéo à partir d’un parcours qu’ils choisissent, une idée de génie qui est en train d’être développée par Porsche et la start-up suisse Way Ahead Technologies. Les conducteurs pourront enregistrer n’importe quel itinéraire à l’aide d’une application spécifique sur leur smartphone installé derrière le pare-brise. Les données enregistrées peuvent ensuite être transférées automatiquement grâce à un logiciel qui convertit les enregistrements dans un environnement 3D. Ce logiciel utilise l’intelligence artificielle pour capturer une route et ses caractéristiques environnantes. Elles sont ensuite reproduites le plus fidèlement et le plus rapidement possible sous une forme numérique 3D. Le fichier de chaque itinéraire unique généré est compatible avec un certain nombre de jeux vidéos de course, dont « Assetto Corsa ».

Créer un jeu vidéo ne se fait pas en claquant des doigts et prend parfois plusieurs années. Avec Virtual Roads, Porsche a l’ambition de créer un jeu vidéo en quelques clics.

Un élégant casque gonflable et dégonflable pour les cyclistes

© Camille De Burhen

L’entreprise strasbourgeoise Bumpair a breveté, développé et commercialisé une « technique air » pour des casques de vélos gonflables à la norme européenne EN 1078. Utilisable non seulement pour les cyclistes mais aussi pour les nouveaux modes de mobilités comme la trottinette électrique, les gyropodes. Un nouveau produit, utilisable non seulement pour les cyclistes mais aussi pour les nouveaux modes de mobilités,qui propose une protection maximum. Bumpair fait partie des trois nommés dans la catégorie « Protection des deux-roues » du prix de l’innovation 2022 de la Sécurité routière. L’idée est d’avoir un « outil » qui protège la tête et sait s’adapter aux nouvelles contraintes qui s’imposent aux modes de vie des urbains. Ainsi, après un choc, l’intégrité de résistance du casque n’est pas touchée. C’est un produit responsable et éco-conçu. Il propose aussi un produit textile, avec plus de 88 % de tissus recyclés et techniques issus de France.

Des taxis dans l’espace, réalité ou utopie ?

© Space Transportation

L’entreprise chinoise Space Transportation a mis au point « une fusée avec des ailes ». Les passagers pourront aller à l’autre bout du globe en un temps record. Des tests au sol sont prévus dès l’année prochaine, avec un premier vol pour 2024 et un vol habité en 2025. Space Transportation planifie un vol orbital avec un équipage en 2030. Un programme intense pour cette société, créée seulement en 2018, qui a levé 46,3 millions de dollars en août dernier. La concurrence de Virgin Galactic est rude car elle a déjà réalisé des vols suborbitaux en juillet 2021, avec son fondateur Richard Branson à bord et Blue Origin a envoyé ses premiers touristes de l’espace l’an dernier. Mais cette idée est fort onéreuse et il faut en avoir les moyens car il faudra investir dans des infrastructures pour permettre aux fusées d’atterrir et de décoller. Ce qui n’est pas une mince affaire !